Сотрудник Института рака подозревается в хищении имущества более чем на 10 млн грн, - прокуратура

Сотрудник Национального института рака подозревается в хищении имущества на сумму более 10 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Согласно обнародованным данным, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении материально-ответственному лицу Национального института рака МЗ Украины по фактам присвоения лекарственных средств и других материальных ценностей в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По материалам следствия, подозреваемый, получив на ответственное хранение лекарственные средства, среди которых инструменты и приборы для проведения хирургических вмешательств, а также другие материальные ценности, действуя в сговоре с неустановленными лицами, в течение 2019-2020 годов неоднократно совершал их присвоения. В результате противоправных действий подозреваемого Институту нанесен ущерб сумму более 10 млн грн, что подтверждается выводами экспертизы и актами инвентаризации.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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