" На трагическом кейсе пожара в Харькове нужно провести реформу оказания социальных услуг, - Зеленский"

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине рынка справедливых социальных услуг для граждан на фоне пожара в доме престарелых в Харькове. По его словам, сейчас в стране не предоставляют нормальных услуг по социальному уходу за нуждающимися.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, на кейсе пожара в харьковском доме престарелых должны быть проведена реформа оказания социальных услуг.

"Сейчас на этом трагическом кейсе надо сделать все. Дать полномочия городу, чтобы можно было предоставлять людям такие услуги. Надо сделать на законодательном уровне. Мы же не знаем, сколько таких объектов в стране находится. Поэтому будут законодательные инициативы. Должна быть реформа", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что такие услуги могут предоставлять как частными, так и государственными заведениями.

"Люди могут получать нормальные качественные услуги. Такой рынок справедливых социальных услуг должен быть открыт в Украине. Сегодня этого нет", - отметил Зеленский.

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Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В свою очередь В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Зеленский объявил 23 января днем траура на государственном уровне

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