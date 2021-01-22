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На втором этаже дома престарелых находились лежачие и люди с ментальными расстройствами, - замглавы МВД Яровой доложил Зеленскому об обстоятельствах пожара в Харькове

На втором этаже дома престарелых находились лежачие и люди с ментальными расстройствами, - замглавы МВД Яровой доложил Зеленскому об обстоятельствах пожара в Харькове

В Харькове президент Украины Владимир Зеленский посетил дом престарелых, где 21 января произошел пожар.

Во время осмотра места трагедии заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой доложил главе государства об обстоятельствах чрезвычайной ситуации и ход спасения людей и ликвидации пожара. По его словам, информация о возгорании поступила в 15:03, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что в доме могут находиться пожилые люди. К месту были направлены подразделения ГСЧС в достаточном количестве для того, чтобы выполнить задачи по тушению и спасению людей. По прибытии в 15:15 ситуация была следующая: вырывалось пламя по периметру всего здания, а также густой черный дым. Через окна было видно, что огонь распространился на весь второй этаж. Также горит перекрытие между первым и вторым этажом ", - рассказал Сергей Яровой.

На месте пожара работало 13 единиц техники и 50 спасателей.

По словам заместителя министра внутренних дел, во время тушения пожара были спасены девять человек. Они госпитализированы.

"Но, к сожалению, на втором этаже были обнаружены 15 погибших человек", - добавил он.

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На вопрос президента, почему не удалось спасти людей, Сергей Яровой отметил, что огонь распространялся очень быстро, а на втором этаже все люди были маломобильными или имели болезни, связанные с ментальными расстройствами.

"Люди были лежачими, но кто установил в доме на окнах решетки?" - спросил глава государства.

На это Владимиру Зеленскому доложили, что этот дом престарелых был частным и работал без надлежаще оформленных документов на такой вид деятельности. Люди находились здесь нелегально; за их содержание платили родственники.

Владимир Зеленский также кратко пообщался с местными жителями, которые живут по соседству с домом, который сгорел. Они рассказали о том, как давно функционировал этот дом, и какие шаги пытались предпринять для прекращения его деятельности, а также о вчерашних событиях.

Президент подчеркнул, что нужно провести аудит подобных объектов в Украине, в которых могут произойти такие трагические ситуации, как в харьковском доме престарелых.

"Этот вопрос не урегулирован в государстве, потому что мы видим такой случай. Таких объектов в Харькове наша Национальная полиция уже нашла шесть. Они разные, детали также выясняются и будут нам докладывать. Думаю, что надо ставить задачу по всей стране найти такие объекты, чтобы мы о них знали, а не узнавали в такие трагические моменты, когда происходят пожары и потеряно 15 человек ", - сказал президент во время общения с представителями СМИ в Харькове.

Глава государства отметил, что к таким объектам есть много вопросов, и "это очень серьезный вызов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На трагическом кейсе пожара в Харькове нужно провести реформу оказания социальных услуг, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) пожар (5933) Харьков (7456) Яровой Сергей (98)


