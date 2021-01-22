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ХНУВС опровергает информацию о курсантках, поющих в TikTok с их коллегой из РФ: Не соответствует действительности

ХНУВС опровергает информацию о курсантках, поющих в TikTok с их коллегой из РФ: Не соответствует действительности

Харьковский национальный университет внутренних дел назвал фейком информацию о том, что его курсантки поют в социальной сети с их коллегой из РФ.

Об этом говорится в сообщении на странице вуза в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Информация, распространяемая в сети интернет, что якобы курсантки или студентки Харьковского национального университета внутренних дел поют с курсантом Российской Федерации, не соответствует действительности. Просим проверять информацию, прежде чем ее распространять", - говорится в сообщении.

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ХНУВС опровергает информацию о курсантках, поющих в TikTok с их коллегой из РФ: Не соответствует действительности 01

вуз (905) россия (95393) Харьков (7456) курсанты (158) студенты (665)


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Топ комментарии
+11
кацапского ментёнка тоже
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22.01.2021 14:12
+11
не школа міліції, а університет поплавського, якийсь...то танцювали, тепер співають..
стидно керівництву, не признаються
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22.01.2021 14:17
+10
То не харківські хвойди? А з якого притону мвс?
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22.01.2021 14:07
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То не харківські хвойди? А з якого притону мвс?
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22.01.2021 14:07 Ответить
не школа міліції, а університет поплавського, якийсь...то танцювали, тепер співають..
стидно керівництву, не признаються
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22.01.2021 14:17 Ответить
Та як на мене то пох,головне що живуть в Україні а повинні позбавлені громадянства і вислані разом з керівництвом закладу.
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22.01.2021 14:20 Ответить
А по дівкам курсантам ХНУВС, які танцюють кан-кан під російський блатняк, групою осіб та за попередньою змовою, буде спростування?
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22.01.2021 14:18 Ответить
Спростування чого? Що їх виключили?
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22.01.2021 14:33 Ответить
а кто ж это тогда там поет?!

неужто подрывные элементы, которых оплачивает рошенко?
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22.01.2021 14:08 Ответить
разумеется, Порошенко.
Петр Алексеевич Порошенко.

извините.
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22.01.2021 14:09 Ответить
Тю, форму можно в любом военторге купить
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22.01.2021 14:08 Ответить
кацапского ментёнка тоже
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22.01.2021 14:12 Ответить
Таку не купиш з яицелопом.
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22.01.2021 14:27 Ответить
Чули вже:"Це не наші руки,це не наші ноги...." була,бла,бла...конкретніше не можна? Ватноголові покидьки,тьфу
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22.01.2021 14:11 Ответить
Точно, это происки Петра Алексеевича 100-500 процентов
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22.01.2021 14:12 Ответить
При нынешнем развитии технологий такое видео состряпать, как два пальца помыть.
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22.01.2021 14:14 Ответить
Харьковский национальный университет внутренних дел назвал фейком информацию о том, что его курсантки поют в социальной сети с их коллегой из РФ. А те що колеги ворога ,харківський університет не заперечує. Источник: https://censor.net/ru/n3243436
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22.01.2021 14:15 Ответить
А не пора ли этот ватный коррумпированный гадючник ХНУВС прикрыть, как и киваловскую юридическую "академию".
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22.01.2021 14:17 Ответить
Знаю одну студентку из этого хнувса.Нараспев рассказывает подружкам,каким крутым следаком будет после окончания вуза,какие бабки ей будут в кабинет заносить,какое крутое авто купит и на каких островах будет отдыхать.Пипец!И таких инфантильных дурочек там,похоже,немало.
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22.01.2021 14:55 Ответить
ДУМАЮ ИХ задним числом удалили из состава студенток если на бюджете то и вовсе за 20 секунд дел то... тому и ширинку с лифчиком расстегнули мол блл.ди да но не наши (уже)...
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22.01.2021 14:17 Ответить
Я вже неодноразово писав,що молодь під московською пропагандою і непотрібно щоки надувати.а інформаційно боротися.Вони ж слухають і дивляться все московське.
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22.01.2021 14:21 Ответить
и как их научить а не заставить.... тут все давно идет парадокс -но УКРАИНА независимое государство а украинского-- меньше -чем в УССР....
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22.01.2021 14:23 Ответить
А Україна веде інформаційну війну,чи якусь інформаційну політику? В нас ж все подібне до москалів.Ви подивіться,що в політиці робиться.Таких молодих людей дуже багато.Якщо когось покарати,це ж нічого не дасть.
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22.01.2021 14:36 Ответить
це точно, а провідником рускогоміра є медіа які контролюються так званими олігархами.
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22.01.2021 16:20 Ответить
https://censor.net/ru/user/140912 Тай дивиться молодь все московське,наприклад на youtube.
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22.01.2021 22:40 Ответить
кацапи багато грошви вклали в дослідження та використання ютубу та інших соцмереж. А впливати на молодь це перспектива отримати нове покоління з потрібними думками ідеями та шаблонами поведінки.
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23.01.2021 04:21 Ответить
https://censor.net/ru/user/140912 Ну а українська влада дуже мало що робила.На все грошей немає.А на палаци є.
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23.01.2021 04:23 Ответить
А шо то за яицилоп на фото? Шоб ніхто не здогадався? Тепер поліцаїв буду називати яицилопами.
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22.01.2021 14:25 Ответить
воровайки тоже не ваши?)
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22.01.2021 14:37 Ответить
уже выгнали задним числом?
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22.01.2021 14:44 Ответить
Молодежь полностью завязла в российском интернете. Это катастрофа для нашей страны. А про курсанток верю. Верю. что спелись с кацапами.
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22.01.2021 14:46 Ответить
Ну от цікаво,а хто на цензорі повинен перевіряти інформацію перед тим,як її опублікувати? Невже Бутусов?
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22.01.2021 15:01 Ответить
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22.01.2021 15:12 Ответить
І по формі і по змісту звучить як класична фраза з фільму:
Не виноватая я! Он сам пришел.
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22.01.2021 15:14 Ответить
тик ток запретить тпшек с перекошеной хрюкалой в пол оборота на одной ноге послать туалеты мыть там же одна тупая мажорва и малолетки это дегенераты
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22.01.2021 16:56 Ответить
да этих шлендр можно в любом военторге купить.....
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22.01.2021 17:12 Ответить
100% Авасков досвидани
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22.01.2021 22:46 Ответить
 
 