На втором этаже дома престарелых находились лежачие и люди с ментальными расстройствами, - замглавы МВД Яровой доложил Зеленскому об обстоятельствах пожара в Харькове
В Харькове президент Украины Владимир Зеленский посетил дом престарелых, где 21 января произошел пожар.
Во время осмотра места трагедии заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой доложил главе государства об обстоятельствах чрезвычайной ситуации и ход спасения людей и ликвидации пожара. По его словам, информация о возгорании поступила в 15:03, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что в доме могут находиться пожилые люди. К месту были направлены подразделения ГСЧС в достаточном количестве для того, чтобы выполнить задачи по тушению и спасению людей. По прибытии в 15:15 ситуация была следующая: вырывалось пламя по периметру всего здания, а также густой черный дым. Через окна было видно, что огонь распространился на весь второй этаж. Также горит перекрытие между первым и вторым этажом ", - рассказал Сергей Яровой.
На месте пожара работало 13 единиц техники и 50 спасателей.
По словам заместителя министра внутренних дел, во время тушения пожара были спасены девять человек. Они госпитализированы.
"Но, к сожалению, на втором этаже были обнаружены 15 погибших человек", - добавил он.
На вопрос президента, почему не удалось спасти людей, Сергей Яровой отметил, что огонь распространялся очень быстро, а на втором этаже все люди были маломобильными или имели болезни, связанные с ментальными расстройствами.
"Люди были лежачими, но кто установил в доме на окнах решетки?" - спросил глава государства.
На это Владимиру Зеленскому доложили, что этот дом престарелых был частным и работал без надлежаще оформленных документов на такой вид деятельности. Люди находились здесь нелегально; за их содержание платили родственники.
Владимир Зеленский также кратко пообщался с местными жителями, которые живут по соседству с домом, который сгорел. Они рассказали о том, как давно функционировал этот дом, и какие шаги пытались предпринять для прекращения его деятельности, а также о вчерашних событиях.
Президент подчеркнул, что нужно провести аудит подобных объектов в Украине, в которых могут произойти такие трагические ситуации, как в харьковском доме престарелых.
"Этот вопрос не урегулирован в государстве, потому что мы видим такой случай. Таких объектов в Харькове наша Национальная полиция уже нашла шесть. Они разные, детали также выясняются и будут нам докладывать. Думаю, что надо ставить задачу по всей стране найти такие объекты, чтобы мы о них знали, а не узнавали в такие трагические моменты, когда происходят пожары и потеряно 15 человек ", - сказал президент во время общения с представителями СМИ в Харькове.
Глава государства отметил, что к таким объектам есть много вопросов, и "это очень серьезный вызов".
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конечно кроме пожаров в результате взрыва.
Огнетушитель заканчивается очень быстро, очень! ОП-2 - 5 секунд.
Вонь почувствовали бы сразу - и затушили бы огнетушителем.
Но впечатление такое, что санитарок или нянь там тупо не было.
Ну, как ввот жить с таким президентом.Да, кто ты такой . что бы судить людей.такие высказывания говорят об абсолютной неграмотности человека.Он слышал о заболеваниях, например деменция, когда невозможно оставить больного одного дома. Люди могут жить все в одной комнате,,и общежития у нас есть ещё , ни в туалет человеку старому не пойти и лежать ему в памперсах, если деньги есть на памперсы с утра до вечера мокрым., ждать пока вернётся кто-то домой. И платит Зеленский за уходом за старым или больным сколько??Зеленский как и путин живёт в другой реальности, что ему до "быдла" В вдругих странах, если семья сама смотрит за стариком или больным им зарплату платят.А что он знает о дома престарелых в других странах? В сто раз лучше, чем жильё большинства в Украине.И как? пусть скажет как человеку старому спуститься с пятого этажа без лифта?Плевать он хотел на условия, А вот судить..показать , я не такой, я лучше папе госпремию выбить могу
Почему-то во всех таких заведениях пожар начинается именно так, чтобы отрезать доступ к выходу для ходячих и доступ к не ходячим для персонала или спасателей.
Кстати, там судя по фото решетки чисто декоративные - прибитые гвоздями. Если бы спасатели были готовы к любой ситуации на объекте, то у них бы, как минимум, был бы трос метров 20-30 длины, который можно было бы зацепить за решетку и к пожарной машине - те решетки повылетали бы просто на раз.