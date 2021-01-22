Пострадавшие в пожаре в Харькове находятся в тяжелом и удовлетворительном состоянии, - горсовет

Один пострадавший в пожаре в доме для престарелых в Харькове находится в стабильно тяжелом состоянии, еще четверо - в удовлетворительном.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на информацию из медицинских учреждений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, один пострадавший находится в ожоговом отделении больницы скорой и неотложной помощи им. Мещанинова.

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"Это мужчина после инсульта, он плохо ходит, получил 20% ожогов тела. Состояние стабильно тяжелое. Но мужчина в сознании, общается с врачами. Медики делают все необходимое", - отметили в горсовете.

Еще один пострадавший, который был доставлен в токсикологическое отделение второй больницы, сегодня будет переведен в хоспис. "Угроза отравления газом снята, все меры приняты, продолжается оформление документов для перевода в другое учреждение", - сказали в больнице.

Состояние еще трех спасенных, которых с пожара направили в хоспис 17-й городской больницы, медики назвали удовлетворительным. "Люди обеспечены всем необходимым", - заверили в горсовете.

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.