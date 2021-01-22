Заявления Офиса Президента о возможности добычи лития компаниями Илона Маска в Украине преждевременны, - СМИ
Основатель автопроизводителя Tesla Илон Маск вряд ли заинтересуется возможностями добычи лития в Украине из-за юридических войн вокруг месторождений этого металла и сложности ведения бизнеса в Украине.
Об этом пишет издание Dsnews, передают Українські Новини.
Издание напоминает, что о том, что Украина может предложить Маску проекты по производству лития заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
Поскольку при изготовлении аккумуляторов автомобилей Tesla используется значительное количество лития, ранее Маск действительно решил заняться добычей этого металла самостоятельно.
В частности, компания Tesla получила разрешение на добычу в Неваде, в непосредственной близости от своей NevadaGigafactory, где совместно с японской Panasonic изготовляет аккумуляторы.
Однако согласно данным Геологической службы США, в США далеко не самые большие запасы лития. Глобальные запасы металла распределяются между Чили (58%), Австралией (19%), Аргентиной (14%) и Китаем (7%).
Что касается непосредственно разработки, то в 2018 году в мире было добыто около 36 тысяч тонн лития. При этом 60% добычи приходилось на Австралию, 19% — на Чили, 9% — на Китай и 7% — на Аргентину. Проекты по производству лития реализуются в Германии, Турции, Сербии и других странах.
В Украине есть несколько месторождений лития: Шевченковское в Донецкой области, а также Полоховское и Станкуватское в Кировоградской.
Информацию о его запасах лития засекречена СБУ, однако, по отдельным сведениям, запасы литиевых руд на Шевченковском месторождении по категории С1 составляют 5,7 млн тонн, по категории С2 — более 8 млн тонн.
По данным СМИ, разрешения на добычу лития на этих месторождениях выдавались без конкурса.
В 2017 году разрешение на Полоховское месторождение получило ООО "Укрлитийдобыча", а в феврале 2018 года компании "Петро-Консалтинг" разрешили разрабатывать Шевченковское месторождение. При этом, как отмечает издание Dsnews денег на разработку этих месторождений у компаний не было. Это были фирмы-посредники, которые планировали привлечь зарубежных инвесторов.
Кроме того, СМИ неоднократно писали, что благодаря определенным схемах, разрешения осваивать месторождения получили приближенные к власти люди.
"Итак, заявления Жовквы, что Украина может предложить Маску добывать у нас литий, преждевременны. Для начала нужно, как минимум, решить все вопросы юридической очистки этих месторождений от всевозможных исков со стороны прежних правообладателей.", - пишет издание.
Также Dsnews напоминает, что согласно рейтингу легкости ведения бизнеса DoingBusiness, по показателю "подключение к электросетям", Украина на 128-м месте, по показателям "регистрация собственности и бизнеса", "обеспечение выполнения контрактов", "налогообложение" — в шестом десятке рейтинга, а по показателю "решение вопросов неплатежеспособности" — на 146-м.
"Поэтому вряд ли Илона Маска заинтересует перспектива вложения десятков миллионов долларов в страну, где их будет очень долго и дорого освоить. Тем более что в мире полно проектов, которые уже находятся на стадии реализации. Таким образом, судя по масштабам производства Tesla, наши залежи лития, возможно, и могли бы быть интересны богатейшему человеку мира, однако только при самых благоприятных условиях. То есть не сегодня", - резюмирует издание.
Как сообщали Українські Новини, в 2018 году исполняющий обязанности главы Госгеонедр Олег Кирилюк заявлял, что инвестиции в добычу лития в Украине идут, но сложно.
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Литий нужен, что бы очень, то не очень, так и останется у разбитого корыта.
На рынке единственный конкурент - карбоновые китайские, по сути тот же свинцовый доработанный. И конкурент не потому что лучше, а потому что дешевле намного при сравнительно хороших характеристиках, которым правда все равно далеко до литиевых.
А то что там в статейках разных уже десятилетиями обещают чудо аккумуляторы - пока не больше чем просто треп.
У 2019-му ситуація не змінилась. Основним українським гравцем цього ринку і надалі вважають Ріната Ахметова. А намагання знизити «зелений» тариф та проштовхування законопроєкту про це у парламенті - закулісною боротьбою між власником ДТЕК та Ігорем Коломойським. Через свої групи впливу у Верховній Раді Коломойський начебто лобіює суттєве зниження тарифу, за попередніми прогнозами, на 30-50%. Оновлення, у разі його затвердження Верховною Радою, найбільше зачепить бізнес-інтереси саме Ахметова.
Крім того, обговорюється можливість скасування фіксованого «зеленого» тарифу для промислових СЕС та продаж «зеленої» енергетики на аукціонах уже в цьому році, що теж суттєво погіршить прибутковість напрямку.
Глава энергокооператива "Сонячне місто" Андрей Зинченко отметил, что подобные данные вырваны из контекста рынка и на самом деле ситуация выглядит иным образом:
"Знаете, данные это хорошо, когда они находятся в контексте. Как только их вырвать из контекста они становятся средством манипуляций. Так и было с данными про собственников украинских ВИЭ-электростанций. Целый хор популистов и проплаченных медиа пытались сформировать картинку, что ВИЭ - это олигархи. При этом обязательно указывали на то, что 1 ГВт мощности принадлежит ДТЭК Рината Ахметова. Звучит убедительно, но вне контекста это обычная манипуляция."
Андрей Зинченко подчеркнул, если сопоставить данные по номинальной мощности ВИЭ-электростанций 10-ти самых больших собственников и поставить их в контекст полной картины, то ситуация выглядит по-другому:На первом месте находятся 300+ компаний-собственников ВИЭ, которые не вошли в ТОП-10 с 1986 МВт мощностей.
"Рассматривать только ТОП-10 без контекста всего рынка это, как минимум, неточно. Думаю, что собственников может набраться под тысячу. Вывод можно сделать один - такого огромного количества собственников и близко нету в традиционной энергетике. Там их не более 20", - прокомментировал Зинченко.На втором месте находится ДТЭК с 1050 МВт ВИЭ-мощностей.На третьем месте - 24000 домашних солнечных электростанций общей мощностью 618 МВт.
№Власники групи Вироб-ництво за 6 місяців 2019 року, млн кВт*г
1 Рінат Ахметов 564,21
2 Карл Стурен253,17
3 CNBM, Китай204,55
4 Максим Єфімов, Едуард Мкртчан 110,47
"Ахметов виробляє більше електрики ніж всі інші крупні оператори СЕС разом узяті."
Но только исходя из твоего поста состоящего из 4 игроков на рынке, Стурен, СНБМ и Ефимов, выдают больше чем Ахметов - можешь на калькуляторе посчитать. ТЫ сам себя сливаешь петушок)))
Клюевские панели давно никто не ставит. Я за 7 лет работы на рынке этом в глаза не видел их панелей))))
http://www.activsolar.com/
но пришли новые лица и похоронили эту затею
И от скупости,
И от подлости, ква-ква,
И от глупости,
И ещё от хвастовства,
Ква-ква-ква да ква-ква-ква,
Не поможет твой товар,
Злой противный Дуремар.
Сказать правду про нашу быдлоелиту может только гений)
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Он уже наелся, пытаясь купить у московитов корабли "Союз".
Зеко ***** ничем не лучше.