Арестович назвал три главные сложности в переговорах с РФ по Донбассу, среди которых проблемы с доверием между странами

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал, что мешает получить результат в переговорах с Россией по Донбассу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире канала "Украина 24".

"В чем три сложности заключаются. Первое: эти соглашения (по решению вопроса Донбасса. - Ред.) имеют добровольный характер. Нет доброй воли — тормозится исполнение сделок. Второе: парламент пользуется политическим суверенитетом. ТКГ может произвести какие-либо рекомендации, предложения. Затем они переходят в парламент, а парламент говорит "нет". И что мы будем делать? Ничего.

Третье: у нас и россиян очень древняя сложная история конфликта. Мы помним "мешковщину" в Крыму в 1995-1996 годах — первая попытка отобрать Крым; Тузла и тому подобное. У нас потерян любой аппарат доверия", - сказал он.

Арестович предложил вариант решения проблемы с доверием между странами.

"Должен быть кто-то, кто даст верительные грамоты нам и россиянам, кто-то, кому поверит и украинская, и российская сторона. Например, Россия постоянно обвиняет Германию и Францию, что они заняли сторону Украины, что они больше не могут быть посредниками", - сказал он.

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