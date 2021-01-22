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Новости Агрессия России против Украины
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Арестович назвал три главные сложности в переговорах с РФ по Донбассу, среди которых проблемы с доверием между странами

Арестович назвал три главные сложности в переговорах с РФ по Донбассу, среди которых проблемы с доверием между странами

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал, что мешает получить результат в переговорах с Россией по Донбассу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире канала "Украина 24".

"В чем три сложности заключаются. Первое: эти соглашения (по решению вопроса Донбасса. - Ред.) имеют добровольный характер. Нет доброй воли — тормозится исполнение сделок. Второе: парламент пользуется политическим суверенитетом. ТКГ может произвести какие-либо рекомендации, предложения. Затем они переходят в парламент, а парламент говорит "нет". И что мы будем делать? Ничего.

Третье: у нас и россиян очень древняя сложная история конфликта. Мы помним "мешковщину" в Крыму в 1995-1996 годах — первая попытка отобрать Крым; Тузла и тому подобное. У нас потерян любой аппарат доверия", - сказал он.

Арестович предложил вариант решения проблемы с доверием между странами.

"Должен быть кто-то, кто даст верительные грамоты нам и россиянам, кто-то, кому поверит и украинская, и российская сторона. Например, Россия постоянно обвиняет Германию и Францию, что они заняли сторону Украины, что они больше не могут быть посредниками", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестович об урегулировании ситуации на Донбассе: Россия и Украина могут примириться за день, если Путин захочет

переговоры (4920) Донбасс (26955) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+19
Ну да,война и анексия не мешают,а мешает отсутствие доверия дебил.мля
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22.01.2021 12:58
+18
Кто вообще назначил этого авантюриста и балабола в такую серьезную переговорную группу?
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22.01.2021 12:58
+16
Шо оно мелет? Дайте ему селедки
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22.01.2021 12:59
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Кто вообще назначил этого авантюриста и балабола в такую серьезную переговорную группу?
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22.01.2021 12:58 Ответить
Найвеличніший лідер **********.
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22.01.2021 13:02 Ответить
Ви не помилилися у першій літері слова "лідер"?
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22.01.2021 13:06 Ответить
Мировое сообщество теряется в догадках, каким образом стела с надписью «ДЕБАЛЬЦЕВО» оказалась среди экспонатов Выставки Достижений Народного Хозяйства в Москве? Православные «ихтамнеты», даже не таясь, вывезли с оккупированной территории Украины государственную собственность в качестве вещественного доказательства присутствия танковых дивизий министра нападения РФ Сирожи Шойгу в Дебальцево. Старик Кабаев не понимает, а усатый пресс-секретарь Песков должен объяснить «собирателю земель русских», что стела действительно вещественное доказательство российского мародёрства в Украине.
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22.01.2021 13:10 Ответить
Ну да,война и анексия не мешают,а мешает отсутствие доверия дебил.мля
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22.01.2021 12:58 Ответить
Это враг, а дебил - тот, кто этого не понимает.
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22.01.2021 16:19 Ответить
Шо оно мелет? Дайте ему селедки
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22.01.2021 12:59 Ответить
дайте ему по шее!
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22.01.2021 13:00 Ответить
Лучше по гениталиям. Селёдкой. Мороженной.
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22.01.2021 13:06 Ответить
i po mordi
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22.01.2021 13:33 Ответить
имитация имитации...просто идите нах!
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22.01.2021 12:59 Ответить
Арестович назвав три головні складності у переговорах з РФ стосовно Донбасу, серед яких - проблеми з довірою між країнами - Цензор.НЕТ 7310
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22.01.2021 13:27 Ответить
люся люся бозе бозе
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22.01.2021 13:02 Ответить
Ви шо там *******,довіряти ворогу?
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22.01.2021 13:02 Ответить
тебе же люся только дай мандат доверия и вы сермаком сдадите всю Украину х у й лу! нет уж будьте под нашим присмотром сцуки, междусобойчики не пройдут! это вам не бабло в кагале заработанное на объ.боне гоев делить!
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22.01.2021 13:02 Ответить
Доверие?вы там рехнулись?после иловайске. Дар..и прочее..доверие? Ты арестович гнида иди идоверяй койотам а еще лучше к каннибалам..вперёд и с песней.. идиеты
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22.01.2021 13:03 Ответить
Вы прослушали лекцию аферистовича-,,Как беззаботно делать вид что твоя деятельность очень нужна и эффективна,,
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22.01.2021 13:04 Ответить
Це перекотиполе поняття не має про українську історію та багатовікову підлість мокшан, тому і белькоче нісенітниці про якусь довіру.

