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Наемники РФ до сих пор блокируют пять КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба

Наемники РФ до сих пор блокируют пять КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба

Наемники РФ продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

Ежедневно пропускные операции осуществляются только в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". В КПВВ "Новотроицкое" пропуск восстанавливается дважды в неделю, в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение дорожным коридором.

Отмечается, что в течение недели пограничники оформили в КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины 2033 человека, на контролируемую территорию - 2161 человека.

Через КПВВ "Новотроицкое" 119 граждан и 19 транспортных средств проехали в сторону временно оккупированного Донецка, одновременно 92 гражданина и 23 транспортные средства пересекли линию разграничения на контролируемую территорию.

Во время проведения мероприятий контроля пограничники обнаружили двух граждан, которые пересекали линию разграничения по документам с признаками частичной подделки. Для принятия соответствующего правового решения в Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовного правонарушения.

Кроме того, российские оккупанты не допустили на временно оккупированную территорию Украины 8 граждан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз призвал Россию открыть все КПВВ на Донбассе: "Пересечение линии соприкосновения следует максимально облегчить"

Автор: 

Госпогранслужба (6385) КПВВ (330)


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Мировое сообщество теряется в догадках, каким образом стела с надписью «ДЕБАЛЬЦЕВО» оказалась среди экспонатов Выставки Достижений Народного Хозяйства в Москве?
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22.01.2021 12:51 Ответить
Коллаборанты оккупированного Московией Донбасса ненавидят Украину i державну мову, хотя регулярно приезжают к «карателям» на Большую Землю за пенсиями и сосисками. Они терпеливо стоят в очереди, чтобы получить паспорт с двухголовой курицей на обложке. Арсений Яценюк ищет сейчас в США инвесторов, чтобы построить забор от независимых от морали граждан молодых республик.
Как говорила мэр Славянска весной 2014 года пани Неля Штепа: «Донецкие «повстанцы», это наши мальчики».
Жители Донбасса семьями собирают информацию о передвижение украинской техники и корректируют огонь российских выпускников артиллерийских училищ на украинские позиции. https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE&fbclid=IwAR1ZFAZ1l8ZRkHV-gHA_5k1_T21Cc51Tkr_OTWtcTbaeic0lekufZOU-L_8 https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE

На Фейсбуке было опубликовано фото с блок-поста на линии разграничения. Открытый багажник «Жигулей» коллаборанта из «ДЫНЫРЫ», был заполнен до отказа «биндеровскими» сосисками.
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22.01.2021 12:52 Ответить
правильно оккупанты, делают ибо не йух сепарской вате шастать туда сюда!!! завалите эти кпвв камнями и забудьте о их существовании!
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22.01.2021 12:54 Ответить
Блокируют- и Слава Богу. Щоб ця гидота не розповзалась по Україні. А сосиски «бандеровские» украинцы и сами съедят, без их помощи. Пусть привыкают к брюкве и щам
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22.01.2021 13:26 Ответить
 
 