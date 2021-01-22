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Во фракции "СН" есть значительная часть людей, которым все равно, какой "приказ" получают, главное - выслужиться, - "слуга народа" Ясько

Во фракции

Значительная часть нардепов фракции "Слуга народа" лоббируют интересы определенных лиц.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала нардеп "слуги народа" Елизавета Ясько.

"Есть довольно значительная часть людей делегации и во фракции - каким все равно, какой "приказ" получают, главное для них это - выслужиться. Поэтому трудно искать что-то общее с теми, у кого нет своих взглядов и ответственности перед избирателями, а есть желание "угодить кому-то в обмен на какие-то мелкие свои интересы", - подчеркнула нардеп.

По словам Ясько, во фракции "Слуга народа" присутствуют разные группы.

"Например группа олигарха Коломойского. Дело Дубинского сейчас очень хорошо показывает, почему сейчас никак не трогают Дубинского. За ним стоит серьезная группа влияния. Другие группы - это разные лобби государственных предприятий, которые имеют своих людей. И это, в частности, лобби групп таможни. Эти люди, я точно знаю, есть в нашей делегации также", - рассказала парламентарий.

Полный текст интервью с Елизаветой Ясько читайте здесь.

Также читайте: Новости дня: ЕСПЧ взялся за "крымское дело" против РФ, "слуга народа" Ясько обличает коллег по фракции

Автор: 

Слуга народа (2629) Елизавета Ясько (78)


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Топ комментарии
+8
Глупо надеяться, идя на выступление бродячего шапито с карликами и юродивыми, что тебе покажут "Гамлета".
Но при этом юродивые очень неплохо зарабатывают
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22.01.2021 14:04
+7
Вас и собирали чтоб вы "выполняли приказы".
Если думала по другому то ты даже тупее чем найвеличніший)
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22.01.2021 14:03
+6
каков поп - таков и приход...
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22.01.2021 14:00
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Да уж. Зачетный сброд Зеля насобирал по стране. Метки негде ставить.
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22.01.2021 13:58 Ответить
так выражение "молодо, зелено" - это не про молодых, это про долбо&бов.
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22.01.2021 14:05 Ответить
Во фракции "СН" есть значительная часть людей, которым все равно, какой "приказ" получают, главное - выслужиться, - "слуга народа" Ясько - Цензор.НЕТ 3417
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22.01.2021 14:15 Ответить
- Молодая была уже не молода. Ей было не меньше 35 лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, краткий, но выразительный нос, расписные щеки, мощный затылок и необозримые зады. (с)
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22.01.2021 14:37 Ответить
"папередники" ті кращі були , так ?
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22.01.2021 14:24 Ответить
Смотря кто. У Яныка и Мертветчука примерно такие-же. Одного поля ягоды. Остальные, за редким исключением, на порядок лучше. Даже те, кто мне не нравится как люди. Такого количества дебилов на кв.метр в ВР не было никогда.
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22.01.2021 14:34 Ответить
ви краще знаєтеся на сортах дерьма ... не спорю що у цій зраді сморід стоїть нестерпимий ... але ви забули про папередніків "старе" не так сильно смердить якщо не "вступити" знову
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22.01.2021 14:44 Ответить
Неа. Я просто ставлю диагноз. В сортах дерьма как-раз хорошо разбираются избиратели "слуг", которые своим тупым выбором и привели весь этот сброд к власти.. Так еще нужно суметь. Это же именно благодарные избиратели Голобородька были главными потребителями фекалий с каналов олигархов. Им так жить оказалось гораздо проще, чем хоть иногда включать остатки мозгом. Только дебилы могли выбрать Дубинского, Бужанского, Богуцкую, Тищенко, Терентьеву, Арахамию, Корниенко, Юзика, Верещук, Смаглюк, Венедиктову и т.д. и т.п.
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22.01.2021 15:03 Ответить
Во фракции "СН" есть значительная часть людей, которым все равно, какой "приказ" получают, главное - выслужиться, - "слуга народа" Ясько - Цензор.НЕТ 3463
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22.01.2021 13:58 Ответить
каков поп - таков и приход...
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22.01.2021 14:00 Ответить
обнять и плакать))) Как же ты два года мучилась
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22.01.2021 14:01 Ответить
Во фракции "СН" есть значительная часть людей, которым все равно, какой "приказ" получают, главное - выслужиться, - "слуга народа" Ясько - Цензор.НЕТ 2129
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22.01.2021 14:02 Ответить
Вас и собирали чтоб вы "выполняли приказы".
Если думала по другому то ты даже тупее чем найвеличніший)
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22.01.2021 14:03 Ответить
Во фракции "СН" есть значительная часть людей, которым все равно, какой "приказ" получают, главное - выслужиться, - "слуга народа" Ясько - Цензор.НЕТ 1035
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22.01.2021 14:01 Ответить
Глупо надеяться, идя на выступление бродячего шапито с карликами и юродивыми, что тебе покажут "Гамлета".
Но при этом юродивые очень неплохо зарабатывают
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22.01.2021 14:04 Ответить
Пофамильно, пожалуйста...
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22.01.2021 14:10 Ответить
Та берите целый список СН - не прогадаете
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22.01.2021 14:27 Ответить
Шок, шкандаль, интрига . Ну от кого кого от СН такого не ожидал
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22.01.2021 14:24 Ответить
Та да, шантрапа криворогата з підворотні.
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22.01.2021 14:31 Ответить
Лізо, про сн не можна казати "значітєльная часть людєй". Де ти там людєй побачила, включая сєбя?!)))
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22.01.2021 14:42 Ответить
Лиза - капитан очевидность. Сказала то, что и так все знают. Может с себя начнешь? Например выйдешь из этой клоунской партии?
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22.01.2021 14:52 Ответить
https://twitter.com/Nataliy94087733
https://twitter.com/Nataliy94087733

Nataliya

@Nataliy94087733

·https://twitter.com/Nataliy94087733/status/1352543849617510401 3 ч

А цирк продовжує свої гастролі... О.Обертинська, яка зіграла психолога в серіалі "Слуга народу", стала КОНСУЛЬТАНТКОЮ ОП В.Зеленського з питань ВІРУСОЛОГІЇ та отримала з бюджету держзамовлень 18 млн.гр.! Що тут можна сказати ?! ЗЕбанда просто нас знищує, як націю і як державу !
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22.01.2021 15:06 Ответить
Пані Ясько, ви всі у своїй партії абсолютна бидлота зверху до низу.
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22.01.2021 16:43 Ответить
я думаю она в любом случае порядочнее, чем дупутаты слуги урода (чтобю они дохли)
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22.01.2021 22:48 Ответить
 
 