РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5182 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 616 31

В США уборщик уничтожил 1,9 тыс. доз вакцины Moderna: случайно отключил морозильную камеру

В США уборщик уничтожил 1,9 тыс. доз вакцины Moderna: случайно отключил морозильную камеру

В американском Бостоне тысячи доз вакцины от коронавируса компании Moderna были уничтожены из-за того, что уборщик случайно выключил холодильник, в котором они хранились.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает ABC News.

"Во вторник, 19 января, сотрудники VA Boston Pharmacy обнаружили, что морозильная камера в кампусе Ямайка плейн вышла из строя. Как результат, 1900 доз вакцины Moderna от COVID-19, хранится в морозильной камере, были испорчены", - сказал представитель VA Boston Healthcare System Кайл Тото.

По его словам, на холодильнике была установлена ​​система сигнализации, однако она не сработала. Тото добавил, что сейчас выясняется, почему произошел инцидент и по какой причине не сработала сигнализация.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Sinovac Biotech представил результаты испытаний вакцины CoronaVac в трех странах: Общий показатель эффективности - 50,38%

Дозы вакцины Moderna поступают в медучреждения в замороженном виде, после этого их можно хранить в холодильнике при температуре от +2 до +7 градусов по Цельсию до 30 дней.

вакцина (3815) карантин (16729) США (26454) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Ну а в Украине отключат - включат назад , а потом будут вакцинировать Украинцев - еще и деньги возьмут....
показать весь комментарий
22.01.2021 13:50
+11
В США уборщик уничтожил 1,9 тыс. доз вакцины Moderna: случайно отключил морозильную камеру - Цензор.НЕТ 1101

..
показать весь комментарий
22.01.2021 14:02
+9
Когда отключал холодильник то на полу оставил следы лаптей в разлитой настойке боярышника
показать весь комментарий
22.01.2021 13:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Когда отключал холодильник то на полу оставил следы лаптей в разлитой настойке боярышника
показать весь комментарий
22.01.2021 13:45 Ответить
Я думаю, что этим уборщиком мог быть Андрей Дидовик, наш главный ковидный дисидент
показать весь комментарий
22.01.2021 13:50 Ответить
Обтекай дальше!
показать весь комментарий
22.01.2021 14:07 Ответить
...надо ему памятник поставить - сколько американцев спас!!!))
показать весь комментарий
22.01.2021 15:32 Ответить
Вот кто стоит за геополитическими процессами
показать весь комментарий
22.01.2021 13:46 Ответить
Срочно проверить уборщика на предмет его связи с россией!
показать весь комментарий
22.01.2021 13:48 Ответить
скоро просрочка появится у крадуцкого и Co....
показать весь комментарий
22.01.2021 13:48 Ответить
$20 * 2000 = $40 тыс - какая фигня для Moderna... А по сравнению со сверхприбылями - смех.

Просто журнашлюхам приказала та же модерна поддерживать ажиотаж...
показать весь комментарий
22.01.2021 13:48 Ответить
Ну а в Украине отключат - включат назад , а потом будут вакцинировать Украинцев - еще и деньги возьмут....
показать весь комментарий
22.01.2021 13:50 Ответить
миллион процентов, шо у нас хрен бы признались и вкололи бы эту просрочку лохам
показать весь комментарий
22.01.2021 13:55 Ответить
лохам вколят синовак с эффективностью 50/50. просроченную Модерну вкололи бы "элите" за хорошие бабки.
показать весь комментарий
24.01.2021 20:19 Ответить
Ну по уровню дибилизма этого уборщика тоже можно президентом Украины назначать. Тот же кейс
показать весь комментарий
22.01.2021 13:51 Ответить
...компьютерщики хорошо знают, как уборщицы умеют ронять сервера - теперь будут знать и медики
показать весь комментарий
22.01.2021 13:52 Ответить
на пару лет работой обеспечен, пока не отработает.
показать весь комментарий
22.01.2021 13:53 Ответить
Интересно, а у нас сколько пропадет, свет отключают веярно.
показать весь комментарий
22.01.2021 13:55 Ответить
Где это у вас свет отключают веерно?
показать весь комментарий
22.01.2021 13:56 Ответить
Уборщики, они такие -- везде, как их одна мама родила...
Позапрошлой осенью, на Майами бич, тётка -- самого затрапезного дворницкого вида -- с метлой и совком, повыгоняла всех из общественного туалета, прям посреди бела дня... -- хоть в Океан справляй свои нужды...*)
показать весь комментарий
22.01.2021 13:56 Ответить
Ходют и ходют по вымытому....
показать весь комментарий
22.01.2021 13:58 Ответить
В США уборщик уничтожил 1,9 тыс. доз вакцины Moderna: случайно отключил морозильную камеру - Цензор.НЕТ 1101

..
показать весь комментарий
22.01.2021 14:02 Ответить
В США уборщик уничтожил 1,9 тыс. доз вакцины Moderna: случайно отключил морозильную камеру - Цензор.НЕТ 4445
показать весь комментарий
22.01.2021 14:00 Ответить
Высчитают стоимость из зарплаты
показать весь комментарий
22.01.2021 14:00 Ответить
то не прибиральник винний, а ті тупарі, які не маркували кабель і розетку "не чіпати, вакцина"
показать весь комментарий
22.01.2021 14:36 Ответить
все гораздо прозаичнее..убирал помещение, шнур от пылесоса не доставал до розетки - вытащил первый попавщийся, воткнул от пылесоса
показать весь комментарий
22.01.2021 14:38 Ответить
В реанимацию такого затейника лучше уборщиком не нанимать...
показать весь комментарий
22.01.2021 18:49 Ответить
Не верю, что случайно. Это же не дома у себя, захотел выключил свой холодильник, захотел включил. Или совсем безмозглый (мож трампофил😄)
показать весь комментарий
22.01.2021 15:57 Ответить
Чей агент этот уборщик?
показать весь комментарий
22.01.2021 20:56 Ответить
Сигнализация не сработала
1) потому, что температура не успела подняться выше +7
или
2) из-за отсутствия электричества.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:02 Ответить
Ну не уничтожил, зачем истерить заголовками, 30 дней еще годные .
показать весь комментарий
22.01.2021 16:14 Ответить
Ага, там такой холодильк типа ДоМбас, никто не заметил, пока с него капать не начало. Трындеж для поддержания имени на слуху.
показать весь комментарий
22.01.2021 18:39 Ответить
 
 