Доречі, слово "нісенітниця" ламає щелепи лаптєногих надійніше ніж "паляниця".)
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22.01.2021 13:04 Ответить
снова секретный ходок на вражеские территории нарисовался... праздники закончились?
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22.01.2021 13:04 Ответить
Какое может быть доверие к окупанту?"
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22.01.2021 13:04 Ответить
он готов принять с любой стороны в любых количествах
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22.01.2021 13:06 Ответить
Он уже.
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22.01.2021 16:20 Ответить
"Должен быть кто-то, кто даст верительные грамоты нам и россиянам, кто-то, кому поверит и украинская, и российская сторона. МОНГОЛИЯ подойдет ?
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22.01.2021 13:07 Ответить
Этот идиот мучимтельно хочет договориться....
О ЧЁМ, мать твою, договориться?
Договор с Кремлём возможен только на условиях Кремля, не знал?
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22.01.2021 13:07 Ответить
Хитро поблискуючі окулярами в кімнату входить ізя каломийський, растьобнувші шірінку він каже - Прівет Люся, я твій особливмй ням-нямчик.... занавіс.
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22.01.2021 13:08 Ответить
А вы верите крысам и гиенам, доверчивая Люся ?..
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22.01.2021 13:08 Ответить
Местные комментарии - сплошная петросяновщина.
Дети, поймите простую вещь: "блогер Арестович" - это вывеска для вас, наивных читателей фейсбука.
Арестович - это Министерство Обороны, так понятно ?
Или вы в самом деле думаете что майор военной разведки будет нести отсебятину ?
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22.01.2021 13:15 Ответить
Не дай Бог,если аферистович это Министерство обороны.Тогда ОП с вывеской цирк не будут смотреться странно.
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22.01.2021 13:19 Ответить
Потреотическая тусовка здесь мечет громы и молнии, требуя наказать небратьев. Весь монитор заплевали.
Но вот вопрос: а почему они это делают здесь, а не на фронте ? В окопе сидеть не хочется, по-видимому ? Или свист снарядов быстро прочищает запотевшие от боевого духа головы ?
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22.01.2021 13:23 Ответить
Пишите из окопа?
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22.01.2021 13:33 Ответить
Нет, из дома. Но я и не претендую на то что могу, швыряясь шапками, победить всех сепаратистов
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22.01.2021 13:37 Ответить
Украинцы не против освобождения оккупированных территорий гибридными методами.
Мы против бреда перекрасившегося полуактера-полублогера о доверии между Украиной и оккупантом.
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22.01.2021 13:46 Ответить
Алла, всё гораздо проще. Вы обратили внимание что на публике больше нигде не светятся ни Тимошенко, ни Аваков, ни Ермак, ни Разумков; а Зеленский ну совсем не похож (по манерам поведения) на того который в красных труселях бегал по пляжу ?
Зеленский давеча предложил мобилизовать всех подряд, включая женщин, и послать их отвоёвывать Крым. Вскоре после этого выступил Хомчак (по должности - именно он Главком ВСУ, а не Зеленский). И сказал что РФ останется соседом, как бы оно дальше не сложилось.
И Зеленский больше не поднимал вопрос о мобилизации.
Вы ведь умный человек. Ответьте на вопрос: кто же на самом деле управляет страной сегодня ?
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22.01.2021 13:58 Ответить
Неужели он - аферистовичь !?
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22.01.2021 14:06 Ответить
В вопросе войны управляет Ермак с кремлевским Козаком, правда еще не настолько открыто, как им хочется.
Зеля гундел свой бред о всеобщей мобилизации только для того, чтобы напугать лохторат, который не додумается задать вопрос "А можно несколько примеров всеобщих мобилизаций женщин и мужчин в современных войнах?". Напугать для того, чтобы принудить население одобрить капитуляцию и не воевать под предводительством величайшего воеваки Зели, Ермака, Арестовича, который подался в зону ООС только в 2018 году, а не в горячий период 2014-2015 годов.
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22.01.2021 14:06 Ответить
1) По поводу Арестовича: он не может куда-либо податься или не податься по собственной инициативе. Он офицер военной разведки, понимаете ? Есть приказ вести блог - будет вести блог. Есть приказ отбыть на фронт - отбудет на фронт. Есть приказ работать в ТКГ - будет работать в ТКГ. Военный человек себе не принадлежит, вплоть до момента увольнения в запас или в отставку.
2) Решения о том: воевать или не воевать, и как именно воевать - принимают не Ермак, и не Зеленский. Решения принимает консенсус в правящем классе (в Украине правящий класс - это олигархат). Правда, с начала войны появился новый фактор: в Украине появилась армия, и с её мнением приходится считаться.
Так вот: консенсус между олигархатом и армией состоит в том что конфликт следует заморозить. О чём они договорились с российскими олигархами - то нам неведомо. Но, видимо, с той стороны - такое же мнение.
А Хомчак озвучил решение, принятое хозяевами страны (ни Ермак, ни Зеленский к ним не относятся).

