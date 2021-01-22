В Житомирской области 16-летний юноша умер от удара электротоком, - полиция

В Житомирской области 16-летний парень получил удар электротоком в щитовой и погиб.

Как сообщает Нацполиция, это произошло ночью 22 января, передает Цензор.НЕТ.

"Около 3:35 медики сообщили, что в помещении электрощитовой погиб 16-летний парень. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Коростенского районного управления полиции. Предварительно правоохранители установили, что ночью трое товарищей по непонятным причинам заинтересовались электрощитовой, что находится по переулку Парковом в городе. Один из мальчишек зашел внутрь и через некоторое время получил удар электротоком. Его 17-летний товарищ пытался спасти юношу, однако напрасно - парень умер от поражения еще до приезда медиков", - рассказали в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство. Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия, в том числе, действительно ли вход в подстанцию не был закрыт. Опрашиваются свидетели и очевидцы.

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