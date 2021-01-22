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На трагическом кейсе пожара в Харькове нужно провести реформу оказания социальных услуг, - Зеленский

На трагическом кейсе пожара в Харькове нужно провести реформу оказания социальных услуг, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине рынка справедливых социальных услуг для граждан на фоне пожара в доме престарелых в Харькове. По его словам, сейчас в стране не предоставляют нормальных услуг по социальному уходу за нуждающимися.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, на кейсе пожара в харьковском доме престарелых должны быть проведена реформа оказания социальных услуг.

"Сейчас на этом трагическом кейсе надо сделать все. Дать полномочия городу, чтобы можно было предоставлять людям такие услуги. Надо сделать на законодательном уровне. Мы же не знаем, сколько таких объектов в стране находится. Поэтому будут законодательные инициативы. Должна быть реформа", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что такие услуги могут предоставлять как частными, так и государственными заведениями.

"Люди могут получать нормальные качественные услуги. Такой рынок справедливых социальных услуг должен быть открыт в Украине. Сегодня этого нет", - отметил Зеленский.

Также читайте: Завтра будет день траура на государственном уровне из-за пожара в Харькове, - Зеленский

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В свою очередь В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Зеленский объявил 23 января днем траура на государственном уровне

Читайте: Дуда выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в Харькове: "Наши мысли с украинским народом"

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) пожар (5933) Харьков (7456)


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Топ комментарии
+51
Кейс, *****
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22.01.2021 13:10
+41
Какое убожество... Вцепились в это слово "кейс" и везде его уже тулят. Астанавитесь!
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22.01.2021 13:10
+29
"На трагическом кейсе... нужно провести..."