Вы слишком персонифицируете политику. Хотя в рамках сегодняшнего государственного устройства, решения принимают хозяева ФПГ (финансово-промышленных групп). По-простому: олигархи.
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22.01.2021 14:16 Ответить
Откуда информация о том, что Арестович на момент 2018 года был действующим офицером разведки и отправился в зону ООС по инициативе командования, а не по собственной, как сотни, тысячи других, идущих на контракт.
Если я не ошибаюсь, на свой странице в фейсбуке весной 2019 года он писал, что заключал контракт на год в 2018 году.
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22.01.2021 14:27 Ответить
Вообще-то он сам сообщал что является майором. Очевидно, не запаса, т.к. он окончил высшее военное учебное заведение, и до возраста демобилизации ему ещё далеко. Возможно слово "контракт" означало отправка на фронт подразумевает подписания каких-то бумаг; он ведь не детализировал. Я лишь поясняю что он действующий военнослужащий, а не блогер на общественных началах.
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22.01.2021 14:30 Ответить
С военной службы можно уволиться, это не пожизненная повинность. Например, недавно погибший в автокатастрофе житомирский полицейский начальник был военнослужащим ДО 2014. А когда началась война перешел на работу в ментовку.

А то, что Арестовича взял в свое ближайшее окружение Ермак, говорит о том, что он стопроцентно их человек-консерва. Патриотов Украины в кругу ермаков-татаровых нет.
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22.01.2021 14:39 Ответить
Я постарался объяснить реальное положение вещей. Боюсь что на этом мои возможности исчерпаны
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22.01.2021 14:42 Ответить
А счего вы взяли ,что имеено ваше мнение правильное и адекватное?
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22.01.2021 14:58 Ответить
A с чего ты решил что меня интересует твоё мнение о моём мнении ?
Иди своей дорогой.
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22.01.2021 15:00 Ответить
Ты кать будете аферистовичу в гудок. И свой менторский тон засуньте туда же. Манечку лечи,не запускай.
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22.01.2021 15:04 Ответить
действующий угу крутившийся у Маруси на полигоне лишь бы в кадрик попасть
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22.01.2021 16:34 Ответить
Вы хорошие ребята, но, увы, ничего не понимаете в Большой Политике...
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22.01.2021 21:51 Ответить
Люся , це ти ?
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22.01.2021 13:49 Ответить
Сынок, купи галоперидола.
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22.01.2021 14:01 Ответить
Денег не хватает,папаша? Подкинуть?
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22.01.2021 15:05 Ответить
Не умничай. Тебе не идёт. Ты здесь и за Трампа разорялся неделями.)
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22.01.2021 13:32 Ответить
Тебя никто ни о чём не спрашивал, лапоть.
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22.01.2021 13:37 Ответить
Я знаю,что ты меня ни о чём не спрашивал. Но мне как-то пох.)
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22.01.2021 13:39 Ответить
Что он несёт?
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22.01.2021 13:28 Ответить
Проблеми довіри Арестовича до Росії немає.
Є проблема довіри українців до Арестовича.
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22.01.2021 13:44 Ответить
Люся , як завжди : на лівій нозі ЛАПОТЬ ,
на правій - ЧЕРЕВИК.
То й не знає кому підмахувати !
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22.01.2021 13:46 Ответить
Надо заменить "посредников" ФРГ и Францию на Армению. А ещё лучше - на Беларусь!
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22.01.2021 14:13 Ответить
Арестович назвав три головні складності у переговорах з РФ стосовно Донбасу, серед яких - проблеми з довірою між країнами - Цензор.НЕТ 7656
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22.01.2021 14:49 Ответить
"Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович розповів, що заважає отримати результат у переговорах з Росією стосовно Донбасу". - Головна складність для вас, зелених виродків, в тому - що Український народ не дозволить вам здати Україну.
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22.01.2021 15:28 Ответить
Интересно наблюдать как арестовичь с каждым движением все больше измазывается в зеленое. Я бы не стал на его месте надеяться, что отмыться будет так же легко,как замазаться.
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22.01.2021 16:18 Ответить
Не замазывается, то - триколор проявляется из под жовто-блакытного.
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22.01.2021 16:24 Ответить
 
 