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Зеленский прибыл в Харьков: Посетит место пожара в доме престарелых и заслушает доклад правительственной комиссии

Зеленский прибыл в Харьков: Посетит место пожара в доме престарелых и заслушает доклад правительственной комиссии

В связи с пожаром, который произошел вчера в доме престарелых, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Харьков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Глава государства посетит место трагедии и заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития громад и территорий, которая работает над выяснением ее причин", - говорится в сообщении.

Также президент проведет совещание по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций.

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В свою очередь В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский, Разумков, Шмыгаль и Ермак по случаю Дня Соборности возложили цветы к памятнику Грушевскому. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) пожар (5933) Харьков (7456)


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Топ комментарии
+18
Мелкий поц.
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22.01.2021 11:39
+17
снимать очередной видосик?
очередной пиар на смертях?
тварь.
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22.01.2021 11:43
+14
Он всех возле трапа самолёта предупредил,что не лох?
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22.01.2021 11:42
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Мелкий поц.
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22.01.2021 11:39 Ответить
- Не нравится мне город Ростов, писал жене отец Федор. - По количеству народонаселения и по своему географическому положению он значительно уступает Харькову.(с)
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22.01.2021 11:54 Ответить
четыре скота...
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22.01.2021 11:42 Ответить
А те кто крышевал и закрывал глаза на все это кто?
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22.01.2021 11:50 Ответить
Он всех возле трапа самолёта предупредил,что не лох?
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22.01.2021 11:42 Ответить
И тайно посетит "новый кабинет" мера Кернеса
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22.01.2021 11:42 Ответить
снимать очередной видосик?
очередной пиар на смертях?
тварь.
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22.01.2021 11:43 Ответить
Харків затих і чекає неприємностей..
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22.01.2021 11:43 Ответить
как бы там еще чего то не сгорело?
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22.01.2021 13:19 Ответить
не сидится на месте! шило в одном месте! или скучно! нечем заняться в киеве !
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22.01.2021 11:43 Ответить
Посетит пепелище и пустит свою мерзопакостную шутовскую слезу
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22.01.2021 11:43 Ответить
візьме під асабистий кантроль)
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22.01.2021 11:43 Ответить
А концерт?
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22.01.2021 11:44 Ответить
З ким буде радитись, з ментами, пожежниками, які типу не бачили цього закладу до пожежі?
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22.01.2021 11:45 Ответить
ЗЕбеда прибыла в Харьков, пздц
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22.01.2021 11:47 Ответить
Вона також повідомила, що під час першочергових слідчих дій у сусідньому офіційно оформленому будинку встановлена також діяльність так званого «реабілітаційного центру» для алко- та наркозалежних осіб. Підстави їхнього перебування та точна кількість встановлюється.

..
.https://www.radiosvoboda.org/a/news-kharkiv-zatrymannia/31062921.html У справі про пожежу в Харкові затримали 4 осіб - генпрокурор
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22.01.2021 11:48 Ответить
Зеленський прибув до Харкова: Відвідає місце пожежі в будинку для літніх людей і заслухає доповідь урядової комісії - Цензор.НЕТ 3120
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22.01.2021 11:48 Ответить
Оно приехало, для чего? Ему больше не чем заняться???!!!
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22.01.2021 11:49 Ответить
Народ, а че этому президенту «Лиги смеха» столько чести и внимания? Он шо уже как Масляков у нас? Я просто недавно из комы вышел, а тут про него пишут как будто он президент Украины!!!
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22.01.2021 11:49 Ответить
ну ты хоть вышел из комы, а 73% нарида, кажись, пожизненно в коме.
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22.01.2021 11:52 Ответить
...и возьмёт под личный контроль.
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22.01.2021 11:49 Ответить
!Шоу наше ФСЁ". Когда человек из себя абсолютно ничего не представляет, то он пытается создать впечатление. Как раз про эту (и не только эту) ситуацию. Еще в древности говорили - лучше быть, чем казаться.
А так абсолютный ноль практически во всем.
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22.01.2021 11:49 Ответить
Тут не нужно быть Вангой ,чтоб понять ,что сейчас по пожарке начнут всех нагибать. Рыги уже вернулись ,они уже все на своих местах.
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22.01.2021 11:51 Ответить
без него никак... без презедента-чрезвычайной ситуации сама чрезвычайная ситуация просто невозможна.. так и в сценарии Тимошонки написано..(
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22.01.2021 11:58 Ответить
22 января...(слава Богу до этого ничего пиарно-ужасного не было)...так хоть тут шоу будет..
а то подзабыли как преЗЕ в жизни выглядает (из-за спин)...
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22.01.2021 11:58 Ответить
малорослик поїхав у чергове турне..
Воно вже спец по протипожежній безпеці, чи піар понад усе?
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22.01.2021 12:04 Ответить
це йому мендельша такий темнік написала.... хотів би я подивитися як він своїх зємель харьківських євреєв лаяти буде!
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22.01.2021 12:11 Ответить
это ваши еврейские гешефты и расклады - старики вам квартиры и пенсии отдают а вы их в незарегестрированные клоповники заселяете и издеваетесь! все как завещали великие шмуклера-наперсточники гепа с допой! если хорошо копнуть то такие ночлежки вмкаждом областном центре есть а уж в столице и подавно... хитрые ребятишки с этого хороший гешефт имеют!
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22.01.2021 12:09 Ответить
Он вобще нормальный???!!!

Отопительный сезон на грани срыва, угля нет, энергосистемы в жопе и зашла речь про веерные отключения, а ЗЕ поехал разбираться с домом престарелых.

Конечно это главная и основная функция президента, что на остальное можно ради этого забить.
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22.01.2021 12:24 Ответить
Ну вот что ему там делать? Он эксперт? Приехал для "галочки"? Это дело местных властей и правоохранителей.
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22.01.2021 12:33 Ответить
Правда у владельцев дома престарелых ещё есть реабилитационный центр для наркозависимых... Совпадение?
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22.01.2021 12:37 Ответить
Местные власти и "правоохранители" все это крышевали....за мзду, конечно. Или вы можете предположить что менты прошли мимо такой халявы?
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22.01.2021 14:11 Ответить
а чего, только сейчас, когда люди погибли, а чего не раньше, когда там был нелегальный дом престарелых и кто-то драл с родственников немалые деньжищи..., я почти уверена, что мама или папа какого-то местного царька там сгорели заживо и вот отсюда сыр-бор...целый президент аж летит туда, чтобы разобраться..., если бы бабушки и дедушки были но-нейм, хрен бы кто куда полетел...
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22.01.2021 12:35 Ответить
Я вже дивився інтерв"ю Зєля по пожежі...Він встиг відповісти на одне питання,як тут вискочила Мєндєль і забрала його десь,сказавши шо їм срочко...негайно десь треба...То,може,хай Мєндєль і дає інтерв"ю замість зеленого...ну раз вона і так говорить більше?..
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22.01.2021 12:43 Ответить
И агент "козырь" также прибыл. Ни на шаг не отпускает Володеньку от себя!
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22.01.2021 12:51 Ответить
Краще б, полетів на луну, та поцікавився як поживають рептілоїди.
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22.01.2021 13:30 Ответить
А почему не в васильковой рубашке?
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22.01.2021 14:07 Ответить
 
 