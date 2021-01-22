Завтра будет день траура на государственном уровне из-за пожара в Харькове, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объявит день траура на государственном уровне из-за пожара в доме престарелых, в котором погибли 15 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил во время брифинга в Харькове.

"Выводы нужно делать после получения всех деталей… Еще раз соболезнования всем родным и близким, харьковчан… К сожалению, причины приезда в Харьков в последний год не очень хорошие. Но мы выясним всю ситуацию, понимаем, что очень серьезные вызовы будут. Я подпишу указ, завтра будет день траура на государственном уровне", - сказал Зеленский.

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В свою очередь В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

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