Зеленский прибыл в Харьков: Посетит место пожара в доме престарелых и заслушает доклад правительственной комиссии

В связи с пожаром, который произошел вчера в доме престарелых, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Харьков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Глава государства посетит место трагедии и заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития громад и территорий, которая работает над выяснением ее причин", - говорится в сообщении.

Также президент проведет совещание по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций.

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В свою очередь В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

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