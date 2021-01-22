РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4863 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
682 5

За сутки в Киеве после COVID-19 выздоровели рекордные 2 854 человека, умерли 14, выявили 507 новых случаев, - Кличко

За сутки в Киеве после COVID-19 выздоровели рекордные 2 854 человека, умерли 14, выявили 507 новых случаев, - Кличко

С начала пандемии коронавируса в столице уже заболели 125 342 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киеве за минувшие сутки выявили 507 больных коронавирус. Умерли 14 человек. Всего за период пандемии в столице 2 260 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 125 342", - сказал Кличко.

Среди заболевших: 282 женщины в возрасте от 18 до 88 лет и 3 девочки от 14 до 17 лет. А также 216 мужчин в возрасте от 18 до 91 года и 6 мальчиков от 11 до 16 лет. Заболели, в частности, 16 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 37 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в Киеве 2854 человека. Это самое большое количество выздоровевших за период пандемии. Всего коронавирус побороли 55 000 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 98, в Днепровском - 72, и в Святошинском районе - 71 случай.

Также читайте: Кличко: Тарифы на тепло до конца отопительного сезона в Украине повышать не будут

Автор: 

карантин (16729) Киев (25484) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сработала чудотворная вера в лохдаун!!
показать весь комментарий
22.01.2021 12:11 Ответить
Пожалій себе !
Кияни в нормі 🙂
показать весь комментарий
22.01.2021 12:34 Ответить
Что происходит? Виталик перестал отрабатывать свои 30 сребреников? Или лохи поумнели...
показать весь комментарий
22.01.2021 12:31 Ответить
Шо, тебе всё меньше отламывается?
показать весь комментарий
22.01.2021 12:53 Ответить
 
 