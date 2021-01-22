Сегодня начинается судебное следствие по делу об изнасиловании в Кагарлыке, - адвокат Сотник

Сегодня, 22 января, начинается судебное следствие по делу изнасилования женщины сотрудниками полиции Кагарлыка.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявила адвокат потерпевшей Елена Сотник.

"С сегодняшнего дня начинается непосредственно судебное следствие над всеми обвиняемыми. Уже сейчас доказаны три эпизода. Не только по изнасилованию и пыткам в мае, но еще и предыдущие пытки, которые имеют доказательную базу. Они показывают системность", - отметила она.

Сотник рассказала, что сейчас в этом деле пять пострадавших. Насилие было систематическим.

Адвокат потерпевших добавила также, что почти всех полицейских из Кагарлыкского участка, который расформировали, перевели в Обухов. По результатам проверок некоторых даже повысили.

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.

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