Школьник в Тернополе попал под обстрел, катаясь на санках: из его тела извлекли 30 дробинок (обновлено)
В Тернополе вчера 11-летний мальчик получил многочисленные ранения во время катания на санках возле местной школы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, сразу после инцидента малолетнего госпитализировали в областную детскую больницу с многочисленными ожогами.
Сначала правоохранители рассматривали версию, что в ребенка бросили петарду, которая прожгла куртку и вызвала ожоги.
Однако, медики диагностировали у пациента множественные ранения по всему телу, вероятно вызванные огнестрельным оружием.
"Во время операции из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел, похожих на дробинки, которые травмировали и внутренние органы. Поскольку пострадавший нуждался в серьезном хирургическом вмешательстве, его доставили в столичную больницу "Охматдет", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 296 УК (хулиганство).
Полицейские продолжают детально расследовать все обстоятельства преступления. В ходе проведенных оперативных действий правоохранители обследовали прилегающую территорию и обнаружили в квартире одного из местных жителей гладкоствольное оружие. Ее изъяли и направили на экспертизу в НИЭКЦ.
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Номерных вообще гнать с Цензора нужно. Дабы своими глупыми номерами не отсвечивали.
Поналезли понимаешь ли.
Если пользователь заходит через фейсбук (под ником в большинстве соответствующим его реальным данным) то редактор присваивает ему номер.
Заходя через гугл или твиттер (под любым погонялом) номер не присваивается. Это конечно тонкости аутентификации "но як я їх не навиджу"
Попытка убийства!
Ожога даже от выстрела с пяти метров быть не может..
Еффективность поражения сего, сделанного на коленке, девайса метров 5-7. Когда и дробь под кожу зайдет и пьіж в комлексе с газами сгоревшей серьі ожог может вьвзвать