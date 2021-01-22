На этой неделе под контролем штабных комиссий из РФ в ОРДЛО провели учения по боевой и мобилизационной готовности российских наемников, - разведка

Командование вооруженных сил РФ усиливает контроль готовности к применению соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"С 17 января на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях работают комиссии из состава командований штабов ВС РФ. Под контролем указанных комиссий с 18 по 22 января в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК, по единому плану оперативной и боевой подготовки ВС РФ, проведена неделя боевой и мобилизационной готовности с приведением отдельных подразделений в высшие степени боевой готовности", - сказано в сообщении.

Как отметили в украинской разведке, также продолжается ротация российских кадровых офицеров на должностях командного состава оперативной группировки российских оккупационных войск. На этой неделе принял должность новоназначенный командир 1 армейского корпуса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ активизировали тренировки артрасчетов вблизи линии соприкосновения. В качестве учебных целей использовали позиции ОС, - разведка. ВИДЕО