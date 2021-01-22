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Полиция Москвы готовится пресекать акцию в поддержку Навального: угроза общественному порядку

Полиция Москвы готовится пресекать акцию в поддержку Навального: угроза общественному порядку

ГУ МВД России по Москве официально предупредило об ответственности за участие "в несанкционированных акциях 23 января 2021 года".

Об этом говорится на официальном сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ

"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка", - говорится в сообщении.

Ведомство также призывает "не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях".

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23 января сторонники политика Алексея Навального, задержанного на 30 суток после прилета в Россию, планируют проведение акций в его поддержку в десятках российских городов. Требование об освобождении политика поддержали многие известные артисты, общественные деятели и журналисты.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

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22.01.2021 13:17 Ответить
До сраки цей проект,але ***** памперси-труселя незавадять.
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22.01.2021 13:27 Ответить
Получат доблестные кацапы дубинами по спинам и убегут ныть в фб о том, как они пытались изменить страну. Рабы чёртовы
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22.01.2021 13:52 Ответить
я так думаю

1. Путин долже посадить Навального - иначе развалится Россия
2. ЭС должны ввести санкции чтобы развалить России

бинго ! цуцванг !

.
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22.01.2021 15:03 Ответить
Абсолютно нас рать.
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22.01.2021 15:56 Ответить
 
 