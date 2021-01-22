РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12758 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 487 44

Для человека среднего возраста риск смерти от COVID-19 в 100 раз выше, чем смерти в ДТП и гораздо опаснее, чем грипп, - исследование. Таблица

Для человека среднего возраста риск смерти от COVID-19 в 100 раз выше, чем смерти в ДТП и гораздо опаснее, чем грипп, - исследование. Таблица

Коронавирусная болезнь COVID-19, вопреки распространенному мнению, опасна не только для пожилых, но и для людей среднего возраста.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишут, показывая соответствующие статистические графики, авторы опубликованного в European Journal of Epidemiology исследования от Дартмутского колледжа.

Они проанализировали более 1000 исследовательских работ и правительственных документов до 18 сентября 2020 года. В итоговый пул вошли всего 27 исследований, репрезентативных для населения в целом и охватывающих 34 географические точки в США, Канаде, Азии и Европе.

Чем старше человек, тем выше риск получить летальный исход при ковиде. Вероятность того, что заболевание станет смертельным, составляет всего 0,002% в возрасте 10 лет, 1 случай на 10 000 в возрасте 25 лет, 1 на 100 – в 60 лет, 1 на 40 – в 70 лет, и >10% – в возрасте 80 лет и выше.

"Для человека среднего возраста риск смерти от COVID-19 примерно в 100 раз выше, чем смерти в ДТП, и гораздо опаснее, чем сезонный грипп", – подчеркивается в статье, анализирующей летальность болезни в странах с развитой экономикой.

Для человека среднего возраста риск смерти от COVID-19 в 100 раз выше, чем смерти в ДТП и гораздо опаснее, чем грипп, - исследование 01

Почти 40% смертей от COVID-19 в США произошло среди людей в возрасте от 45 до 74 лет, и почти 60% – среди тех, кто старше 75 лет. Дети и молодые люди младше 45 лет составляют ~3% ковидных смертей среди американцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стартовали испытания первой "живой" вакцины от COVID-19: 48 здоровых британцев заразили ослабленным вариантом коронавируса

Авторы предостерегают: вакцинация охватит основную массу людей в развитых странах не ранее, чем через несколько месяцев, и "нам нужно пройти этот период как можно безопаснее: с ношением масок, соцдистанцированиеи и мытьем рук".

Напомним, в конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. За год от болезни умерли более 2 млн человек (это лишь официальные данные). На 22 января 2021-го по меньшей мере первые дозы антикоронавирусных вакцин получили уже почти 57 млн человек в мире (Bloomberg).

В начале 2021 года в США показали статистику тяжелых аллергических реакций на вакцину Pfizer-BioNTech.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Sinovac Biotech представил результаты испытаний вакцины CoronaVac в трех странах: Общий показатель эффективности - 50,38%

