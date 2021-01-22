Нарратив о "соросятах" и "контакты с Западом - плохо" начал закрепляться в "Слуге народа", - Ясько
Во фракции "Слуга народа" присутствуют "друзья Медведчука", им выгодно сотрудничество с ним и РФ для реализации своих коррупционных антигосударственных интересов.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила нардеп "Слуги народа" Елизавета Ясько.
"К сожалению, в моей фракции как-то так случилось, что где-то с весны прошлого года нарратив о соросятях и о том, что контакты с Западом - это плохо, начал закрепляться. Я знаю достаточно коллег в моей фракции, которые вдруг говорили: там какой-то посол, зачем с ним разговаривать? Они там пришли, то от нас хотят? Но это нормальная практика!" - подчеркнула "слуга народа".
По словам Ясько, коллеги называли ее и "агентом Кремля, и агентом Ермака, и агентом Богдана, и соросенком".
"Не понравились также мои инициативы по Беларуси и Грузии с осуждением сфальсифицированных выборов и актов насилия со стороны власти, критика инициативы по созданию так называемого "консультативного совета" в ТКГ, справедливая оценка антиукраинских заявлений Витольда Фокина. Напоминаю, что Фокин заявил, что не видит войны между Россией и Украиной, призвал ко всеобщей амнистии (значит и для боевиков, совершивших тяжкие преступления), предлагал распространить "особый статус" на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Эти заявления полностью соответствуют нарратива российской пропаганды о войне в Донбассе, для меня это неприемлемо", - подчеркнула Ясько.
На вопрос, кому не понравились эти инициативы, нардпе ответила: "Друзьям Медведчука, которые есть в рядах нашей фракции и всей властной структуры, которым выгодно сотрудничество с ним и РФ для реализации своих коррупционных антигосударственных интересов".
По словам Ясько, во фракции "Слуга народа" минимум 50-60 нардепов являются проукраински настроенными.
Интервью с нардепом "Слуги народа" Елизаветой Ясько читайте здесь.
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а вдруг в прививке был вставленный Соросом чип ?
современный мир-это взаимовыгодные отношения...естественно,при обоюдном желании.
но кацапня ищет выгоду в отсутствии взаимовыгоды и сотрудничества.такие жлобы всегда терпят поражения,как только слух распространится по всему базару.
а каяття за за помилеі ніколи зайвим не буває...
не спокутують провину перед загарбаннимі народами лише кацапня
бо виглядаєш телепнем
а что такого плохого,что он деньги зарабатывает на тебе?зарабатывай и ты на нем,а не скигли вместе с мікілой інівічем
Дикуни є дикуни.Ви поїдьте в шведське Мальме і подивіться,які там 99 відсотків нормальних.Чи в Париж.Раніше Париж був безпечним.В нас би вони також жили.Дехто і так вже тут живе.
Без фактов, кто, где, когда и сколько - выглядит как фейк!