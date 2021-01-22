Сотрудник Института рака подозревается в хищении имущества более чем на 10 млн грн, - прокуратура
Сотрудник Национального института рака подозревается в хищении имущества на сумму более 10 млн гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Согласно обнародованным данным, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении материально-ответственному лицу Национального института рака МЗ Украины по фактам присвоения лекарственных средств и других материальных ценностей в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
По материалам следствия, подозреваемый, получив на ответственное хранение лекарственные средства, среди которых инструменты и приборы для проведения хирургических вмешательств, а также другие материальные ценности, действуя в сговоре с неустановленными лицами, в течение 2019-2020 годов неоднократно совершал их присвоения. В результате противоправных действий подозреваемого Институту нанесен ущерб сумму более 10 млн грн, что подтверждается выводами экспертизы и актами инвентаризации.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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