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Новости Агрессия России против Украины
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30 января в Доме офицеров состоится конференция "Войска территориальной обороны: цели, структура, тактика"

30 января в Доме офицеров состоится конференция

30 января в 10.00 в большом зале Дома офицеров состоится конференция "Войска территориальной обороны: цели, структура, тактика" с участием всех неравнодушных граждан.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Условия аккредитации для выступления: обнародование в Фейсбуке текста доклада не позднее 28 января.

Текст доклада должен отвечать на 5 вопросов, определенных в данной статье: "Единственный путь начать реформу ТРО для президента - это не законопроект, а ответы на 5 вопросов".

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Условия участия: заявка в комментариях и запись на входе.

Порядок проведения: выступления докладчиков до 7 минут, ответы на вопросы до 15.

Конференция пройдет с 10 до 15 часов.

Желающие могут вести видеозапись, трансляцию.

По результатам конфероенции будет обнародован отчет.

"Спасибо руководству Минобороны, И. Старобинскому и Н. Абаеву за содействие в организации конференции", - отметил журналист.

Автор: 

конференция (292) Минобороны (9296) Бутусов Юрий (4348) тероборона (338)


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А ведь только РЕАЛЬНАЯ всеукраинская территориальная оборона может противостоять агрессии Путина....
Одна армия не выстоит....
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22.01.2021 12:13 Ответить
Проблема в тому, що дуже багатьом концепція тотальної війни сильно не до вподоби. Адже значно комфортніше жити на хоч і окупованій але території де забезпечено єфективний контроль за суспільними процесами з боку окупаційної влади, ніж на території де відбувається постійна стрілянина та кожної години щось злітає у повітря, а сили опору на рівні з окупаційними органами чинять репресії щодо всьго населення, яке запідозрено у неблагонадійності.
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22.01.2021 12:27 Ответить
Вот ето как раз и небезопасно.
Опьіт подсказьівает что любителей попрьігать по капоту машиньі из президентского кортежа, ни в коем случае нельзя привлекать к теробороне и тем более вооружать
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22.01.2021 12:28 Ответить
Я щось не зрозумів. Є законопроект генерала Кривоноса, який так й не був розглянути у ВР. Навіщо збирати конференції, які нічого не вирішують?
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22.01.2021 12:20 Ответить
Бо є законопроек від "Голоса" який зареєстровано в раді.
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22.01.2021 12:28 Ответить
будут все квартальцы...
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22.01.2021 14:04 Ответить
окремо запрошують кремлівських курсантів, а то якось не з руки повідомляти рейх з чужих слів.
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22.01.2021 14:11 Ответить
Какие войска терротириальной обороны? Их нету и не будет в Украине.Знаете что придумали)))...Всех тех у кого есть охотничье оружие - внесут в список)))....На бумаге создадут типа "войска" на этом все и закончится)))....
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22.01.2021 14:40 Ответить
 
 