Во фракции "СН" есть значительная часть людей, которым все равно, какой "приказ" получают, главное - выслужиться, - "слуга народа" Ясько
Значительная часть нардепов фракции "Слуга народа" лоббируют интересы определенных лиц.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала нардеп "слуги народа" Елизавета Ясько.
"Есть довольно значительная часть людей делегации и во фракции - каким все равно, какой "приказ" получают, главное для них это - выслужиться. Поэтому трудно искать что-то общее с теми, у кого нет своих взглядов и ответственности перед избирателями, а есть желание "угодить кому-то в обмен на какие-то мелкие свои интересы", - подчеркнула нардеп.
По словам Ясько, во фракции "Слуга народа" присутствуют разные группы.
"Например группа олигарха Коломойского. Дело Дубинского сейчас очень хорошо показывает, почему сейчас никак не трогают Дубинского. За ним стоит серьезная группа влияния. Другие группы - это разные лобби государственных предприятий, которые имеют своих людей. И это, в частности, лобби групп таможни. Эти люди, я точно знаю, есть в нашей делегации также", - рассказала парламентарий.
Полный текст интервью с Елизаветой Ясько читайте здесь.
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Если думала по другому то ты даже тупее чем найвеличніший)
Но при этом юродивые очень неплохо зарабатывают
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Nataliya
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А цирк продовжує свої гастролі... О.Обертинська, яка зіграла психолога в серіалі "Слуга народу", стала КОНСУЛЬТАНТКОЮ ОП В.Зеленського з питань ВІРУСОЛОГІЇ та отримала з бюджету держзамовлень 18 млн.гр.! Що тут можна сказати ?! ЗЕбанда просто нас знищує, як націю і як державу !