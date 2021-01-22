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Дуда выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в Харькове: "Наши мысли с украинским народом"

Дуда выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в Харькове:

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в Харькове. Он заявил, что "мысли поляков с украинским народом".

Об этом говорится в обнародованном администрацией президента Польши обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемый господин президент, с печалью я узнал о трагическом пожаре в харьковском доме престарелых, в результате которого погибли и пострадали так много людей", - заявил польский президент.

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"От имени польского народа и от себя лично я хотел бы выразить свои соболезнования семьям погибших и всем, кто пострадал от этой трагедии. В эти трудные моменты мы присоединяемся к ним в боле и молитве. Уверяю вас, что особенно в это тяжелое время наши мысли с украинским народом", - говорится в обращении.

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) пожар (5933) соболезнование (93) Харьков (7456) Дуда Анджей (754)


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А в Україні всім пофіг.
Помєд дєд Максім і ...
Українці перестали співчувати.
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22.01.2021 11:57 Ответить
Кожен день в Україні помирає та гине близько 1600 людей. Чому Дуда всім їхнім родичам не співчуває? Чи ті люди чимось гірші цих 15-и?
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22.01.2021 21:17 Ответить
Дуду - в президенты Украины!
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22.01.2021 12:15 Ответить
 
 