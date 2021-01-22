Наемники РФ до сих пор блокируют пять КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба

Наемники РФ продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

Ежедневно пропускные операции осуществляются только в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". В КПВВ "Новотроицкое" пропуск восстанавливается дважды в неделю, в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение дорожным коридором.

Отмечается, что в течение недели пограничники оформили в КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины 2033 человека, на контролируемую территорию - 2161 человека.

Через КПВВ "Новотроицкое" 119 граждан и 19 транспортных средств проехали в сторону временно оккупированного Донецка, одновременно 92 гражданина и 23 транспортные средства пересекли линию разграничения на контролируемую территорию.

Во время проведения мероприятий контроля пограничники обнаружили двух граждан, которые пересекали линию разграничения по документам с признаками частичной подделки. Для принятия соответствующего правового решения в Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовного правонарушения.

Кроме того, российские оккупанты не допустили на временно оккупированную территорию Украины 8 граждан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз призвал Россию открыть все КПВВ на Донбассе: "Пересечение линии соприкосновения следует максимально облегчить"