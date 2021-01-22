ХНУВС опровергает информацию о курсантках, поющих в TikTok с их коллегой из РФ: Не соответствует действительности
Харьковский национальный университет внутренних дел назвал фейком информацию о том, что его курсантки поют в социальной сети с их коллегой из РФ.
Об этом говорится в сообщении на странице вуза в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Информация, распространяемая в сети интернет, что якобы курсантки или студентки Харьковского национального университета внутренних дел поют с курсантом Российской Федерации, не соответствует действительности. Просим проверять информацию, прежде чем ее распространять", - говорится в сообщении.
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+11 Alexander Bereznuk #425456
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+10 Виктор Ли #292636
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стидно керівництву, не признаються
неужто подрывные элементы, которых оплачивает рошенко?
Петр Алексеевич Порошенко.
извините.
Не виноватая я! Он сам пришел.