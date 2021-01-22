Кличко: Киев закупит 1 млн доз вакцины от коронавируса американских и европейских компаний
Киев ведет переговоры с несколькими производителями о закупке вакцины для столицы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.
"Столичная власть ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от коронавируса. Я использую все свои иностранные контакты и связи, для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной. Речь идет о том, чтобы закупить для Киева 1 млн доз препарата для вакцинации 500 тыс. киевлян", – сказал Кличко.
Он подчеркнул, что столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета. Ведь пока в Украине ни одна из вакцин не поступила, а Киев – многомиллионный город, где вирус здесь распространяется наибольшими темпами.
"Мы должны предотвратить распространение болезни. Защитить, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения. Врачей, которые спасают сегодня больных, пожилых людей, работников социальных служб, работников сферы образования, специалистов коммунальных предприятий критической инфраструктуры – транспортников, специалистов сферы ЖКХ. Правоохранителей, спасателей и других", – подчеркнул мэр Киева.
Он отметил, что сегодня у городских властей есть предварительные договоренности с некоторыми производителям.
Виталий Кличко подчеркнул, что в столице готова инфраструктура для проведения вакцинации: есть оборудование для хранения вакцины, кабинеты прививок, а специалистам централизованно проведут соответствующие учения.
"Город будет закупать вакцину направления производителей. Вакцина, которую приобретет столица будет применяться исключительно бесплатно и для определенных категорий людей. Как только мы подпишем контракт, я сразу проинформирую об этом киевлян, общественность. А сегодня я подаю на рассмотрение депутатов проект решения о внесении изменений в программу "Здоровье киевлян" на 2021, которое позволит за счет городского бюджета закупить вакцину и вакцинировать указанные категории киевлян", – сказал мэр Киева.
Он в прямом эфире, во время брифинга, подписал распоряжение о соответствующем проекте решения.
"Мы безотлагательно должны принять это решение, чтобы не тянуть с оплатой, как только будет подписан контракт. Чтобы Киев как можно быстрее получил вакцину", – отметил Виталий Кличко.
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клованы по своей воле ничего не переадресовуют - они бабло из рук не выпускают, у них на бабло хватательный рефлекс.
это как раз местные власти перехватывают полномочия.
потому что с клованов толку ноль - это уже все видят.
а прочитал ты о том, что они бабло на вакцину не выпустят
точнее, не удается совсем.
последнее твое предложение - набор слов.
вчитайся в него критически.
Или быдло должно только строем ходить для обеспечения откатов пастухам?
Да - Кличко лично не будет проводить ни закупки, ни саму вакцинацию...
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Геник, проспись... Виталику сейчас и на....не нужны рейтинги. Тем более от тебя.
т.е. кто хочет (из мэров, например) может самостоятельно вести переговоры????
https://plus.obozrevatel.com/ukr/crime/zakupivlyu-vaktsin-vid-covid-19-sabotuvav-funktsioner-ofisu-prezidenta-dzherelo.htm Закупівлю вакцин проти COVID-19 саботував функціонер Офісу президента, - джерело
В точку.
Вы себе выбрали свою местную власть. Вот к ней и топайте с вопросами.
Однак не зробила цього через саботаж радника президента з дипломатичних питань Ігоря Жовкви.
Тому мер Києва не став чекати від Зевлади вакцини , а вирішив діяти самостійно !
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И Виталия столько лавров, что и тебе на могилку будет что положить...
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А я не забуду тебе сказать - А ты кто и кому интересно твоё мнение?