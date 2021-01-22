За сутки в Киеве после COVID-19 выздоровели рекордные 2 854 человека, умерли 14, выявили 507 новых случаев, - Кличко

С начала пандемии коронавируса в столице уже заболели 125 342 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киеве за минувшие сутки выявили 507 больных коронавирус. Умерли 14 человек. Всего за период пандемии в столице 2 260 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 125 342", - сказал Кличко.

Среди заболевших: 282 женщины в возрасте от 18 до 88 лет и 3 девочки от 14 до 17 лет. А также 216 мужчин в возрасте от 18 до 91 года и 6 мальчиков от 11 до 16 лет. Заболели, в частности, 16 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 37 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в Киеве 2854 человека. Это самое большое количество выздоровевших за период пандемии. Всего коронавирус побороли 55 000 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 98, в Днепровском - 72, и в Святошинском районе - 71 случай.

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