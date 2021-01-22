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Новости Коронавирус и карантин
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Кличко: Киев закупит 1 млн доз вакцины от коронавируса американских и европейских компаний

Кличко: Киев закупит 1 млн доз вакцины от коронавируса американских и европейских компаний

Киев ведет переговоры с несколькими производителями о закупке вакцины для столицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"Столичная власть ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от коронавируса. Я использую все свои иностранные контакты и связи, для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной. Речь идет о том, чтобы закупить для Киева 1 млн доз препарата для вакцинации 500 тыс. киевлян", – сказал Кличко.

Он подчеркнул, что столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета. Ведь пока в Украине ни одна из вакцин не поступила, а Киев – многомиллионный город, где вирус здесь распространяется наибольшими темпами.

"Мы должны предотвратить распространение болезни. Защитить, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения. Врачей, которые спасают сегодня больных, пожилых людей, работников социальных служб, работников сферы образования, специалистов коммунальных предприятий критической инфраструктуры – транспортников, специалистов сферы ЖКХ. Правоохранителей, спасателей и других", – подчеркнул мэр Киева.

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Он отметил, что сегодня у городских властей есть предварительные договоренности с некоторыми производителям.

Виталий Кличко подчеркнул, что в столице готова инфраструктура для проведения вакцинации: есть оборудование для хранения вакцины, кабинеты прививок, а специалистам централизованно проведут соответствующие учения.

"Город будет закупать вакцину направления производителей. Вакцина, которую приобретет столица будет применяться исключительно бесплатно и для определенных категорий людей. Как только мы подпишем контракт, я сразу проинформирую об этом киевлян, общественность. А сегодня я подаю на рассмотрение депутатов проект решения о внесении изменений в программу "Здоровье киевлян" на 2021, которое позволит за счет городского бюджета закупить вакцину и вакцинировать указанные категории киевлян", – сказал мэр Киева.

Он в прямом эфире, во время брифинга, подписал распоряжение о соответствующем проекте решения.

"Мы безотлагательно должны принять это решение, чтобы не тянуть с оплатой, как только будет подписан контракт. Чтобы Киев как можно быстрее получил вакцину", – отметил Виталий Кличко.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+23
удар под дых кловану с компанией криворожских гопников....молоток Виталя)
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22.01.2021 12:55
+13
Если МОЗ оказался способен только чесать языком, то почему бы и нет?
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22.01.2021 13:01
+11
У нас клован окремо, а Україна окремо.
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22.01.2021 13:17
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не, это первый звонок, что закупки вакцины для населения переадресуют на местные громады, за их же кошты
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22.01.2021 13:01 Ответить
переоцениваешь клованов.
клованы по своей воле ничего не переадресовуют - они бабло из рук не выпускают, у них на бабло хватательный рефлекс.

это как раз местные власти перехватывают полномочия.
потому что с клованов толку ноль - это уже все видят.
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22.01.2021 13:59 Ответить
тебе с трудом удается понимать прочитанное...
а прочитал ты о том, что они бабло на вакцину не выпустят
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22.01.2021 14:10 Ответить
тебе с трудом удается связно говорить.
точнее, не удается совсем.

последнее твое предложение - набор слов.
вчитайся в него критически.
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22.01.2021 14:14 Ответить
никто не говорил...тебе показалось...
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22.01.2021 14:24 Ответить
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22.01.2021 13:17 Ответить
удар под дых кловану с компанией криворожских гопников....молоток Виталя)
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22.01.2021 12:55 Ответить
Это что то новенькое....Хм, так можно и району, улице....дому тоже закупится?! Бред...для поднятия рейтингов педалика...ну говорит то хорошее!
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22.01.2021 12:55 Ответить
Если МОЗ оказался способен только чесать языком, то почему бы и нет?
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22.01.2021 13:01 Ответить
"Хм, так можно и району, улице....дому тоже закупится?" - а почему нельзя?

