Для человека среднего возраста риск смерти от COVID-19 в 100 раз выше, чем смерти в ДТП и гораздо опаснее, чем грипп, - исследование. Таблица
Коронавирусная болезнь COVID-19, вопреки распространенному мнению, опасна не только для пожилых, но и для людей среднего возраста.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишут, показывая соответствующие статистические графики, авторы опубликованного в European Journal of Epidemiology исследования от Дартмутского колледжа.
Они проанализировали более 1000 исследовательских работ и правительственных документов до 18 сентября 2020 года. В итоговый пул вошли всего 27 исследований, репрезентативных для населения в целом и охватывающих 34 географические точки в США, Канаде, Азии и Европе.
Чем старше человек, тем выше риск получить летальный исход при ковиде. Вероятность того, что заболевание станет смертельным, составляет всего 0,002% в возрасте 10 лет, 1 случай на 10 000 в возрасте 25 лет, 1 на 100 – в 60 лет, 1 на 40 – в 70 лет, и >10% – в возрасте 80 лет и выше.
"Для человека среднего возраста риск смерти от COVID-19 примерно в 100 раз выше, чем смерти в ДТП, и гораздо опаснее, чем сезонный грипп", – подчеркивается в статье, анализирующей летальность болезни в странах с развитой экономикой.
Почти 40% смертей от COVID-19 в США произошло среди людей в возрасте от 45 до 74 лет, и почти 60% – среди тех, кто старше 75 лет. Дети и молодые люди младше 45 лет составляют ~3% ковидных смертей среди американцев.
Авторы предостерегают: вакцинация охватит основную массу людей в развитых странах не ранее, чем через несколько месяцев, и "нам нужно пройти этот период как можно безопаснее: с ношением масок, соцдистанцированиеи и мытьем рук".
Напомним, в конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. За год от болезни умерли более 2 млн человек (это лишь официальные данные). На 22 января 2021-го по меньшей мере первые дозы антикоронавирусных вакцин получили уже почти 57 млн человек в мире (Bloomberg).
В начале 2021 года в США показали статистику тяжелых аллергических реакций на вакцину Pfizer-BioNTech.
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А я то все тогда думала, чем же милосердное провидения таких голосоватей огреет по кумполу, а вот оно: ни трусов, ни спичек, ни носков, ни лампочек электрических не купить в локдауне в Украине, и платежки за доставку газа выросли в полтора раза.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох">С)
Можу вас запевнити що в це повірять лише хворобливі 8%
"Мнение большинства - всегда ошибочно, ибо большинство людей - идиоты".
, То есть классики по твоему , то же комплексом наполеона страдают . И не имеет значения мотивация совершенного тупорылого действия , главное когда человек признает свою ошибку , а не ищет ей оправдания , как вы тупорылые зебилы.
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Не козырись, а то судьба-злодейка может сделать пируэт и....
А до 70+ доживает только 8% мужчин.