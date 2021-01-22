РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6450 посетителей онлайн
Новости
9 828 42

Школьник в Тернополе попал под обстрел, катаясь на санках: из его тела извлекли 30 дробинок (обновлено)

Школьник в Тернополе попал под обстрел, катаясь на санках: из его тела извлекли 30 дробинок (обновлено)

В Тернополе вчера 11-летний мальчик получил многочисленные ранения во время катания на санках возле местной школы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, сразу после инцидента малолетнего госпитализировали в областную детскую больницу с многочисленными ожогами.

Сначала правоохранители рассматривали версию, что в ребенка бросили петарду, которая прожгла куртку и вызвала ожоги.

Однако, медики диагностировали у пациента множественные ранения по всему телу, вероятно вызванные огнестрельным оружием.

"Во время операции из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел, похожих на дробинки, которые травмировали и внутренние органы. Поскольку пострадавший нуждался в серьезном хирургическом вмешательстве, его доставили в столичную больницу "Охматдет", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Житомирской области 16-летний юноша умер от удара электротоком, - полиция

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 296 УК (хулиганство).

Полицейские продолжают детально расследовать все обстоятельства преступления. В ходе проведенных оперативных действий правоохранители обследовали прилегающую территорию и обнаружили в квартире одного из местных жителей гладкоствольное оружие. Ее изъяли и направили на экспертизу в НИЭКЦ.

дети (6477) Нацполиция (16433) стрельба (3251) Тернопольская область (725)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
...когда на Цензоре появится нормальный выпускающий со здравым смыслом? Из ребенка извлекают дробь, а копы "...устанавливают возможные траектории движения пули, которая травмировала малолетнего..."
показать весь комментарий
22.01.2021 13:49
+7
Такая кучность из охотничьего оружия возможна максимум с 50 м , на таком расстоянии в любом случае или сам ребенок или кто то рядом со школой где он катался увидели бы стрелка. По тому вызывает очень большие сомнения , что это был охотник.
показать весь комментарий
22.01.2021 13:52
+5
Та який, нафік, мисливець - густозаселений житловий масив. То якийсь виродок вирішив "пожартувати". Скоріше всього малолітній відморозок потягнув батькову рушницю.
показать весь комментарий
22.01.2021 13:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...когда на Цензоре появится нормальный выпускающий со здравым смыслом? Из ребенка извлекают дробь, а копы "...устанавливают возможные траектории движения пули, которая травмировала малолетнего..."
показать весь комментарий
22.01.2021 13:49 Ответить
Гугл в помощь , ТТХ охотничьего ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО оружия.Тогда может поймешь , что если это был стрелок то он должен был почти рядом с ребенком стоять .Не приходило тебе в голову , ну как вариант , что это 11 летний пацан и как и все мы в таком возрасте баловались , взрывпакетами , самопалами и т д. Необязательно это он , кто то может быть из таких же пацанов которые бросили какую то хрень , а потом офигели от того , что натворили , по тому и надо установить траэкторию движения предметов похожих на дробь.
показать весь комментарий
22.01.2021 14:02 Ответить
...номерной, ты хоть понял, о чем я написал выше? Вчитайся в текст, вася, все эти буковки складываются в слова и предложения, несущие определенный смысл, но, видимо, эта способность дана не всем, что ярко демонстрирует твой "коммент" Чукча не читататель, да?
показать весь комментарий
22.01.2021 14:10 Ответить
Я то как раз все понял , а ты может когда слюни сотрешь с монитора , то попробуешь понять ,выстрел из оружия , это всего одна из версий , которая не выдерживает критики , того кто хотя бы несколько раз стрелял из такого оружия.
показать весь комментарий
22.01.2021 14:16 Ответить
...номерной, ты совсем глупый... Мой пост был о качестве текстов статей... Прими мои соболезнования...
Школяр у Тернополі потрапив під обстріл, катаючись на санчатах: з його тіла вилучили 30 дробинок - Цензор.НЕТ 7952
показать весь комментарий
22.01.2021 14:22 Ответить
Ну тогда такому выдающемуся гению как ты неплохо было бы научиться писать текст , что бы его еще кроме тебя кто то понимал.
показать весь комментарий
22.01.2021 14:26 Ответить
...кто умеет понимать - понимает, все остальные претензии можешь предъявлять своим родителям и учителям Обтекай, вася...
показать весь комментарий
22.01.2021 14:28 Ответить
Ну куда мне до гения твоего масштаба. масштаба
показать весь комментарий
22.01.2021 14:33 Ответить
Вот тут полностью с тобой согласен
показать весь комментарий
22.01.2021 14:35 Ответить
https://censor.net/ru/user/216417 - ...номерной, ты хоть понял, о чем я написал выше? ...номерной, ты совсем глупый...

