РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8832 посетителя онлайн
Новости
1 360 5

Клименко о расследовании смерти сотрудницы посольства США в Киеве: Официальные выводы судмедэкспертизы в Украину пока не поступали

Клименко о расследовании смерти сотрудницы посольства США в Киеве: Официальные выводы судмедэкспертизы в Украину пока не поступали

Говоря о деле по поводу гибели сотрудницы посольства США в Киеве, глава Нацполиции сообщил, что проводится расследование с дополнительной отметкой - несчастный случай.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу сказать, что тело было направлено в США, вскрытие было проведено в присутствии украинского судебного эксперта. Официальные выводы экспертизы на данный момент в Украину не поступали. Но на сегодня могу сказать, что одной из версий является наезд поезда на женщину. Наши следователи нашли этот поезд и машинистов, которых допросили в рамках уголовного производства", - уточнил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОП выразил соболезнования в связи со смертью сотрудницы посольства США в Киеве: Будем способствовать установлению всех обстоятельств

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сотрудница посольства США Санвер Никаело была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице.

В МВД отметили, что смерть сотрудницы посольства США может быть как преступлением, так и несчастным случаем.

Автор: 

Нацполиция (16433) посольство (1079) расследование (3039) смерть (9214) США (26471) Клименко Игорь (393)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
російські спецслужби вбили американську розвідницю й імітували потрапляння під потяг
показать весь комментарий
22.01.2021 15:08 Ответить
Клименко о расследовании смерти сотрудницы посольства США в Киеве: Официальные выводы судмедэкспертизы в Украину пока не поступали - Цензор.НЕТ 3680
показать весь комментарий
22.01.2021 15:20 Ответить
чотаржу
нет, не от смерти кого-то, но он комментария главаря мусоров.
может упала, а может сломала, но вы там сами разбирайтемь - поехала или наехали
показать весь комментарий
22.01.2021 15:09 Ответить
Пока нет экспертного заключения. пистолет есть - предмет похожий на пистолет. А золото - метал желтого цвета.
показать весь комментарий
22.01.2021 15:17 Ответить
Питання одне: СВР чи ГРУ?
показать весь комментарий
22.01.2021 15:19 Ответить
 
 