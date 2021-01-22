30 января в Доме офицеров состоится конференция "Войска территориальной обороны: цели, структура, тактика"

30 января в 10.00 в большом зале Дома офицеров состоится конференция "Войска территориальной обороны: цели, структура, тактика" с участием всех неравнодушных граждан.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Условия аккредитации для выступления: обнародование в Фейсбуке текста доклада не позднее 28 января.

Текст доклада должен отвечать на 5 вопросов, определенных в данной статье: "Единственный путь начать реформу ТРО для президента - это не законопроект, а ответы на 5 вопросов".

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Условия участия: заявка в комментариях и запись на входе.

Порядок проведения: выступления докладчиков до 7 минут, ответы на вопросы до 15.

Конференция пройдет с 10 до 15 часов.

Желающие могут вести видеозапись, трансляцию.

По результатам конфероенции будет обнародован отчет.

"Спасибо руководству Минобороны, И. Старобинскому и Н. Абаеву за содействие в организации конференции", - отметил журналист.