Или быдло должно только строем ходить для обеспечения откатов пастухам?
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22.01.2021 13:19 Ответить
потому что это ВАКЦИНА, а не кока кола или пицца...балбес ты. Сдохнуть можешь!
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22.01.2021 13:30 Ответить
ты считаешь, что Пфайзер государствам продаёт настоящую вакцину, а муниципалитетам поддельную ?
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22.01.2021 13:43 Ответить
чукча, так её ж не на паРаше закупать будут, и закупать будут не проходимцы типа Степанова с Зе-жуликом, а специалисты у специалистов и не на базаре...
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22.01.2021 13:44 Ответить
чурбан, ну уж точно не педалик!
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22.01.2021 13:49 Ответить
село, руководители просто согласовывают действия специалистов.
Да - Кличко лично не будет проводить ни закупки, ни саму вакцинацию...
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22.01.2021 13:59 Ответить
.для поднятия рейтингов педалика...
===
Геник, проспись... Виталику сейчас и на....не нужны рейтинги. Тем более от тебя.
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22.01.2021 14:17 Ответить
Это корова Степанова и он ее доит.
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22.01.2021 12:55 Ответить
Гарна новина для киян!👍🏼👍🏼👍🏼
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22.01.2021 12:55 Ответить
а так можно? не централизовано, без степашкиного отката???
т.е. кто хочет (из мэров, например) может самостоятельно вести переговоры????
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22.01.2021 12:55 Ответить
Може спробувати в статусі мера столиці європейської держави,президент і уряд якої саботують закупівлю.
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22.01.2021 13:05 Ответить
думаю ...медицинская мафия будет против
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22.01.2021 13:12 Ответить
Іншого виходу немає. Бо з прєзіком від Бєні каші не звариш.
https://plus.obozrevatel.com/ukr/crime/zakupivlyu-vaktsin-vid-covid-19-sabotuvav-funktsioner-ofisu-prezidenta-dzherelo.htm Закупівлю вакцин проти COVID-19 саботував функціонер Офісу президента, - джерело
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22.01.2021 13:01 Ответить
т е у нас получается киев отдельно а Украина отдельно?? так Кличко??
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22.01.2021 13:13 Ответить
У нас клован окремо, а Україна окремо.
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22.01.2021 13:17 Ответить
+100000000....
В точку.
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22.01.2021 14:03 Ответить
Спасение утопающи - дело рук сами утопающих.

Вы себе выбрали свою местную власть. Вот к ней и топайте с вопросами.
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22.01.2021 17:39 Ответить
Україна не скористалася щонайменше трьома можливостями отримати вакцину від COVID-19 на кілька місяців раніше від анонсованого березня.
Однак не зробила цього через саботаж радника президента з дипломатичних питань Ігоря Жовкви.
Тому мер Києва не став чекати від Зевлади вакцини , а вирішив діяти самостійно !
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22.01.2021 13:24 Ответить
Якщо 48 млн громадян вколють по 500 грн вакциною (за кеш чи кеш з бюджету) то фармкомпанія заробить тут 1 млр доларів. Тут буде ціла війна за вакцинацію.
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22.01.2021 13:58 Ответить
Могу сказать только одно: Виталя поставил зелупу раком - и это есть гут.
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22.01.2021 14:02 Ответить
Боксеру не дают покоя лавры Степашки, тоже хочется немного поиметь на закупках вакцины.
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22.01.2021 14:03 Ответить
не дают покоя лавры
===
И Виталия столько лавров, что и тебе на могилку будет что положить...
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22.01.2021 14:22 Ответить
У правоохренителей в этом году достаточно щедрое финансинование из Госбюджета. Может быть разрешить им самим покупать вакцину для своих? А не тянуть деньги из местных бюджетов? Немного меньше денежек на парализаторы(электрошокеры), например. Аваков, предложите Кабмину статью расходов из вашего раздувшегося бюджета-на вакцинацию для ваших. Или это невозможно?
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22.01.2021 14:15 Ответить
Витале забыли рассказать, что Киев - не отдельное государство? Или теперь каждый глава поселкового совета самостоятельно должен заботиться о закупке вакцины? Понтарь долбанный...
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22.01.2021 14:17 Ответить
Витале забыли рассказать
===
А я не забуду тебе сказать - А ты кто и кому интересно твоё мнение?
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22.01.2021 14:26 Ответить
Правилно выбрали мэра киевляне. А было бы в мэрах вот это чмо, деньги из бюджета Киева уже ветром бы сдуло. В её и другие ЗЕлёные карманы.
Кличко: Київ закупить 1 млн доз вакцини від коронавірусу американських і європейських компаній - Цензор.НЕТ 5997
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22.01.2021 15:36 Ответить
Соседей не вакцинировать. Им и китайчатина сойдет.
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22.01.2021 17:37 Ответить
Повезло Киеву что есть такой мер! Вата гоу меняться Харьков на Киев!
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22.01.2021 18:09 Ответить
 
 