испытания (378) исследование (567) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Отэта ты мощно проснулся. То, что "*******" на зарплате у раиси, еще лет 10 назад все знали.
показать весь комментарий
22.01.2021 12:44
+5
поэтому нужно срочно закупить китайскю ширку через рыгоанальную прачечную?
показать весь комментарий
22.01.2021 12:37
+5
не бздите! я, человек который за пару месяцев ни дня не появлявшийся в общественных местах без маски, выливший на руки для дезинфекции 5литров 96% спирта и несколько литров других дезинфекторов, передвигавшийся вне дома исключительно на своем транспорте - ТАКИ ПОДХВАТИЛ ЭТУ ЗАРАЗУ!!! узнал об этом, когда здал тест на "антитела" - в крови присутствовали IgM и IgG. я ничем не болел, у меня ВСЕГДА была температура 36,6 и тут тебе такое. я это к чему. потихоньку приходит переосмысление - по всей видимости, вирус не такой "опасный", как это изображается в СМИ.
показать весь комментарий
22.01.2021 12:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Карантины и вакцины теперь навсегда!
показать весь комментарий
22.01.2021 12:27 Ответить
Якщо всі будуть вакциновані, то карантин не потрібен.
показать весь комментарий
22.01.2021 12:35 Ответить
Не, на "карантины" деньги нужны, а казна пустая, так что вряд ли.
показать весь комментарий
22.01.2021 13:16 Ответить
А таких примусово, щоб нe заражали мeнe.
показать весь комментарий
22.01.2021 12:59 Ответить
Судячи з даних в таблиці, то в США шанс загинути в ДТП в середньому в 5 разів вищий, ніж в Британії. Пора з цим щось вирішувати. Обмежити потужність двигунів в американських авто, наприклад. Та і, взагалі, в США жити стрьомно, якщо на останній стовпчик глянути. (Іронізую, раптом хто не зрозумів)
показать весь комментарий
22.01.2021 12:35 Ответить
В американських авто мотори великі, а не потужні, там і 5"кубів" може мати <200к.с. ,не всі само собою
показать весь комментарий
22.01.2021 12:56 Ответить
у штатах теж водять як мудаки, самі американці мені жалілися. можемо пишатися, шо хоч у чомусь із ними схожі. а ще там допустимий рівень алкоголю в крові - 0.8 промілле. ну і рівень автомобілезації.
показать весь комментарий
22.01.2021 13:09 Ответить
Так, п"яним за кермом у них вважаєшся, коли вже на ногах рівно не стоїш. Хоча дороги там чудові. Розділові смуги вночі сяють, як на злітній смузі аеродрому. Можна трохи і "на автопілоті" успішно їздити.
показать весь комментарий
22.01.2021 14:51 Ответить
так, але і обмеження швидкості там так само не поважають.
показать весь комментарий
22.01.2021 14:57 Ответить
Ум, честь и совесть 73 % избирателей гневно разоблачают: "Коронавируса никакого нет!" - депутат Шахов./ депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая /"Слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью.
показать весь комментарий
22.01.2021 12:37 Ответить
Ну в таком случае они официально подтверждают , что Осел БРЕХЛО , бо оно видосики из Феофании постило именно когда короной болело.
показать весь комментарий
22.01.2021 12:39 Ответить
Когда в стране 73% идиоты и в СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ верят в сказки и голосуют за наркомана и имбецила , то не имеет значения от какой болячки они умрут им государство один хер не фига гарантировать не сможет.
показать весь комментарий
22.01.2021 12:37 Ответить
Народ голосовал против алкоголика и барыги! А как еще во втором туре голосовать, если достал. А ты сходи к психиатру, пусть он тебя обследует на всякий случай. А то синдромом Наполеона попахивает - полнарода идиотами обзывать!
показать весь комментарий
22.01.2021 12:59 Ответить
О, как.
А я то все тогда думала, чем же милосердное провидения таких голосоватей огреет по кумполу, а вот оно: ни трусов, ни спичек, ни носков, ни лампочек электрических не купить в локдауне в Украине, и платежки за доставку газа выросли в полтора раза.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох">С)
показать весь комментарий
22.01.2021 13:15 Ответить
Тільки не варто розповідати казочки що при рошену не було б цих лохдаунів та інших коронавірусних маразмів.
Можу вас запевнити що в це повірять лише хворобливі 8%
показать весь комментарий
22.01.2021 16:35 Ответить
Эдгар Алан По :
"Мнение большинства - всегда ошибочно, ибо большинство людей - идиоты".
, То есть классики по твоему , то же комплексом наполеона страдают . И не имеет значения мотивация совершенного тупорылого действия , главное когда человек признает свою ошибку , а не ищет ей оправдания , как вы тупорылые зебилы.
показать весь комментарий
22.01.2021 13:32 Ответить
Кожен по собі міряє.... Нічого свої проблеми на когось перекидати... Замість того, щоб признати свої помилки, (хто не помиляється) приблизно 30% ще намагаються доказати, що всі кругом неправі... Ньо-ньо... Ще місяць,ну два... Як холодильник зовсім опустіє - зовсім інакше заспівають.. КЛОУНИ, БЛІН
