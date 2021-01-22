В США уборщик уничтожил 1,9 тыс. доз вакцины Moderna: случайно отключил морозильную камеру
В американском Бостоне тысячи доз вакцины от коронавируса компании Moderna были уничтожены из-за того, что уборщик случайно выключил холодильник, в котором они хранились.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает ABC News.
"Во вторник, 19 января, сотрудники VA Boston Pharmacy обнаружили, что морозильная камера в кампусе Ямайка плейн вышла из строя. Как результат, 1900 доз вакцины Moderna от COVID-19, хранится в морозильной камере, были испорчены", - сказал представитель VA Boston Healthcare System Кайл Тото.
По его словам, на холодильнике была установлена система сигнализации, однако она не сработала. Тото добавил, что сейчас выясняется, почему произошел инцидент и по какой причине не сработала сигнализация.
Дозы вакцины Moderna поступают в медучреждения в замороженном виде, после этого их можно хранить в холодильнике при температуре от +2 до +7 градусов по Цельсию до 30 дней.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Просто журнашлюхам приказала та же модерна поддерживать ажиотаж...
Позапрошлой осенью, на Майами бич, тётка -- самого затрапезного дворницкого вида -- с метлой и совком, повыгоняла всех из общественного туалета, прям посреди бела дня... -- хоть в Океан справляй свои нужды...*)
..
1) потому, что температура не успела подняться выше +7
или
2) из-за отсутствия электричества.