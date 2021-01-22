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Очень много коррумпированных украинских дипломатов работают в Африке, продают паспорта и договора, - "слуга народа" Ясько

Очень много коррумпированных украинских дипломатов работают в Африке, продают паспорта и договора, -

Если говорить о кадровом составе людей, которые занимаются внешней политикой, то профессионалов в Украине очень мало.

Об этом нардеп "слуги народа" Елизавета Ясько рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Ясько, есть серьезные проблемы с украинской дипломатией.

"Здесь причины надо искать в нашей системе, в том, как мы готовим дипломатов. Есть множество дипломатов, за рубежом, которые например, не знают языка страны, где они находятся. Или, например, у нас есть целые регионы в Африке, где работают очень много коррумпированных украинских дипломатов, которые продают паспорта, разрешения...", - отметила нардеп.

Парламентарий сказала, что у нее есть источники, которые об этом говорят.

"И это одна из причин, почему я надеюсь, в этом году мы сможем заняться вопросом торговых представительств Украины. Я еще не знаю точно, в каком формате - но в новых для Украины направлениях в Африке, Азии, Латинской Америке. Нам вообще надо переосмыслить, как представлять Украину. Достаточно ли, когда если есть посольство и в нем человек, который не говорит на том языке? А может, что-то надо менять?", - подчеркнула Ясько.

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Елизаветой Ясько читайте здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В начале 2021 года в Киеве состоится встреча глав МИД Люблинского треугольника, - Кулеба

Автор: 

Африка (277) дипломатия (1462) дипломаты (635) Елизавета Ясько (78)


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Топ комментарии
+7
в Черкаской области аниматор у руля , а вы про Африку переживаете
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22.01.2021 14:30
+3
Приходилось по жизни в разных посольствах и консульствах бывать.

Самое недоступное и тупое -- российское. Самое открытое и приветливое -- казахское...
Украинское тоже не похвалю -- не поверили, что у меня немецкое гражданство, при наличии украинского, без оформления ПМЖ: Цього не може бути!

...и остался я гражданином Украины пез пачпорта... *)
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22.01.2021 14:33
+1
До речі минулу владу все влаштовувало бо продавали все мовчки.
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22.01.2021 14:54
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в Черкаской области аниматор у руля , а вы про Африку переживаете
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22.01.2021 14:30 Ответить
Приходилось по жизни в разных посольствах и консульствах бывать.

Самое недоступное и тупое -- российское. Самое открытое и приветливое -- казахское...
Украинское тоже не похвалю -- не поверили, что у меня немецкое гражданство, при наличии украинского, без оформления ПМЖ: Цього не може бути!

...и остался я гражданином Украины пез пачпорта... *)
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22.01.2021 14:33 Ответить
вот такая дуля кулебе...за что?
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22.01.2021 14:40 Ответить
Прежде чем высерать очередные популистские лозунги, ты Лиза, поинтересуйся о зарплате дипломатов. А потом еще раз произнеси "требуются профессионалы".
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22.01.2021 14:49 Ответить
Уже теплее (про продажу украинских паспортов. В Киеве в месяц продается несколько сотен. Если этого не видит СБУ, то... Ну вы сами обо всем догадались.
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22.01.2021 14:51 Ответить
До речі минулу владу все влаштовувало бо продавали все мовчки.
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22.01.2021 14:54 Ответить
Надо составить реестр мажоров, сынков и родственников, а также певцов, шлюх, шоу-менов "новых лиц" и в Буковель на обучение. Вот и кадровый резерв.
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22.01.2021 15:14 Ответить
из ПАСЕ девушку фактически поперли (полтора года непонятно чем там руководила - результат - ноль), карлсон улетел и не обещал вернуться - теперь самое время на МИДе сосредоточиться, поездить по миру за гос счет, порулить дипломатами, посетить бессмысленные конференции с потенциально- интересными папиками .
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22.01.2021 15:15 Ответить
Дипломат мать... и не коррумпированный??? СМЕШНО
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22.01.2021 17:57 Ответить
 
 