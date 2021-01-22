Для человека среднего возраста риск смерти от COVID-19 в 100 раз выше, чем смерти в ДТП и гораздо опаснее, чем грипп, - исследование. Таблица

Коронавирусная болезнь COVID-19, вопреки распространенному мнению, опасна не только для пожилых, но и для людей среднего возраста.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишут, показывая соответствующие статистические графики, авторы опубликованного в European Journal of Epidemiology исследования от Дартмутского колледжа.

Они проанализировали более 1000 исследовательских работ и правительственных документов до 18 сентября 2020 года. В итоговый пул вошли всего 27 исследований, репрезентативных для населения в целом и охватывающих 34 географические точки в США, Канаде, Азии и Европе.

Чем старше человек, тем выше риск получить летальный исход при ковиде. Вероятность того, что заболевание станет смертельным, составляет всего 0,002% в возрасте 10 лет, 1 случай на 10 000 в возрасте 25 лет, 1 на 100 – в 60 лет, 1 на 40 – в 70 лет, и >10% – в возрасте 80 лет и выше.

"Для человека среднего возраста риск смерти от COVID-19 примерно в 100 раз выше, чем смерти в ДТП, и гораздо опаснее, чем сезонный грипп", – подчеркивается в статье, анализирующей летальность болезни в странах с развитой экономикой.

Почти 40% смертей от COVID-19 в США произошло среди людей в возрасте от 45 до 74 лет, и почти 60% – среди тех, кто старше 75 лет. Дети и молодые люди младше 45 лет составляют ~3% ковидных смертей среди американцев.

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Авторы предостерегают: вакцинация охватит основную массу людей в развитых странах не ранее, чем через несколько месяцев, и "нам нужно пройти этот период как можно безопаснее: с ношением масок, соцдистанцированиеи и мытьем рук".

Напомним, в конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. За год от болезни умерли более 2 млн человек (это лишь официальные данные). На 22 января 2021-го по меньшей мере первые дозы антикоронавирусных вакцин получили уже почти 57 млн человек в мире (Bloomberg).

В начале 2021 года в США показали статистику тяжелых аллергических реакций на вакцину Pfizer-BioNTech.

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