На трагическом кейсе пожара в Харькове нужно провести реформу оказания социальных услуг, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5157
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22.01.2021 13:17
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Вздрючить хозяина за то что дважды министр МВД со товарищи работать легально не дают?
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22.01.2021 22:18 Ответить
Трагічний кейс - що це таке? Ужасний чемодан, да? Анальфабети, кур/ва
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22.01.2021 18:40 Ответить
Ну чому ж ?? Це так і перекладається "Трагічна валіза" ...
Насправді учасники вище вже пояснили - Зе невірно використав словосполучення з англійської мови.
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22.01.2021 19:35 Ответить
Нельзя безлаберно вносить в славянский язык очень многозначное английское слово значение которого в английском очень сильно варьирует от контекста. Т.к. case это и случай и чудак (he is case), и публичный дом (case house), казус, поднадзорное лицо, довод, падеж, ящик, ларец, футляр ножны, кассета , гильза, наволочка . и т.д.
Нашим неукам для придания наукообразности своей речи очень хочется в наш весьма богатый язык впихнуть невпихуемое.
PS: Забавно, что выражение "this case things for a while" переводится "теперь всё заглохнет на некоторое время", Может быть он это думал сказать.
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23.01.2021 07:31 Ответить
Не смог нигде найти "thing" в качестве глаглла.
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23.01.2021 07:57 Ответить
глагола
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23.01.2021 07:59 Ответить
В разговорной речи это как срывать (дело), откладывать (типа в долгий ящик).
Полностью эту фразу можно найти в "Новом англо-русском словаре" акад. Ю.Д.Апресяна и проф. Э.М. Медниковой. (У меня электронная версия установленная в "Kindle").
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23.01.2021 10:55 Ответить
... а так же - назначить Жаренного Петуха советником президента по реформам.
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22.01.2021 19:11 Ответить
А не хочет Осляра попиариться на смерти морпеха , приехать к его родителям извиниться перед ними , потому что их сын погиб , бо оно мудила приказал перестать стрелять ,война правда после этого не закончилась , но то такое . Бо этот мудак задрал уже , мало того что оно за ДВА года не в состоянии выучить свои должностные обязанности , так еще и любой социально значущий повод , хороший или плохой , так оно тут как тут со своей тупорылой мордой.
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22.01.2021 19:55 Ответить
На трагічному кейсі пожежі в Харкові потрібно провести реформу надання соціальних послуг, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8535
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22.01.2021 20:15 Ответить
Закєйсований
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22.01.2021 21:53 Ответить
Україною править трампівсько-х@йловське кодло в кіпах - це сама повна відповідь на питання про причини всього, що відбувається в Україні!
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22.01.2021 20:25 Ответить
трагический кейс ... точніше трагический (для України) ідіот
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22.01.2021 21:03 Ответить
два в одному кейсі
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22.01.2021 21:54 Ответить
Немічних виноситимуть в зЄльонку.
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22.01.2021 21:53 Ответить
Я думал что не доживу до такого маразма, вот вам и прикол...
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23.01.2021 03:36 Ответить
Зараз в українські ЗМІї протягують новий проект,мабуть з подачі Єрмака та Мандель. Проект для масового вжитку і переведення пальця на інших. І називається цей "прожект"....ВИНУВАТІ ВСІ,КРІМ МЕНЕ,А БІЛЬШЕ ВСЬОГО ТІ,ЩО МЕНІ НЕ ДАЮТЬ " РАБОТАТЬ". Ось ця поїздка з тої ж серії "проєкта". Інтересно,скільки часу і як будемо розгрібати все те Лайно,що залишать людям ось такі " срезиденти" і його слуги?
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23.01.2021 06:13 Ответить
Доповнення,пробачте. Юра! Судячи по поїздці "президента" до Харкова і реакції людей на його приїзд туди, то ті,що голосували за нього,більше всього і оскаженіло скреготали зубами з показом йому фігур із п'яти пальців. Тому потрібно може на твоїй платформі "Цензор" почати допомагати таким людям у скорійшому приведенні їх психічно-неврологічного стану до норми з коментарами цих "голосіянтів за Зе". Принцип: знаходити їх і нехай на камеру чи так висловлюють все наболіле за час того,за кого вони і голосували без тями в мізках!
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23.01.2021 06:23 Ответить
Видосики баста? пошли трагикейсы из траги-**********-ни...
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23.01.2021 08:48 Ответить
Вот у дурбыцала шлепера ляпы получались природно, а в цего клоуна -надприродно, та як пытается из себя умняк корчить... Одним словом, шлепер нервно курит в сторонке.
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23.01.2021 08:56 Ответить
https://u-news.com.ua/104183-v-merezhah-dotepno-troliat-zelenskogo-za-styl-peresuvannia-iak-u-sashy-bielogo.html В мережах дотепно тролять Зеленського за стиль пересування як у "Саши Бєлого"
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23.01.2021 09:06 Ответить
На трагічному кейсі пожежі в Харкові потрібно провести реформу надання соціальних послуг, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1408
...
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23.01.2021 09:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=S8kS745qklw Проект Зеленкого закончен. Украину ждет большой передел
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23.01.2021 09:40 Ответить
" На трагическом кейсе пожара в Харькове нужно провести реформу оказания социальных услуг, - Зеленский"
Боже, какой идиот!
Какой "кейс"?
Хоть по поводу трагедии ты можешь говорить на человеческой языке?
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23.01.2021 10:19 Ответить
На "цьому кейсі" - Зєля модний, недоумок.
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23.01.2021 10:38 Ответить
У Вас,мразей не кейс,а эшелон кейсов. Но болезневозбудитель не может быть лекарством. Система государственной гнили и разложения порождает миазмы таких трагедий. Лечить надо ОПЕРАТИВНО( ну отсекать то от чего гниль идёт)
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23.01.2021 11:17 Ответить
до Зе-чма дiйшло накiнець модняве слово?
але вiслюк i тут обiсрався, бо використав його зовсiм не до мiсця...




На трагічному кейсі пожежі в Харкові потрібно провести реформу надання соціальних послуг, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7368
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25.01.2021 11:33 Ответить
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