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Завтра будет день траура на государственном уровне из-за пожара в Харькове, - Зеленский

Завтра будет день траура на государственном уровне из-за пожара в Харькове, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объявит день траура на государственном уровне из-за пожара в доме престарелых, в котором погибли 15 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил во время брифинга в Харькове.

"Выводы нужно делать после получения всех деталей… Еще раз соболезнования всем родным и близким, харьковчан… К сожалению, причины приезда в Харьков в последний год не очень хорошие. Но мы выясним всю ситуацию, понимаем, что очень серьезные вызовы будут. Я подпишу указ, завтра будет день траура на государственном уровне", - сказал Зеленский.

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В свою очередь В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в Харькове: "Наши мысли с украинским народом"

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) пожар (5933) траур (224) Харьков (7456)


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Топ комментарии
+16
Особенно траур будет виден на 1+1:
Телепрограма 1+1 на 23.01.2021
07:00 "Життя відомих людей 2020"
08:00 "Сніданок. Вихідний"
10:00 "Світ навиворіт"
17:35 "Вечірній квартал"
19:30 "ТСН: Телевізійна служба новин"
20:15 "Вечірній квартал"
21:50 "Жіночий квартал 2020"
23:15 "Світське життя. 2021 дайджест"
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22.01.2021 12:05
+14
за авакова держится как за спасательный , а ведь это его "орлы" крышуют такие дома
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22.01.2021 12:04
+5
Ну і всім старикам присвоїти героїв України. Земля їм пухом, а нашим властям більше адекватності і навчитися попереджати трагедії і злочини, а не розповідати, які потужні міністри
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22.01.2021 12:20
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Правила форума Совет форумчан
Не упускаем момент, друзья. В квартале - существенные скидки. В первые ряды скидка еще больше.
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22.01.2021 12:03 Ответить
зеленая ****--А КТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА УМЕРШЕГО ,на нейтральной полосе, нашего воина ? ТЫ,шваль,отдало преступный приказ не идти ему на помощь !!!!!!!
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22.01.2021 14:27 Ответить
за авакова держится как за спасательный , а ведь это его "орлы" крышуют такие дома
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22.01.2021 12:04 Ответить
спасательный круг
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22.01.2021 12:07 Ответить
Аваков умело играет на трусости и фобиях величайшего потерпевшего. Такого трусливого и тупого президента у нас еще не было. Даже яйцом вдаренному Овощу фору даст.
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22.01.2021 12:34 Ответить
Особенно траур будет виден на 1+1:
Телепрограма 1+1 на 23.01.2021
07:00 "Життя відомих людей 2020"
08:00 "Сніданок. Вихідний"
10:00 "Світ навиворіт"
17:35 "Вечірній квартал"
19:30 "ТСН: Телевізійна служба новин"
20:15 "Вечірній квартал"
21:50 "Жіночий квартал 2020"
23:15 "Світське життя. 2021 дайджест"
показать весь комментарий
22.01.2021 12:05 Ответить
у бєніних жалоби нема
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22.01.2021 12:06 Ответить
Война войной, а обед по расписанию.
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22.01.2021 12:06 Ответить
куют "железо" и когда гарячо и когда холодно.
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22.01.2021 12:16 Ответить
берегите карманы, под траур зещипачи нас будут грабить
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22.01.2021 12:33 Ответить
траурные дни есть обзначенные на год (Чернобыль, Голодомор...) и есть те, которые возникают непредвиденно. На каналах ТВ в срочном порядке меняют сетку вещания.А общенациональным трауром бубочка объявил 23.01 тольо сейчас (до этого был только Харьков сегодня)
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22.01.2021 13:00 Ответить
А лысый с хором споёт про хату ?
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22.01.2021 13:10 Ответить
И опять это слово "вызовы". Не власть, а сборище поцов по вызову
"Вызовы" любимое словечко *****, его любимое выражение - "...вызовы для нас".
Сразу видно чей стиль и чья школа.
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22.01.2021 12:14 Ответить
Ну і всім старикам присвоїти героїв України. Земля їм пухом, а нашим властям більше адекватності і навчитися попереджати трагедії і злочини, а не розповідати, які потужні міністри
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22.01.2021 12:20 Ответить
вылез мордой поторговать?
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22.01.2021 12:29 Ответить
а может уже с понедельника...25-го ?
ну или с завтра...на 3 дня...не?
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22.01.2021 12:33 Ответить
25 никак нельзя - бубочкин ДР
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22.01.2021 13:03 Ответить
я на это и намекал
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22.01.2021 13:10 Ответить
1! трагедия. полностью сочувствую в отношении погибших и пострадавших.
2! комедия. примазаться хоть как то даже и к такому хайпу(. осмелиться объявить траур! в соотношении к количеству ежедневных ковидных смертей. и сделать весь народ подельниками при трагедии
маразм признать дом престарелых вне закона (как судить мента или коммуниста и перед тем срочно уволить или отобрать парт.билет) ....этим пробовать уже как гопник примитивно отмазать управленческую систему. не забудь срочно
дать указание посадить стрелочников. открыто мотивировать народ о новом
мэре и сильной руке

Зе! это не кино не тв и даже не дети в новый год. Живи с этим, попробуй превратитьс в человека,,,,,,,,,,с наступающей ДНЮХОЙ!
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22.01.2021 12:34 Ответить
І для чого це потрібно, тоді і для військових, які гинуть на війні, встановлюйте день трауру...
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22.01.2021 13:55 Ответить
оце недолуге не баче, але льотчикам, які загинули в ірані дав героя України. може воно дасть героїв тим 15 загиблих у пансіонаті. зелена пліснява згадила усю Україну.
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22.01.2021 14:32 Ответить
Чому в Харкові не оголосили траур з приводу Гепи?
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22.01.2021 14:28 Ответить
Людей жалко, конечно. Но другие, которые сотнями умирают и гибнут в стране каждый день, чем хуже? Недостойны траура по ним?
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22.01.2021 21:07 Ответить
 
 