Школяр у Тернополі потрапив під обстріл, катаючись на санчатах: з його тіла вилучили 30 дробинок - Цензор.НЕТ 5116 +++
Номерных вообще гнать с Цензора нужно. Дабы своими глупыми номерами не отсвечивали.
Поналезли понимаешь ли.

Если пользователь заходит через фейсбук (под ником в большинстве соответствующим его реальным данным) то редактор присваивает ему номер.
Заходя через гугл или твиттер (под любым погонялом) номер не присваивается. Это конечно тонкости аутентификации "но як я їх не навиджу"
показать весь комментарий
22.01.2021 17:56 Ответить
...жжош, номерная, пишиищо
показать весь комментарий
23.01.2021 00:06 Ответить
намек был на противоречие между дробинками и пулей. как всегда - пишут фиг поймешь что)
показать весь комментарий
22.01.2021 20:25 Ответить
Пуля состояла из 30=ти дробинок(((
показать весь комментарий
22.01.2021 14:07 Ответить
...по версии полиции
показать весь комментарий
22.01.2021 14:11 Ответить
наприклад можна встановити звідки було здійснено постріл (сектор) а по глибині проникнення дробу приблизну відстань ...
показать весь комментарий
22.01.2021 14:29 Ответить
А шо ви хочете?
Школяр у Тернополі потрапив під обстріл, катаючись на санчатах: з його тіла вилучили 30 дробинок - Цензор.НЕТ 8676
показать весь комментарий
22.01.2021 15:56 Ответить
Скорей бы разрешили мудрому нариду огнестрел...
показать весь комментарий
22.01.2021 13:51 Ответить
Ну вот сейчас он запрещен и что?
показать весь комментарий
22.01.2021 13:54 Ответить
Хто заборонений?
показать весь комментарий
22.01.2021 13:58 Ответить
давно пора ...тоді дурні десь подінуться ... за пів року ... за рік ... а далі буде статистична похибка
показать весь комментарий
22.01.2021 14:30 Ответить
А сезон охоты вроде бы как уже закончился
показать весь комментарий
22.01.2021 13:52 Ответить
Ніт.
показать весь комментарий
22.01.2021 13:57 Ответить
Такая кучность из охотничьего оружия возможна максимум с 50 м , на таком расстоянии в любом случае или сам ребенок или кто то рядом со школой где он катался увидели бы стрелка. По тому вызывает очень большие сомнения , что это был охотник.
показать весь комментарий
22.01.2021 13:52 Ответить
Та який, нафік, мисливець - густозаселений житловий масив. То якийсь виродок вирішив "пожартувати". Скоріше всього малолітній відморозок потягнув батькову рушницю.
показать весь комментарий
22.01.2021 13:56 Ответить
Под словом охотник , я имел ввиду человека с ружьем , возраст и пол которого значения не имеет .
показать весь комментарий
22.01.2021 14:04 Ответить
Мисливець то зовсім інше, а тут просто відморозок.
показать весь комментарий
22.01.2021 14:07 Ответить
Выше я уже написал , что не имея данных экспертизы утверждать , что это был выстрел из ружья как минимум глупо. Это мог быть какой то взрывпакет , которыми пацанва развлекается.
показать весь комментарий
22.01.2021 14:11 Ответить
Интересная логика: если увидели стрелка, значит, это - охотник, а если не увидели - не охотник.
показать весь комментарий
22.01.2021 14:04 Ответить
Вам диванным экспертам , которые не разу в жизни охотничьего оружия в руках не держали , всегда виднее .