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Топ комментарии
+7
та зеленскому помоему ваще пофиг что происходит в государстве...
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22.01.2021 14:09
+6
человек с ментальным расстройством слушает доклад о людях с ментальным расстройством. Это терапия такая? Теперь так лечат?
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22.01.2021 14:11
+3
В Харькове уже нашли шесть незаконных, а под Киевом даже не искали, а они есть, их - почти сотня.
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22.01.2021 14:12
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та зеленскому помоему ваще пофиг что происходит в государстве...
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22.01.2021 14:09 Ответить
Это всего лишь кейс, ничего страшного не случилось （по мнению Зеленского）.
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22.01.2021 14:13 Ответить
Така трагедія могла статись тільки в ментівському місті, де немає закону, а все кришують менти! Ключ до вирішення проблеми повна заміна всього керівництва Харкова та Харківської області, щоб нарешті запанував закон і порядок, а не менти авакова!
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22.01.2021 14:16 Ответить
да нет ТУТ НАСТАРАЖВИАЕТ ОГОНЬ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ а так не бывает при просто пожаре так бывает только ПОДЖОГОМ... как бы не оказалось что старичков по "просьбе их родных на "шашлык"! пустили" (как версия или теория!!!) только думали как бы так несчастный случай..но слишком много вони пошло.... и кстати вопрос- шо то Вавка не кричит- чтобы хозяина бросили в СИЗО??! почему? что там за перец крутой хозяин да не одной такой бодяги старческой????
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22.01.2021 14:22 Ответить
Пожежні брешуть, скорше за все вони запізно приїхали, коли вже палала вся будівля і вже всі загинули.
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22.01.2021 14:56 Ответить
ты реально болен на голову! тебя надо сдать в такой же дом инвалидолв.
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22.01.2021 14:25 Ответить
Як могли люди які потребують специфічного медичного догляду знаходитись в приватному лікувальному закладу без медичної реєстрації та сертифікації і без медичного контролю зі сторони МОЗ, без контролю ДСНС за протипожежним станом будівлі? Невже облздрав не знав про це і не кришував ці заклади, які є доволі великими будинками, фото не показує цей будинок зі сторони, а зі сторони він значно більший, це видно на відео і таких будинків кілька по Харкову, тобто це бізнес який працює роками і користується попитом, хоча і нелегальний, як нам кажуть чиновники. Чи чиновники знову брешуть?
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22.01.2021 14:13 Ответить
И куда их, людей этих?
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22.01.2021 14:16 Ответить
Такі заклади мають бути комунальними, щоб доглядали пенсіонерів з дотриманням всіх санітарних та медичних норм та правил.
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22.01.2021 14:21 Ответить
Мало ли чего где должно быть. А оно есть? Давайте адреса, явки, пароли посмотрим.
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22.01.2021 14:22 Ответить
В Тернопільській області абсолютно нормальний заклад для пенсіонерів, на найвищому рівні і недорогий і забезпечує медичний догляд важкохворим пенсіонерам, є фаховий медичний персонал!
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22.01.2021 14:58 Ответить
Вы видели эти "комунальні заклади"?Тюрьмы для стариков и инвалидов.Должен быть выбор-частное учреждение или коммунальное, но всё на законном основании. Большая часть бизнеса в тени из-за налогов и поборов и из-за того, что закон не один для всех.
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22.01.2021 14:55 Ответить
Якщо не красти гроші, то все буде на нормальному рівні. Прикладів гарних закладів для пенсіонерів повно по Україні.
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22.01.2021 14:59 Ответить
...ляшенко, для тебя новая аватарка
На втором этаже дома престарелых находились лежачие и люди с ментальными расстройствами, - замглавы МВД Яровой доложил Зеленскому об обстоятельствах пожара в Харькове - Цензор.НЕТ 1950
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22.01.2021 14:17 Ответить
у зеленского - опасное для всей страны ментальное расстройство "менталитет антиукраинский".
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22.01.2021 14:14 Ответить
Поздравил Виктора Фёдоровича с Новым Годом?
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22.01.2021 14:58 Ответить
человек с ментальным расстройством слушает доклад о людях с ментальным расстройством. Это терапия такая? Теперь так лечат?
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22.01.2021 14:11 Ответить
...может, замминистра МВД хотел сказать, что там были пенсионеры МВД? Тогда термин "ментальные" приобретает совсем другой смысл...
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22.01.2021 14:14 Ответить
В Харькове уже нашли шесть незаконных, а под Киевом даже не искали, а они есть, их - почти сотня.
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22.01.2021 14:12 Ответить
все менты знали, но молчали, тк неплохо зарабатывали на нелегальном бизнесе. судя по студенткам харьковской академии мвд, именно этому их там и учат
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22.01.2021 14:17 Ответить
Гусары, - молчать! =)
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22.01.2021 14:18 Ответить
Если на этаже не было дежурной няни, обученной работать с огнетушителем, пофиг, законный дом или нет.
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22.01.2021 14:19 Ответить
Давно пожары огнетушителем тушили? Как успехи?
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22.01.2021 14:21 Ответить
любой пожар начинается с маленького огонька...который если вовремя затушить-ничего не произойдет.
конечно кроме пожаров в результате взрыва.
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22.01.2021 14:41 Ответить
Философия это хорошо, пока не начинает гореть от души так, что ктото это замечает.
Огнетушитель заканчивается очень быстро, очень! ОП-2 - 5 секунд.
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22.01.2021 14:53 Ответить
этого хватает,если исправен огнетушитель и пациенты не брошены на произвол сульбы дежурной медсестрой и санитаркой.
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22.01.2021 15:00 Ответить
Для того чтобы не "начинало гореть от души", в заведениях с массовым скоплением людей или тем более с массовым круглосуточным пребыванием, должна быть противопожарная сигнализация и грамотный персонал, а в идеальном варианте еще и система автоматического пожаротушения.
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22.01.2021 15:44 Ответить
нет состава преступления. ФОП по оказанию услуг-налоги 1800 грн в месяц. а дедушка закурил в постели и заснул....
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22.01.2021 14:27 Ответить
вроде началось с электрокамина - не то рядом с кроватью, и постель загорелась, не то рядом со шторой.
Вонь почувствовали бы сразу - и затушили бы огнетушителем.
Но впечатление такое, что санитарок или нянь там тупо не было.
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22.01.2021 14:51 Ответить
я заходил в такой дом престарелых. сдают родителей, которые требуют особого ухода. очень комфортно, чисто, питание и уход идеальные. не дешево, за эти деньги можно снимать отдельную квартиру с медсестрой и сиделкой. по закону придраться не к чему, а то что загорелось, просто случай, а дом частный, поэтому никаких санкций как к общественному месту не применят. один вопрос-зачем Ишак туда приперся?
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22.01.2021 15:23 Ответить
"Ментальные расстройства" - это когда топят за рузкий мир и кричат "путен введи"?
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22.01.2021 14:26 Ответить
Зеленский - о пожаре в Харькове: не понимаю тех, кто сдает родителей в такие заведения.

