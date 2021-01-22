На следующей неделе Рада рассмотрит законы о референдуме, реформе СБУ и создании БЭБ, - Корниенко

На следующей пленарной неделе парламент рассмотрит законопроекты о народовластии через референдум, создании Бюро экономической безопасности, реформе СБУ.

Об этом рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это те фундаментальные вещи, которые прежде всего должны проработать народные депутаты. Вообще сейчас у нас есть много домашних заданий, которые нужно решить в последнюю неделю. Но есть и новые законодательные инициативы, которые наработали депутаты во время праздников и к которым нас подталкивает ситуация с тарифами", - подчеркнул он.

По его словам, депутаты будут рассматривать законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

"Народ Украины должен выступать главным арбитром в решении самых спорных для страны вопросов. А решение украинцев на референдуме должно быть обязательным к исполнению органами государственной власти", - добавил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Кроме того, на этой неделе будут рассматривать создание нового органа - Бюро экономической безопасности, который будет заниматься расследованием экономических преступлений.

"В Украине может появиться современный независимый орган. Мы наконец ликвидируем налоговую полицию, а СБУ и Национальная полиция больше не будут заниматься правонарушениями в сфере экономики, которые им вообще несвойственны. К тому же создание этого органа является требованием бизнеса, который устал от давления, и позволит улучшить позиции Украины в рейтинге Doing Business. Таким образом, это следующий шаг для преобразования нашей финансовой системы в прозрачную, и такую, которая будет отвечать мировым и европейским образцам", - отметил Корниенко.

Также готовится документ по урегулированию деятельности облгазов. А именно мелких компаний-поставщиков, как "Лубныгаз" или "Тысменицагаз".

"Законопроект касается того, чтобы дать возможность вводить временные администрации в облгазы. И закрепить, что работать на рынке смогут только те компании, у которых как минимум 100 тысяч абонентов", - пояснила заместитель председатель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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