показать весь комментарий
22.01.2021 14:07 Ответить
50 метрів? Ви жартуєте. Судячи з кількості - це дуже дрібний дріб. Така кучність можлива максимум з 20 метрів. А швидше з 10-15 (залежить від патрону та зброї). Я думаю, що малі гралися патронами і один із них вибухнув.
показать весь комментарий
22.01.2021 14:15 Ответить
Набій без ствола це безпечна пітарда. Вибухає капсуль та порох, відриваюче донце, заряд залишається на місці.
показать весь комментарий
22.01.2021 14:21 Ответить
Ой, діти дуже винахідливі. Могли в якусь трубку запхнути чи ще щось. Хоча, виходячи тут з останніх новин, що батькам голови відрізають, шизоїдів розвелось дофіга. Міг якийсь і пальнути, звичайно. Міг обріз бути - тому не побачили... Все що завгодно. Без додаткової інформації нічого сказати не можна.
показать весь комментарий
22.01.2021 14:41 Ответить
Да я знаю , по тому я и написал , что максимум , ну с учетом каких то супер контейнерных патронов. По тому и пытаюсь диванным экспертам объяснить , что с такого расстояния , в любом случае человека с оружием кто то бы увидел.
показать весь комментарий
22.01.2021 14:22 Ответить
Какое хулиганство?
Попытка убийства!
показать весь комментарий
22.01.2021 13:55 Ответить
Двоє українських поліцейських заарештовані на 60 діб за підозрою у вбивстві п'ятирічного Кирила з Переяслава-Хмельницького. Як повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР), поліцейські спочатку встановили, що хлопчик нібито "через необережність посковзнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, в результаті чого отримав травму голови", коли грав разом з іншими дітьми біля свого будинку. Можливо і тут поліцаї замішані?
показать весь комментарий
22.01.2021 14:26 Ответить
Раз есть ожоги...значит таки разбирали патрон...
Ожога даже от выстрела с пяти метров быть не может..
показать весь комментарий
22.01.2021 14:54 Ответить
И никому в голову из дописувачив мьісль не приходит что ето мог, судя по описанию, бьіть банальньій самопал )))
показать весь комментарий
22.01.2021 14:56 Ответить
Был такой случай в юности - у одного друга загорелся магниевый самодельный взрывпакет в кармане брюк. Не успел вытащить - тот взорвался и оторвал карман кусок штанов и получил страшный ожег. Так шо или стреляли в упор или самопальная граната.
показать весь комментарий
22.01.2021 15:01 Ответить
Думаю, еще куча информации всплывет. Пока это только ожог мозга от журналистов.
показать весь комментарий
22.01.2021 15:09 Ответить
Самопал. Похожие на дробь, не не она, могли бьіть мелкие шарики.
Еффективность поражения сего, сделанного на коленке, девайса метров 5-7. Когда и дробь под кожу зайдет и пьіж в комлексе с газами сгоревшей серьі ожог может вьвзвать
показать весь комментарий
22.01.2021 15:06 Ответить
МВД такое не рааследуеьт. ведь здесь непонятно. мвд лишь бы деньги брать, например на дорогах !!!!!!!!!!!!!!!!! а потом еще удивляются почему активисты находят деньги в патрульных автомобилях. а ведь прогонят эту зеленую барыгу и всё - лавочка закроется
показать весь комментарий
22.01.2021 22:52 Ответить
 
 