Ну, как ввот жить с таким президентом.Да, кто ты такой . что бы судить людей.такие высказывания говорят об абсолютной неграмотности человека.Он слышал о заболеваниях, например деменция, когда невозможно оставить больного одного дома. Люди могут жить все в одной комнате,,и общежития у нас есть ещё , ни в туалет человеку старому не пойти и лежать ему в памперсах, если деньги есть на памперсы с утра до вечера мокрым., ждать пока вернётся кто-то домой. И платит Зеленский за уходом за старым или больным сколько??Зеленский как и путин живёт в другой реальности, что ему до "быдла" В вдругих странах, если семья сама смотрит за стариком или больным им зарплату платят.А что он знает о дома престарелых в других странах? В сто раз лучше, чем жильё большинства в Украине.И как? пусть скажет как человеку старому спуститься с пятого этажа без лифта?Плевать он хотел на условия, А вот судить..показать , я не такой, я лучше папе госпремию выбить могу
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22.01.2021 14:36 Ответить
А какая разница окна с решетками или нет? Если бы не было решеток, то лежачие со второго этажа смогли бы спастись?
Почему-то во всех таких заведениях пожар начинается именно так, чтобы отрезать доступ к выходу для ходячих и доступ к не ходячим для персонала или спасателей.
Кстати, там судя по фото решетки чисто декоративные - прибитые гвоздями. Если бы спасатели были готовы к любой ситуации на объекте, то у них бы, как минимум, был бы трос метров 20-30 длины, который можно было бы зацепить за решетку и к пожарной машине - те решетки повылетали бы просто на раз.
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22.01.2021 16:03 Ответить
по сколько ж стареньких было в комнате, если всего в доме их было 34? вместо того чтобы взятки на дорогах брать, лучше бы проверили дома престарелых
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22.01.2021 21:40 Ответить
 
 