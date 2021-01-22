Клименко о деле Шеремета: Нам пока не давали разрешения на следственные действия в Беларуси

В рамках уголовного производства по поводу поисков заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета Национальная полиция пока не получила разрешение на проведение следственных действий на территории Беларуси.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам пока никто не давал разрешение на проведение следственных действий на территории Беларуси. На данный момент мы располагаем только той информацией, которая была обнародована в СМИ, в частности, гражданином из Литвы, который заявил о готовности свидетельствовать о событиях 2012 года и Национальная полиция готова его допросить", - уточнил Клименко.

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На вопрос по поводу всех остальных фигурантов, которые есть на аудиозаписи, глава НПУ заявил, что если Нацполиции будут предоставлены оригиналы этих записей, "мы их сначала изучим, а потом будем определяться".

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

21 октября 2020 г. суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности дать свидетельские показания по этому делу в Украине.

19 января обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Игорь Макар дал показания в Киеве.