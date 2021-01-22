Госкомиссия, созданная для выяснения причин трагедии, приступила к работе на месте пожара в Харькове, - ГСЧС. ФОТО

На месте пожара в Харькове начала работу Государственная комиссия, созданная для выяснения причин трагедии в доме престарелых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

22 января января председатель ГСЧС Николай Чечеткин прибыл в Харьков для участия в рабочем визите президента Украины Владимира Зеленского, который проходит в связи с пожаром, произошедшим накануне в доме престарелых. Руководство государства уже посетило место трагедии.

Сегодня Владимир Зеленский заслушает доклад Государственной комиссии, которую возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев и которая работает над выяснением причин пожара. Кроме того,председатель ГСЧС Николай Чечеткин примет участие в рабочем совещании под председательством президента Украины по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций.

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Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В свою очередь В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

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