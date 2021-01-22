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Новости Борьба с коронавирусом
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Sinovac Biotech представил результаты испытаний вакцины CoronaVac в трех странах: Общий показатель эффективности - 50,38%

Sinovac Biotech представил результаты испытаний вакцины CoronaVac в трех странах: Общий показатель эффективности - 50,38%

Инактивированная вакцина CoronaVac, разработанная китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech, во время клинических испытаний продемонстрировала хорошую эффективность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил председатель правления и главный исполнительный директор Sinovac Biotech Инь Вэйдун, пишет "Синьхуа".

3-я фаза клинических испытаний вакцины Sinovac проходила в основном в Бразилии, Индонезии и Турции.

"Данные клинических испытаний, полученные в этих трех странах, позволили нам укрепить уверенность в ее безопасности и эффективности", - отметил Инь Вэйдун.

По его словам, результаты клинических испытаний в Турции показали, что эффективность вакцины составляет 91,25%, а в Индонезии - 65,3%. Согласно результатам клинических исследований в Бразилии, вакцина на 100% эффективна против тяжелой формы COVID-19, и на 78% при легких случаях, требующих медицинского лечения. Ее общий показатель эффективности составил 50,38%.

"Разные результаты в разных странах - это абсолютно нормально, ведь клинические испытания зависят от множества факторов", - заявил он, добавив, что все участники клинических испытаний фазы-3 в Бразилии были медицинскими работниками, работающими в условиях высокого риска и подвергающиеся многократным атакам со стороны вируса.

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"Ожидается, что простым людям вакцина обеспечит лучшую защиту", - подчеркнул Инь Вэйдун.

Также сообщается, что вакцина может быть эффективной против "британского" штамма.

"В сотрудничестве с соответствующим институтом при Академии медицинских наук Китая мы обнаружили, что сыворотка добровольцев, получивших вакцину Sinovac, может нейтрализовать штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании. Мы также изучаем эффективность защиты, которую обеспечивает вакцина против штамма, выявленного в ЮАР, и своевременно поделимся результатами", - резюмировал Инь Вэйдун.

По состоянию на утро 22 января в мире с начала пандемии подтвердили в общей сложности 98 092 928 случаев заражения коронавирусом.

Министерство здравоохранения Украины 30 декабря заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз.

вакцина (3815) испытания (378) Китай (2923) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+51
У чая с лимоном эффективность выше)
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22.01.2021 11:45
+46
блондинку спрашивают какая вероятность встретить на улице динозавра
- 50%
- как так?
- либо встречу, либо нет
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22.01.2021 11:46
+23
Настойка из корней лопуха на слезах горного барана показала такой же результат , как китайская вакцна.....50/50
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22.01.2021 11:46
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нет не легко!!здесь чистая математика если у тебя цыфра 60и 100!!то средняя будет 80!! и никак не 75 или 65!!а то что ты/вы описываете если взять да подумать и редположить то это уже будет манипуляция и ничего другого (математика точная наука и в данной статье приведены конкретные цифры из которых и надо исходить)
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23.01.2021 13:15 Ответить
чи треба людям вакцина якщо ніхто не несе отвественность за последствия?
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23.01.2021 07:03 Ответить
може степашкин недомингистр уступит место (вместе с зелей на ху..) адекватньім специалистам, а тогда и про вакцини поговорим.
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23.01.2021 09:25 Ответить
Эффективность разных вакцин при правильной схеме проведения прививок:
Sinovac Biotech представив результати випробувань вакцини CoronaVac у трьох країнах: Загальний показник ефективності - 50,38% - Цензор.НЕТ 4056
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23.01.2021 11:05 Ответить
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