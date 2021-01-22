ХНУВС опровергает информацию о курсантках, поющих в TikTok с их коллегой из РФ: Не соответствует действительности

Харьковский национальный университет внутренних дел назвал фейком информацию о том, что его курсантки поют в социальной сети с их коллегой из РФ.

Об этом говорится в сообщении на странице вуза в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Информация, распространяемая в сети интернет, что якобы курсантки или студентки Харьковского национального университета внутренних дел поют с курсантом Российской Федерации, не соответствует действительности. Просим проверять информацию, прежде чем ее распространять", - говорится в сообщении.

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