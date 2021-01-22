На втором этаже дома престарелых находились лежачие и люди с ментальными расстройствами, - замглавы МВД Яровой доложил Зеленскому об обстоятельствах пожара в Харькове

В Харькове президент Украины Владимир Зеленский посетил дом престарелых, где 21 января произошел пожар.

Во время осмотра места трагедии заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой доложил главе государства об обстоятельствах чрезвычайной ситуации и ход спасения людей и ликвидации пожара. По его словам, информация о возгорании поступила в 15:03, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что в доме могут находиться пожилые люди. К месту были направлены подразделения ГСЧС в достаточном количестве для того, чтобы выполнить задачи по тушению и спасению людей. По прибытии в 15:15 ситуация была следующая: вырывалось пламя по периметру всего здания, а также густой черный дым. Через окна было видно, что огонь распространился на весь второй этаж. Также горит перекрытие между первым и вторым этажом ", - рассказал Сергей Яровой.

На месте пожара работало 13 единиц техники и 50 спасателей.

По словам заместителя министра внутренних дел, во время тушения пожара были спасены девять человек. Они госпитализированы.

"Но, к сожалению, на втором этаже были обнаружены 15 погибших человек", - добавил он.

Читайте также: В Харькове нашли еще два дома престарелых, работающих с нарушениями

На вопрос президента, почему не удалось спасти людей, Сергей Яровой отметил, что огонь распространялся очень быстро, а на втором этаже все люди были маломобильными или имели болезни, связанные с ментальными расстройствами.

"Люди были лежачими, но кто установил в доме на окнах решетки?" - спросил глава государства.

На это Владимиру Зеленскому доложили, что этот дом престарелых был частным и работал без надлежаще оформленных документов на такой вид деятельности. Люди находились здесь нелегально; за их содержание платили родственники.

Владимир Зеленский также кратко пообщался с местными жителями, которые живут по соседству с домом, который сгорел. Они рассказали о том, как давно функционировал этот дом, и какие шаги пытались предпринять для прекращения его деятельности, а также о вчерашних событиях.

Президент подчеркнул, что нужно провести аудит подобных объектов в Украине, в которых могут произойти такие трагические ситуации, как в харьковском доме престарелых.

"Этот вопрос не урегулирован в государстве, потому что мы видим такой случай. Таких объектов в Харькове наша Национальная полиция уже нашла шесть. Они разные, детали также выясняются и будут нам докладывать. Думаю, что надо ставить задачу по всей стране найти такие объекты, чтобы мы о них знали, а не узнавали в такие трагические моменты, когда происходят пожары и потеряно 15 человек ", - сказал президент во время общения с представителями СМИ в Харькове.

Глава государства отметил, что к таким объектам есть много вопросов, и "это очень серьезный вызов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На трагическом кейсе пожара в Харькове нужно провести реформу оказания социальных услуг, - Зеленский