Наемники РФ до сих пор блокируют пять КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба
Наемники РФ продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
Ежедневно пропускные операции осуществляются только в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". В КПВВ "Новотроицкое" пропуск восстанавливается дважды в неделю, в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение дорожным коридором.
Отмечается, что в течение недели пограничники оформили в КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины 2033 человека, на контролируемую территорию - 2161 человека.
Через КПВВ "Новотроицкое" 119 граждан и 19 транспортных средств проехали в сторону временно оккупированного Донецка, одновременно 92 гражданина и 23 транспортные средства пересекли линию разграничения на контролируемую территорию.
Во время проведения мероприятий контроля пограничники обнаружили двух граждан, которые пересекали линию разграничения по документам с признаками частичной подделки. Для принятия соответствующего правового решения в Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовного правонарушения.
Кроме того, российские оккупанты не допустили на временно оккупированную территорию Украины 8 граждан.
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