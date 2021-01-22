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Сотрудник Института рака подозревается в хищении имущества более чем на 10 млн грн, - прокуратура

Сотрудник Института рака подозревается в хищении имущества более чем на 10 млн грн, - прокуратура

Сотрудник Национального института рака подозревается в хищении имущества на сумму более 10 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Согласно обнародованным данным, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении материально-ответственному лицу Национального института рака МЗ Украины по фактам присвоения лекарственных средств и других материальных ценностей в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По материалам следствия, подозреваемый, получив на ответственное хранение лекарственные средства, среди которых инструменты и приборы для проведения хирургических вмешательств, а также другие материальные ценности, действуя в сговоре с неустановленными лицами, в течение 2019-2020 годов неоднократно совершал их присвоения. В результате противоправных действий подозреваемого Институту нанесен ущерб сумму более 10 млн грн, что подтверждается выводами экспертизы и актами инвентаризации.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. 

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Автор: 

коррупция (8556) прокуратура (5006) Национальный институт рака (17)


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22.01.2021 14:39 Ответить
В свои частные компании растащили?
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22.01.2021 14:43 Ответить
Чого відразу так?? Все простіше. Через лікаря який якби лікуе хворого. Родичам озвучив ціну і сказав де можна знайти.
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22.01.2021 15:02 Ответить
 
 