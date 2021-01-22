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Задержан директор департамента здравоохранения Житомирской ОГА, требовавший "откаты" за выделение средств на борьбу с COVID-19. ФОТО

Задержан директор департамента здравоохранения Житомирской ОГА, требовавший

Служба безопасности Украины под процесуальным руководством Киевской городской прокуратуры № 7 разоблачила на "откатах" из средств, выделенных на противодействие пандемии COVID-19, директора департамента здравоохранения Житомирской областной государственной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал "откат" от руководства коммунального некоммерческого медицинского учреждения. Учреждение получило субвенцию из государственного бюджета согласно постановлению Кабмина о выделении средств на борьбу с пандемией. Больнице перечислили более 1,2 миллиона гривен, на которые было закуплено медицинское оборудование для нужд пациентов с диагностированным коронавирусом.

Директор департамента требовал от руководства больницы 10% "отката" (123 тыс. грн) за содействие в выделении средств. Сотрудники СБ Украины задокументировали получение чиновником первой части взятки - 51 тыс. грн.

Правоохранители задержали чиновника по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины вблизи служебного кабинета во время передачи второго "транша" в размере 72 тыс. грн.

Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

По данным пресс-службы Киевской городской прокуратуры, задержанному уже сообщили о подозрении. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Задержан директор департамента здравоохранения Житомирской ОГА, требовавший откаты за выделение средств на борьбу с COVID-19 01
Задержан директор департамента здравоохранения Житомирской ОГА, требовавший откаты за выделение средств на борьбу с COVID-19 02
Задержан директор департамента здравоохранения Житомирской ОГА, требовавший откаты за выделение средств на борьбу с COVID-19 03

Автор: 

взятка (6153) ОГА (2388) прокуратура (5006) СБУ (19864) Житомирская область (1387)


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что за глупость прятать рожу вора? по фамилии и должности все желающие все равно могут посмотреть фото!!
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22.01.2021 11:37 Ответить
Служба безпеки України викрила на «відкатах» з коштів, виділених на протидію пандемії COVID-19, директора Департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації Миколу Суслика.
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22.01.2021 11:39 Ответить
https://www.zhitomir.info/news_197646.html Житомир.info | Директора департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА затримали на хабарі

..https://www.zhitomir.info/news_197653.html Директор департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА вимагав від лікарні «відкат» з коштів, виділених на протидію COVID-19
.Задержан директор департамента здравоохранения Житомирской ОГА, требовавший "откаты" за выделение средств на борьбу с COVID-19 - Цензор.НЕТ 6158
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22.01.2021 11:37 Ответить
Тоже мне сенсация. Вот если бы задержали директора департамента здравоохранения который не берёт откаты
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22.01.2021 11:40 Ответить
Цього Сусліка вже не перший раз *беруть * , але *вищі відмазували * !
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22.01.2021 11:45 Ответить
мастер спорта по борьбе с короновирусом как и зельц
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22.01.2021 12:40 Ответить
Якийсь жирний суслик....
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22.01.2021 15:06 Ответить
 
 