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Песков о митингах в поддержку Навального: Как таковой акции нет, есть провокаторы

Песков о митингах в поддержку Навального: Как таковой акции нет, есть провокаторы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал распространяемые в социальных сетях и некоторых СМИ призывы принять участие в акциях 23 января. В Кремле назвали их недопустимыми.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Интерфакс".

Песков назвал призывающих к акциям провокаторами." Позиция может быть только одна: в пользу безусловной необходимости соблюдения закона, недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирования к участию в них молодых людей, детей и так далее", - рассказал он о позиции Кремля.

По его словам, вузы могут оценивать участие студентов в незаконных акциях в соответствии со своей политикой.

Вместе с тем, отвечая на вопрос "Эха Москвы" по поводу акции, которая обещает быть более многочисленной, чем последние полгода-год бывали, в чем в Кремле видят причину такого ажиотажа, в соцсетях в частности? Чем недовольны эти люди? Как оценивают в Кремле, в чем причина? Песков ответил: "Послушайте, как таковой акции нет. Есть определенные провокаторы, которые призывают к этой акции. Действия провокаторов нам хорошо понятны. Они хорошо понятны правоохранительным органам, и принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов. А что касается людей, ну сейчас-то нам чего заранее говорить?!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы осуждаем арест Навального и требуем немедленно освободить его, - глава Евросовета Мишель

Ранее полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января. "Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться", — говорится в сообщении.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального.

Напомним также, что  Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Сегодня российский суд арестовал на 9 суток пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.

акция (2423) россия (95393) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+5
судя по частым блеяниям писькова , у @уйла устойчивый , непрекращающийся дрист , в бункере уже сидеть не возможно
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22.01.2021 13:20
+3
Усатый зассал походу. Раз даже прокоментировал.
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22.01.2021 13:21
+3
После Немцова он единственный остался.
С ним есть шанс какой никакой вернуть РФ в нормальное русло взаимоотношений среди других государств, а не поведение гопника во дворе, который достал уже всех.
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22.01.2021 13:32
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судя по частым блеяниям писькова , у @уйла устойчивый , непрекращающийся дрист , в бункере уже сидеть не возможно
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22.01.2021 13:20 Ответить
Усатый зассал походу. Раз даже прокоментировал.
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22.01.2021 13:21 Ответить
... им, дворцов заманчивые своды,
не заменят никогда "свободы"
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22.01.2021 13:23 Ответить
а может уже хватит об этом придурке навальном вспоминать... пусть незабвенный гордом сделает с ним интервью и задаст только один вопрос - Крым чей? и на этом все закончится... он такой же падлюдчий подлый имперский кацап, как и большинство недоимперцев на расии...
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22.01.2021 13:28 Ответить
После Немцова он единственный остался.
С ним есть шанс какой никакой вернуть РФ в нормальное русло взаимоотношений среди других государств, а не поведение гопника во дворе, который достал уже всех.
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22.01.2021 13:32 Ответить
С ним по крайней мере можно вести диалог.
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22.01.2021 13:33 Ответить
Надо говорить и писать о Навальном, он жертва хренля! Надо вводить санкции , проводить протесты по всему миру! Надо бы , что бы в Америке за Навального толпы ходили возле посольства параши. Что бы в Берлине , Париже стояли сочувствующие каждый день и скандировали « свободу навальному, тюрьма ворам» . Это в интересах Украины и всего демократического мира!
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22.01.2021 13:37 Ответить
А ще іх нєту ні в Криму ні на Донбасі.ІХТАМНЄТВИВСЬОВРЬОТЄ.
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22.01.2021 13:38 Ответить
Провокация на рашке сегодняшняя опг ***** и сам письков !
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22.01.2021 13:39 Ответить
Козни Госдепа. Легионы НАТО у границ. Сорос на лихом коне. Спасайсяяяяя!
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22.01.2021 13:41 Ответить
"Как таковых госдумы РФ, президента Путина и его пресс-секретаря Пескова нет. Есть отдельные провокаторы."
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22.01.2021 14:01 Ответить
Не ну а чо. Беспроигрышный для них вариант.
1) На митинги выходят толпы народу.
2) Через 14 дней имеются аналогичные толпы зараженных потихонькую превращающиеся в горы трупов.
...
еще через какое-то время в рфии остаются только верные им жители

...

Profit
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22.01.2021 14:01 Ответить
Украины могут помочь в протесте, заказывая такси с полным баком бензина под кремль)
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22.01.2021 14:23 Ответить
Хотелось бы ошибаться, но что-то подсказывает, что акцией завтрашнее мероприятие действительно будет назвать трудно. Слишком уж не зрелым для реального протеста выглядит российское (прости Господи) общество. Недовольство царём ещё не означает готовность хоть чем-то пожертвовать ради его свержения. Одно дело просмотр, коммент и лайк под видосиком, и совсем другое активное гражданское сопротивление репрессивной машине, со всеми вытекающими рисками.
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22.01.2021 14:54 Ответить
 
 