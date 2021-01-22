С начала суток наемники РФ открывали огонь из гранатомета в районе Водяного, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения ООС зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на донецком направлении, недалеко от населенного пункта Водяное, враг открывал неприцельный огонь из подствольного гранатомета.

"Боевых потерь в наших подразделениях нет", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось ранее, вчера, 21 января, в зоне проведения операции Объединенных сил в результате смертельного ранения, нанесенного снайпером наемников РФ, погиб Александр Сергеевич Отрепьев, старший матрос, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты.