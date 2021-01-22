Клименко о расследовании смерти сотрудницы посольства США в Киеве: Официальные выводы судмедэкспертизы в Украину пока не поступали

Говоря о деле по поводу гибели сотрудницы посольства США в Киеве, глава Нацполиции сообщил, что проводится расследование с дополнительной отметкой - несчастный случай.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу сказать, что тело было направлено в США, вскрытие было проведено в присутствии украинского судебного эксперта. Официальные выводы экспертизы на данный момент в Украину не поступали. Но на сегодня могу сказать, что одной из версий является наезд поезда на женщину. Наши следователи нашли этот поезд и машинистов, которых допросили в рамках уголовного производства", - уточнил он.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сотрудница посольства США Санвер Никаело была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице.

В МВД отметили, что смерть сотрудницы посольства США может быть как преступлением, так и несчастным случаем.