Очень много коррумпированных украинских дипломатов работают в Африке, продают паспорта и договора, - "слуга народа" Ясько

Если говорить о кадровом составе людей, которые занимаются внешней политикой, то профессионалов в Украине очень мало.

Об этом нардеп "слуги народа" Елизавета Ясько рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Ясько, есть серьезные проблемы с украинской дипломатией.

"Здесь причины надо искать в нашей системе, в том, как мы готовим дипломатов. Есть множество дипломатов, за рубежом, которые например, не знают языка страны, где они находятся. Или, например, у нас есть целые регионы в Африке, где работают очень много коррумпированных украинских дипломатов, которые продают паспорта, разрешения...", - отметила нардеп.

Парламентарий сказала, что у нее есть источники, которые об этом говорят.

"И это одна из причин, почему я надеюсь, в этом году мы сможем заняться вопросом торговых представительств Украины. Я еще не знаю точно, в каком формате - но в новых для Украины направлениях в Африке, Азии, Латинской Америке. Нам вообще надо переосмыслить, как представлять Украину. Достаточно ли, когда если есть посольство и в нем человек, который не говорит на том языке? А может, что-то надо менять?", - подчеркнула Ясько.

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Елизаветой Ясько читайте здесь.

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