показать весь комментарий
22.01.2021 14:38 Ответить
поэтому нужно срочно закупить китайскю ширку через рыгоанальную прачечную?
показать весь комментарий
22.01.2021 12:37 Ответить
Правильно и колоть ею исключительно избирателей Осла , таким образом мы уменьшим количество идиотов на душу населения на 50%.
показать весь комментарий
22.01.2021 12:40 Ответить
Идея здравая. А фанатов жОпоблока колть спутником-5.
показать весь комментарий
22.01.2021 12:47 Ответить
Само собой , там вообще результаты офигенные будут , вымрут на хрен как мамонты.
показать весь комментарий
22.01.2021 13:33 Ответить
у Скабеевой и по всем каналам трубят что ЕС купят Спутник Венгрия решила купить вакцину у кацапов официально 2000 000 доз ...Вот вам венгры и раскрылись и терерь понятно кто нам палки в колеса подкивает руками венгров
показать весь комментарий
22.01.2021 12:38 Ответить
нету никаких венгров. ксть мадьяры. и страна у них называется Хангари.
показать весь комментарий
22.01.2021 12:40 Ответить
Отэта ты мощно проснулся. То, что "*******" на зарплате у раиси, еще лет 10 назад все знали.
показать весь комментарий
22.01.2021 12:44 Ответить
ну будут свою цыганву "лечить" к стати угадайте что за страна - https://www.youtube.com/watch?v=dJEx7F2QRNY
показать весь комментарий
22.01.2021 12:46 Ответить
Думаешь, вирусы в флагах разбираются?
показать весь комментарий
22.01.2021 15:06 Ответить
как можно сравнивать дтп и вирус? это такая же шизофрения как у нас несколько месяцев назад дороги пожарки химикатами поливали, чтобы машины вирус не развозили ..
показать весь комментарий
22.01.2021 12:41 Ответить
"как можно сравнивать дтп и вирус?" По цифрам.
показать весь комментарий
22.01.2021 14:09 Ответить
не бздите! я, человек который за пару месяцев ни дня не появлявшийся в общественных местах без маски, выливший на руки для дезинфекции 5литров 96% спирта и несколько литров других дезинфекторов, передвигавшийся вне дома исключительно на своем транспорте - ТАКИ ПОДХВАТИЛ ЭТУ ЗАРАЗУ!!! узнал об этом, когда здал тест на "антитела" - в крови присутствовали IgM и IgG. я ничем не болел, у меня ВСЕГДА была температура 36,6 и тут тебе такое. я это к чему. потихоньку приходит переосмысление - по всей видимости, вирус не такой "опасный", как это изображается в СМИ.
показать весь комментарий
22.01.2021 12:43 Ответить
нельзя такое писать. как после этого реформаторы кормиться будут?
показать весь комментарий
22.01.2021 12:45 Ответить
мало того, мне уже за пятьдесят. позади был чернобыль и все, что этим связано. у человека моего возраста писутствует уже определённый "набор" сопутствующих недугов и тут - бессимптомное протекание болезни напрямую связанное с вирусом.
показать весь комментарий
22.01.2021 12:51 Ответить
Сейчас короноверующие и коронопсихозные повылазят со своими мантрами "пока тебя или твоих родителей не коснется". Спланированное мировое вранье. Интернет то надо как то использовать, вот и разрекламировали "несуществующую опасную болячку"
показать весь комментарий
22.01.2021 13:09 Ответить
ну або це говорить про рівень тестування і точність тестів.
показать весь комментарий
22.01.2021 13:10 Ответить
Польская частная клиника. 78 злотых за тест. они заинтересованы в качественном тестировании - в противном случае прогорят.
показать весь комментарий
22.01.2021 14:54 Ответить
а я очень тяжело болел, почти 2 месяца отходил от этой болячки
показать весь комментарий
22.01.2021 13:28 Ответить
я это к чему. потихоньку приходит переосмысление - по всей видимости, вирус не такой "опасный
===
Не козырись, а то судьба-злодейка может сделать пируэт и....
показать весь комментарий
22.01.2021 14:37 Ответить
Ниасилил данные с таблицы - по поводу детепе это в год или на тыщщу кеме?
показать весь комментарий
22.01.2021 13:04 Ответить
Если средняя продолжительность жизни мужчин в Украине 58 лет, значит средний возраст = 29 лет.
А до 70+ доживает только 8% мужчин.
показать весь комментарий
22.01.2021 13:07 Ответить
Как это считал? А, что до 29ти у вас не умирают? Наверное же если проигнорировать годы с демографическими ямами, то должна была бы быть, линейно убывающая численность по годам рождения по мере старения.
показать весь комментарий
22.01.2021 15:14 Ответить
Коли на кону 1 млр доларів для фармкорпорацій то потрібно проплатити в медіа більше пекла для жителів , щоб загнати їх вколотись бурдою.
показать весь комментарий
22.01.2021 14:01 Ответить
Бла бла бла, не более. Не. Никакой вирусни, **************!
показать весь комментарий
22.01.2021 15:26 Ответить
А ДАЛЬШЕ БУДУТ ,,, ДАЛЬНЕЙШИЕ действия )))))))))
показать весь комментарий
22.01.2021 17:25 Ответить
 
 