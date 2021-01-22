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В Житомирской области 16-летний юноша умер от удара электротоком, - полиция

В Житомирской области 16-летний юноша умер от удара электротоком, - полиция

В Житомирской области 16-летний парень получил удар электротоком в щитовой и погиб.

Как сообщает Нацполиция, это произошло ночью 22 января, передает Цензор.НЕТ.

"Около 3:35 медики сообщили, что в помещении электрощитовой погиб 16-летний парень. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Коростенского районного управления полиции. Предварительно правоохранители установили, что ночью трое товарищей по непонятным причинам заинтересовались электрощитовой, что находится по переулку Парковом в городе. Один из мальчишек зашел внутрь и через некоторое время получил удар электротоком. Его 17-летний товарищ пытался спасти юношу, однако напрасно - парень умер от поражения еще до приезда медиков", - рассказали в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство. Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия, в том числе, действительно ли вход в подстанцию не был закрыт. Опрашиваются свидетели и очевидцы.

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Автор: 

Нацполиция (16433) Житомирская область (1387)


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Топ комментарии
+7
Або масло хотіли злить, або полізли по "цвєтмєт" - там масивні шини стоять... Видно, чули щось, а тями в голові не вистачало...
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22.01.2021 12:35
+5
Металлолом.
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22.01.2021 12:28
+3
Пропущенный раздел физики.
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22.01.2021 12:51
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Мобилки проверьте. Наверняка видосик в тикток снимали.
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22.01.2021 12:19 Ответить
Металлолом.
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22.01.2021 12:28 Ответить
Або масло хотіли злить, або полізли по "цвєтмєт" - там масивні шини стоять... Видно, чули щось, а тями в голові не вистачало...
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22.01.2021 12:35 Ответить
Трансформаторное масло вот нарыл , например т-1500 где то от 22 грн за литр , поэтому получается интересовал цветмет
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22.01.2021 12:47 Ответить
Там пластини алюмінію дебелі. А він зараз "в ціні"...
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22.01.2021 12:53 Ответить
Прекратите рекламу техногенных месторождений цветных металлов, а то там скоро будут месторождения жареной человечины.
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22.01.2021 13:59 Ответить
..... Я в Ніжині такого "зашквареного", бачив... Казали, від короткого замикання заграва на півміста стояла... Як став ногами на нижні шини, то так там і закляк... Навіть зуби обвуглилися...
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22.01.2021 15:29 Ответить
Ну, таким в крематорії має бути скидка...
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22.01.2021 15:42 Ответить
Пропущенный раздел физики.
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22.01.2021 12:51 Ответить
Яка новина ...
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22.01.2021 12:37 Ответить
Медь примерно 5 баксов за кило, время не из лёгких ,а в щитовых её немало в виде провода , поэтому и заинтересовались, только не учли что ток не видим, но бьёт не слабо и при таком напряжении навсегда , подобное было лет так 15 назад в самом Житомире только там папа и сын на тот свет когда в трансформаторную будку где 10 кв на входе полезли проводку срезать
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22.01.2021 12:40 Ответить
В Киеве возле вокзала распределительный шкаф стоял две недели открытый, и сейчас в нем замки поломаны, любой пионер ногой откроет. Ждет своей минуты славы.
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22.01.2021 12:54 Ответить
Что то пошло не так...
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22.01.2021 12:57 Ответить
Коль я решил,то выпью обязательно.А тут убиться.Естесственный отбор.Даже электрики убиваются током.В 3 ночи -добрый умысел?.Может надо что-то изменить в правилах устройства Щитовых? И от детей и от злого умысла?Сейчас с жпс работают .А подстанции сам Бог велел оборудовать приборами автоматики и слежения.
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22.01.2021 13:48 Ответить
 
 