Песков о митингах в поддержку Навального: Как таковой акции нет, есть провокаторы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал распространяемые в социальных сетях и некоторых СМИ призывы принять участие в акциях 23 января. В Кремле назвали их недопустимыми.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Интерфакс".

Песков назвал призывающих к акциям провокаторами." Позиция может быть только одна: в пользу безусловной необходимости соблюдения закона, недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирования к участию в них молодых людей, детей и так далее", - рассказал он о позиции Кремля.

По его словам, вузы могут оценивать участие студентов в незаконных акциях в соответствии со своей политикой.

Вместе с тем, отвечая на вопрос "Эха Москвы" по поводу акции, которая обещает быть более многочисленной, чем последние полгода-год бывали, в чем в Кремле видят причину такого ажиотажа, в соцсетях в частности? Чем недовольны эти люди? Как оценивают в Кремле, в чем причина? Песков ответил: "Послушайте, как таковой акции нет. Есть определенные провокаторы, которые призывают к этой акции. Действия провокаторов нам хорошо понятны. Они хорошо понятны правоохранительным органам, и принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов. А что касается людей, ну сейчас-то нам чего заранее говорить?!"

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Ранее полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января. "Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться", — говорится в сообщении.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального.

Напомним также, что Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Сегодня российский суд арестовал на 9 суток пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.