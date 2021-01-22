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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На этой неделе под контролем штабных комиссий из РФ в ОРДЛО провели учения по боевой и мобилизационной готовности российских наемников, - разведка

На этой неделе под контролем штабных комиссий из РФ в ОРДЛО провели учения по боевой и мобилизационной готовности российских наемников, - разведка

Командование вооруженных сил РФ усиливает контроль готовности к применению соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"С 17 января на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях работают комиссии из состава командований штабов ВС РФ. Под контролем указанных комиссий с 18 по 22 января в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК, по единому плану оперативной и боевой подготовки ВС РФ, проведена неделя боевой и мобилизационной готовности с приведением отдельных подразделений в высшие степени боевой готовности", - сказано в сообщении.

Как отметили в украинской разведке, также продолжается ротация российских кадровых офицеров на должностях командного состава оперативной группировки российских оккупационных войск. На этой неделе принял должность новоназначенный командир 1 армейского корпуса.

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Минобороны (9302) разведка (4170) самосожжение (70) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+1
Муштрують домбасян щоб життя раєм не здавалось.
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22.01.2021 14:33
+1
Готуються до нападу на Україну. Істерики російської делегації на мінських переговорах по припиненню войни на Донбасі доводять що наближається нова активізація бойових дій. Коли на засідання переговорної групи без запрошення приходить заступник керівника адміністрації президента терористичної росії - Козак в якості голови російської делегації і починає істерити це свідчить про підготовку нападу. росія починає бикувати на переговорах отже напад вже підготовлено і сплановано!
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22.01.2021 14:42
+1
"Ведь они живут для того, чтобы завтра сдохнуть" (с) Крематорий
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22.01.2021 14:54
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Муштрують домбасян щоб життя раєм не здавалось.
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22.01.2021 14:33 Ответить
Готуються до нападу на Україну. Істерики російської делегації на мінських переговорах по припиненню войни на Донбасі доводять що наближається нова активізація бойових дій. Коли на засідання переговорної групи без запрошення приходить заступник керівника адміністрації президента терористичної росії - Козак в якості голови російської делегації і починає істерити це свідчить про підготовку нападу. росія починає бикувати на переговорах отже напад вже підготовлено і сплановано!
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22.01.2021 14:42 Ответить
Они свой шанс напасть на Украину упустили , их время закончилось 2 дня назад и они это прекрасно знают , тут скорее всего два варианта 1- отмыть кацапское бабло на сборы , 2- показать что они что еще могут в военном плане , хоть и говно аргумент , на какие даунбассы , такие и аргументы.
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22.01.2021 14:48 Ответить
Навпаки путін напав на Україну коли Президентом США був демократ Обама а віце-президентом Байден. Тому входження Байдена на посаду Президента лише відкриває для путіна подальшу дорогу для продвоження війни. Демократи США активно провокуют путіна на подальший наступ на Україну. Так було за Обами так буде і за Байдена. Американцям вигідно щоб путін зв'язав всі свої військові сили та ресурси в Україні і не ліз в інші регіони світу де є інтереси США.
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22.01.2021 15:01 Ответить
...забодал ты уже каждую ветку метить, иксперд мамкин...
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22.01.2021 15:17 Ответить
Ну первых Байден это не Обама , а во вторых со времен Обамы очень много что произошло , начиная с того как ***** кинул демократов 4 года тому назад .
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22.01.2021 15:51 Ответить
Байден і був головним по Україні під час роботи Обами. Не забувайте що Байден мутив гроші з бандою порошенка, а другою рукою підштовхував путіна до наступу.
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22.01.2021 16:38 Ответить
Все понятно , вам зелебобикам что то объяснять , это бесполезная трата времени.
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22.01.2021 18:03 Ответить
А ЛуганДон не на Домбасі?
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22.01.2021 14:41 Ответить
тобі краще вдалося підібрати відповідну для заголовка назву
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22.01.2021 14:48 Ответить
Готовятся к упокоению, привыкают к земле...
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22.01.2021 14:42 Ответить
И главное , их же Мордор согласен хоть сей час всех в Сибири принять , но не хотят туда ехать хоть тресни .Они в Киев к злым бендеровцам едут , а в Мордор не хотят.
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22.01.2021 14:51 Ответить
"Ведь они живут для того, чтобы завтра сдохнуть" (с) Крематорий
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22.01.2021 14:54 Ответить
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22.01.2021 14:57 Ответить
Шо там у "донбасят"? ... Ню, ню ... А когда у нас последний раз проверялась мобилизационная готовность?
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22.01.2021 15:03 Ответить
На этой неделе под контролем штабных комиссий из РФ в ОРДЛО провели учения по боевой и мобилизационной готовности российских наемников, - разведка - Цензор.НЕТ 7343
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22.01.2021 15:06 Ответить
На этой неделе под контролем штабных комиссий из РФ в ОРДЛО провели учения по боевой и мобилизационной готовности российских наемников, - разведка - Цензор.НЕТ 6888
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22.01.2021 15:10 Ответить
Обычная война в Украине с Расией, есть оккупированные территории РФ проводит учения как оккупированном Крыму ,так и на оккупированной части Донбасса, а с кем они там проводят учения с власовцами или с путинцами то нам это не интересно
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22.01.2021 15:29 Ответить
 
 