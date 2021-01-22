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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны по количеству активных случаев COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Минздрав обновил список стран

Минздрав обновил перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам. Источник: https://censor.net/ru/n3241015

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Так, к "красной зоне" отнесены 68 стран (неделей ранее было 66 стран). Среди них: Ирландия, Чехия, Великобритания, Португалия, Беларусь, Россия, Франция, Итали и другие.

В списке "зеленых" стран: Турция, Болгария, Египет, Япония, Армения и другие.

Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 204,3 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Соответственно Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.

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Минздрав обновил список стран красной и зеленой зоны по количеству активных случаев COVID-19 01

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карантин (16729) Минздрав (4899) туризм (1543) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Зімбабве ліберія -зелені. Італія Швейцарія червоні, Папуа НГ зелена.. Де найбільше тестують, жорсткіший локдаун і найбільше вакцинували -там червоне.Придурки блт
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22.01.2021 12:56 Ответить
В общем, где высокая солнечная активность, там низкое распространение этой заразы. Аксиома, проникающая способность ультрафиолетового облучения убивает вирусы и бактерии.
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22.01.2021 13:11 Ответить
Это такая филькина грамота этот ваш список. Кто делает тесты? Почему в Европе тесты бесплатные и на каждом шагу, а в Украине 800-1100 гривен надо отдать? Из моих знакомых в Украине уже переболели 63 человека в разных городах, а тесты сдавали только 6 человек.
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22.01.2021 15:01 Ответить
 
 