30 января в Доме офицеров состоится конференция "Войска территориальной обороны: цели, структура, тактика"
30 января в 10.00 в большом зале Дома офицеров состоится конференция "Войска территориальной обороны: цели, структура, тактика" с участием всех неравнодушных граждан.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Условия аккредитации для выступления: обнародование в Фейсбуке текста доклада не позднее 28 января.
Текст доклада должен отвечать на 5 вопросов, определенных в данной статье: "Единственный путь начать реформу ТРО для президента - это не законопроект, а ответы на 5 вопросов".
Условия участия: заявка в комментариях и запись на входе.
Порядок проведения: выступления докладчиков до 7 минут, ответы на вопросы до 15.
Конференция пройдет с 10 до 15 часов.
Желающие могут вести видеозапись, трансляцию.
По результатам конфероенции будет обнародован отчет.
"Спасибо руководству Минобороны, И. Старобинскому и Н. Абаеву за содействие в организации конференции", - отметил журналист.
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Одна армия не выстоит....
Опьіт подсказьівает что любителей попрьігать по капоту машиньі из президентского кортежа, ни в коем случае нельзя привлекать к теробороне и тем более вооружать