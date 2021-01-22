Евросоюз призвал Россию открыть все КПВВ на Донбассе: "Пересечение линии соприкосновения следует максимально облегчить"

Евросоюз призвал Россию повлиять на поддерживаемые ею вооруженные формирования в Донбассе с целью открытия всех КПВВ и двух дополнительных в Счастье и Золотом.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза в отношении агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенной на заседании Постоянного совета ОБСЕ 21 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Даже в это время пандемии пересечение гражданским населением линии соприкосновения следует максимально облегчить. Мы приветствуем шаги, предпринятые Украиной по открытию КПВВ "Счастье" и "Золотое", и призываем Россию использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для обеспечения синхронного и прозрачного открытия двух КПВВ, а также возобновление работы всех пока закрытых КПВВ", - говорится в заявление.

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В делегации ЕС отметили тематический отчет СММ ОБСЕ в Украине, согласно которому из-за принятых боевиками ограничений в марте после начала пандемии COVID-19 произошло падение количества пересечений линии соприкосновения мирными жителями более чем 90%.

"В результате сотни тысяч мирных жителей оказались отрезанными от членов семьи и лишенными средств к существованию, пенсий, медицинского обслуживания и других услуг. Ошеломляюще слышать многочисленные истории гражданских лиц, которые были вынуждены ночевать в тяжелых условиях на КПВВ или которым было отказано в пересечении через административные преграды. И это выглядит еще более плачевно на фоне того, что тысячам мирных жителей разрешается ежедневно пересекать неконтролируемый участок границы с Россией", - заявили в ЕС.

Как сообщалось, российские оккупационные войска оставляют заблокированными дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Фактический пропуск граждан осуществляется только через пешеходный КПВВ "Станица Луганская" - ежедневно и "Новотроицкое" - в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение дорожным коридору.

Кроме того, Украина открыла еще в ноябре 2020 года дополнительные КПВВ в Золотом и Счастье в рамках выполнения договоренностей Нормандского саммита в Париже и договоренностей по результатам консультаций в ТКГ, которые предусматривали одновременное открытие двух КПВВ на Луганщине для обеспечения гуманитарных потребностей. Однако российская сторона не стала выполнять эту договоренность.

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При этом перемещение людей через неподконтрольный правительству Украины участок российско-украинской границы на оккупированном Донбассе и самой РФ происходит беспрепятственно.