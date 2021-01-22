Задержан директор департамента здравоохранения Житомирской ОГА, требовавший "откаты" за выделение средств на борьбу с COVID-19. ФОТО

Служба безопасности Украины под процесуальным руководством Киевской городской прокуратуры № 7 разоблачила на "откатах" из средств, выделенных на противодействие пандемии COVID-19, директора департамента здравоохранения Житомирской областной государственной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал "откат" от руководства коммунального некоммерческого медицинского учреждения. Учреждение получило субвенцию из государственного бюджета согласно постановлению Кабмина о выделении средств на борьбу с пандемией. Больнице перечислили более 1,2 миллиона гривен, на которые было закуплено медицинское оборудование для нужд пациентов с диагностированным коронавирусом.

Директор департамента требовал от руководства больницы 10% "отката" (123 тыс. грн) за содействие в выделении средств. Сотрудники СБ Украины задокументировали получение чиновником первой части взятки - 51 тыс. грн.

Правоохранители задержали чиновника по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины вблизи служебного кабинета во время передачи второго "транша" в размере 72 тыс. грн.

Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

По данным пресс-службы Киевской городской прокуратуры, задержанному уже сообщили о подозрении. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.





