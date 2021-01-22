В США уборщик уничтожил 1,9 тыс. доз вакцины Moderna: случайно отключил морозильную камеру

В американском Бостоне тысячи доз вакцины от коронавируса компании Moderna были уничтожены из-за того, что уборщик случайно выключил холодильник, в котором они хранились.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает ABC News.

"Во вторник, 19 января, сотрудники VA Boston Pharmacy обнаружили, что морозильная камера в кампусе Ямайка плейн вышла из строя. Как результат, 1900 доз вакцины Moderna от COVID-19, хранится в морозильной камере, были испорчены", - сказал представитель VA Boston Healthcare System Кайл Тото.

По его словам, на холодильнике была установлена ​​система сигнализации, однако она не сработала. Тото добавил, что сейчас выясняется, почему произошел инцидент и по какой причине не сработала сигнализация.

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Дозы вакцины Moderna поступают в медучреждения в замороженном виде, после этого их можно хранить в холодильнике при температуре от +2 до +7 градусов по Цельсию до 30 дней.