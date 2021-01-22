Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны по количеству активных случаев COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Минздрав обновил перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам. Источник: https://censor.net/ru/n3241015

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Так, к "красной зоне" отнесены 68 стран (неделей ранее было 66 стран). Среди них: Ирландия, Чехия, Великобритания, Португалия, Беларусь, Россия, Франция, Итали и другие.

В списке "зеленых" стран: Турция, Болгария, Египет, Япония, Армения и другие.

Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 204,3 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Соответственно Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.

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