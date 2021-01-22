Зеленский прибыл в Харьков: Посетит место пожара в доме престарелых и заслушает доклад правительственной комиссии
В связи с пожаром, который произошел вчера в доме престарелых, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Харьков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Глава государства посетит место трагедии и заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития громад и территорий, которая работает над выяснением ее причин", - говорится в сообщении.
Также президент проведет совещание по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций.
Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.
Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.
По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.
В свою очередь В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
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очередной пиар на смертях?
тварь.
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.https://www.radiosvoboda.org/a/news-kharkiv-zatrymannia/31062921.html У справі про пожежу в Харкові затримали 4 осіб - генпрокурор
А так абсолютный ноль практически во всем.
а то подзабыли как преЗЕ в жизни выглядает (из-за спин)...
Воно вже спец по протипожежній безпеці, чи піар понад усе?
Отопительный сезон на грани срыва, угля нет, энергосистемы в жопе и зашла речь про веерные отключения, а ЗЕ поехал разбираться с домом престарелых.
Конечно это главная и основная функция президента, что на остальное можно ради этого забить.