Школьник в Тернополе попал под обстрел, катаясь на санках: из его тела извлекли 30 дробинок (обновлено)

В Тернополе вчера 11-летний мальчик получил многочисленные ранения во время катания на санках возле местной школы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, сразу после инцидента малолетнего госпитализировали в областную детскую больницу с многочисленными ожогами.

Сначала правоохранители рассматривали версию, что в ребенка бросили петарду, которая прожгла куртку и вызвала ожоги.

Однако, медики диагностировали у пациента множественные ранения по всему телу, вероятно вызванные огнестрельным оружием.

"Во время операции из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел, похожих на дробинки, которые травмировали и внутренние органы. Поскольку пострадавший нуждался в серьезном хирургическом вмешательстве, его доставили в столичную больницу "Охматдет", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Житомирской области 16-летний юноша умер от удара электротоком, - полиция

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 296 УК (хулиганство).

Полицейские продолжают детально расследовать все обстоятельства преступления. В ходе проведенных оперативных действий правоохранители обследовали прилегающую территорию и обнаружили в квартире одного из местных жителей гладкоствольное оружие. Ее изъяли и направили на экспертизу в НИЭКЦ.