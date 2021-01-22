Завтра будет день траура на государственном уровне из-за пожара в Харькове, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский объявит день траура на государственном уровне из-за пожара в доме престарелых, в котором погибли 15 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил во время брифинга в Харькове.
"Выводы нужно делать после получения всех деталей… Еще раз соболезнования всем родным и близким, харьковчан… К сожалению, причины приезда в Харьков в последний год не очень хорошие. Но мы выясним всю ситуацию, понимаем, что очень серьезные вызовы будут. Я подпишу указ, завтра будет день траура на государственном уровне", - сказал Зеленский.
Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.
Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.
По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.
В свою очередь В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Телепрограма 1+1 на 23.01.2021
07:00 "Життя відомих людей 2020"
08:00 "Сніданок. Вихідний"
10:00 "Світ навиворіт"
17:35 "Вечірній квартал"
19:30 "ТСН: Телевізійна служба новин"
20:15 "Вечірній квартал"
21:50 "Жіночий квартал 2020"
23:15 "Світське життя. 2021 дайджест"
"Вызовы" любимое словечко *****, его любимое выражение - "...вызовы для нас".
Сразу видно чей стиль и чья школа.
ну или с завтра...на 3 дня...не?
2! комедия. примазаться хоть как то даже и к такому хайпу(. осмелиться объявить траур! в соотношении к количеству ежедневных ковидных смертей. и сделать весь народ подельниками при трагедии
маразм признать дом престарелых вне закона (как судить мента или коммуниста и перед тем срочно уволить или отобрать парт.билет) ....этим пробовать уже как гопник примитивно отмазать управленческую систему. не забудь срочно
дать указание посадить стрелочников. открыто мотивировать народ о новом
мэре и сильной руке
Зе! это не кино не тв и даже не дети в новый год. Живи с этим, попробуй превратитьс в человека,,,,,,,,,,с наступающей ДНЮХОЙ!