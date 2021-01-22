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Новости
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Госкомиссия, созданная для выяснения причин трагедии, приступила к работе на месте пожара в Харькове, - ГСЧС. ФОТО

Госкомиссия, созданная для выяснения причин трагедии, приступила к работе на месте пожара в Харькове, - ГСЧС. ФОТО

На месте пожара в Харькове начала работу Государственная комиссия, созданная для выяснения причин трагедии в доме престарелых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

22 января января председатель ГСЧС Николай Чечеткин прибыл в Харьков для участия в рабочем визите президента Украины Владимира Зеленского, который проходит в связи с пожаром, произошедшим накануне в доме престарелых. Руководство государства уже посетило место трагедии.

Сегодня Владимир Зеленский заслушает доклад Государственной комиссии, которую возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев и которая работает над выяснением причин пожара. Кроме того,председатель ГСЧС Николай Чечеткин примет участие в рабочем совещании под председательством президента Украины по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций.

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Госкомиссия, созданная для выяснения причин трагедии, приступила к работе на месте пожара в Харькове, - ГСЧС 01
Госкомиссия, созданная для выяснения причин трагедии, приступила к работе на месте пожара в Харькове, - ГСЧС 02
Госкомиссия, созданная для выяснения причин трагедии, приступила к работе на месте пожара в Харькове, - ГСЧС 03
Госкомиссия, созданная для выяснения причин трагедии, приступила к работе на месте пожара в Харькове, - ГСЧС 04
Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В свою очередь В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

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Автор: 

пожар (5933) Харьков (7456) ГСЧС (4953)


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Попередня держкомісія по причина авіакатастрофи літака з курсантами так нічого і не з'ясувала і нікого за це не звільнили, тупо забовтали катастрофу і ніхто не винний! Тут буде те саме! Влада не вміє працювати ефективно і з'ясовувати реальні причини катастроф, тільки відмазують всіх і більше нічого не роблять!
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22.01.2021 13:13 Ответить
Ну єслі сам бубочка прієхал, то щА Ані найдуууууут... Всєх на чістую воду вивідут, ***! Держись бумага! Вона все витримає...
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22.01.2021 13:20 Ответить
НЕТ! Был не пожар. Бло лишь поскудсво влады нашей.
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22.01.2021 13:23 Ответить
Комиссию надо создавать для выяснения причин трагедии не только в Харькове. Во всём государстве трагедия, везде и всюду.
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22.01.2021 14:13 Ответить
 
 