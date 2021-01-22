Очень много коррумпированных украинских дипломатов работают в Африке, продают паспорта и договора, - "слуга народа" Ясько
Если говорить о кадровом составе людей, которые занимаются внешней политикой, то профессионалов в Украине очень мало.
Об этом нардеп "слуги народа" Елизавета Ясько рассказала в интервью Цензор.НЕТ.
По словам Ясько, есть серьезные проблемы с украинской дипломатией.
"Здесь причины надо искать в нашей системе, в том, как мы готовим дипломатов. Есть множество дипломатов, за рубежом, которые например, не знают языка страны, где они находятся. Или, например, у нас есть целые регионы в Африке, где работают очень много коррумпированных украинских дипломатов, которые продают паспорта, разрешения...", - отметила нардеп.
Парламентарий сказала, что у нее есть источники, которые об этом говорят.
"И это одна из причин, почему я надеюсь, в этом году мы сможем заняться вопросом торговых представительств Украины. Я еще не знаю точно, в каком формате - но в новых для Украины направлениях в Африке, Азии, Латинской Америке. Нам вообще надо переосмыслить, как представлять Украину. Достаточно ли, когда если есть посольство и в нем человек, который не говорит на том языке? А может, что-то надо менять?", - подчеркнула Ясько.
Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Елизаветой Ясько читайте здесь.
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Самое недоступное и тупое -- российское. Самое открытое и приветливое -- казахское...
Украинское тоже не похвалю -- не поверили, что у меня немецкое гражданство, при наличии украинского, без оформления ПМЖ: Цього не може бути!
...и остался я гражданином Украины пез пачпорта... *)
мажоров, сынков и родственников, а также певцов, шлюх, шоу-менов"новых лиц" и в Буковель на обучение. Вот и кадровый резерв.