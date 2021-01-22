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На следующей неделе Рада рассмотрит законы о референдуме, реформе СБУ и создании БЭБ, - Корниенко

На следующей неделе Рада рассмотрит законы о референдуме, реформе СБУ и создании БЭБ, - Корниенко

На следующей пленарной неделе парламент рассмотрит законопроекты о народовластии через референдум, создании Бюро экономической безопасности, реформе СБУ.

Об этом рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это те фундаментальные вещи, которые прежде всего должны проработать народные депутаты. Вообще сейчас у нас есть много домашних заданий, которые нужно решить в последнюю неделю. Но есть и новые законодательные инициативы, которые наработали депутаты во время праздников и к которым нас подталкивает ситуация с тарифами", - подчеркнул он.

По его словам, депутаты будут рассматривать законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

"Народ Украины должен выступать главным арбитром в решении самых спорных для страны вопросов. А решение украинцев на референдуме должно быть обязательным к исполнению органами государственной власти", - добавил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Кроме того, на этой неделе будут рассматривать создание нового органа - Бюро экономической безопасности, который будет заниматься расследованием экономических преступлений.

"В Украине может появиться современный независимый орган. Мы наконец ликвидируем налоговую полицию, а СБУ и Национальная полиция больше не будут заниматься правонарушениями в сфере экономики, которые им вообще несвойственны. К тому же создание этого органа является требованием бизнеса, который устал от давления, и позволит улучшить позиции Украины в рейтинге Doing Business. Таким образом, это следующий шаг для преобразования нашей финансовой системы в прозрачную, и такую, которая будет отвечать мировым и европейским образцам", - отметил Корниенко.

Также готовится документ по урегулированию деятельности облгазов. А именно мелких компаний-поставщиков, как "Лубныгаз" или "Тысменицагаз".

"Законопроект касается того, чтобы дать возможность вводить временные администрации в облгазы. И закрепить, что работать на рынке смогут только те компании, у которых как минимум 100 тысяч абонентов", - пояснила заместитель председатель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Автор: 

ВР (29229) референдум (1504) СБУ (19867) Слуга народа (2629) Корниенко Александр (658)


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а коли будуть слухання про інформаційну безпеку держави?

https://www.facebook.com/logvynenko?hc_ref=ARTbIGqzb1xAiC-ppffBBrEwrj15NZ4eSzsX9pQ86wSR5W1JPZ7_O846uC1a22LnQHY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBpsA0H5ty9DWr8fwXaYgHEt7hV6qQlpobR1qJAM8vB0x5a2H27wLWcyzSm-ZZH5ifnRtbg3TJZ8lUuyT5Eriv8gLFnswNuSQxURr7mQ2x5CWeUdwDQiO94P8BBG73az9Kw-******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=CH-R Bogdan Logvynenko
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1+1 робить російські серіали російською мовою в Україні, краде без жодної ліцензії чужий формат і подає скарги на блогерів, які про це розповідають. Зараз крутий україномовний канал https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBpsA0H5ty9DWr8fwXaYgHEt7hV6qQlpobR1qJAM8vB0x5a2H27wLWcyzSm-ZZH5ifnRtbg3TJZ8lUuyT5Eriv8gLFnswNuSQxURr7mQ2x5CWeUdwDQiO94P8BBG73az9Kw-******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=KH-R Geek Journal , на якому 100 тисяч підписників, може закрити YouTube просто тому, що канал подав скаргу на використання кадрів з їх крадених шоу і російських серіалів.

Мені просто цікаво, дорогі співробітники 1+1, вам досі приємно працювати на Коломойського? Ви усвідомлюєте, що ваші милі «Сніданки» вже є міжпрограмкою до російського порядку денного?
Як вам таке, пане міністре, і за сумісництвом почесний президент каналу 1+1 Олександр Ткаченко? Хороший канал? Радите дивитися? Все тут в порядку в культурі? Якої країни міністром культури ви є, нагадайте, будь ласка?
Чи є якийсь шанс на https://www.facebook.com/hashtag/savegeekjournal?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBpsA0H5ty9DWr8fwXaYgHEt7hV6qQlpobR1qJAM8vB0x5a2H27wLWcyzSm-ZZH5ifnRtbg3TJZ8lUuyT5Eriv8gLFnswNuSQxURr7mQ2x5CWeUdwDQiO94P8BBG73az9Kw-******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=%2ANKH-R #saveGeekJournal ? Чи хтось у цьому може допомогти, скажімо, серед українців, що працюють в YouTube?
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22.01.2021 15:08
+5
от кортить зеленим мухам прийняти закон про референдум, щоб потім будь-які рішення протаскувати
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22.01.2021 15:10
+4
Да хватит уже от Зели реформ! Пусть уходит! А мы проведём реформы без него. Одна земельная реформа чего стоит!
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22.01.2021 15:10
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Правила форума Совет форумчан
а коли будуть слухання про інформаційну безпеку держави?

https://www.facebook.com/logvynenko?hc_ref=ARTbIGqzb1xAiC-ppffBBrEwrj15NZ4eSzsX9pQ86wSR5W1JPZ7_O846uC1a22LnQHY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBpsA0H5ty9DWr8fwXaYgHEt7hV6qQlpobR1qJAM8vB0x5a2H27wLWcyzSm-ZZH5ifnRtbg3TJZ8lUuyT5Eriv8gLFnswNuSQxURr7mQ2x5CWeUdwDQiO94P8BBG73az9Kw-******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=CH-R Bogdan Logvynenko
https://www.facebook.com/logvynenko/posts/10157426167496783?__xts__%5B0%5D=68.ARBpsA0H5ty9DWr8fwXaYgHEt7hV6qQlpobR1qJAM8vB0x5a2H27wLWcyzSm-ZZH5ifnRtbg3TJZ8lUuyT5Eriv8gLFnswNuSQxURr7mQ2x5CWeUdwDQiO94P8BBG73az9Kw-******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=H-R 2 ч.

1+1 робить російські серіали російською мовою в Україні, краде без жодної ліцензії чужий формат і подає скарги на блогерів, які про це розповідають. Зараз крутий україномовний канал https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBpsA0H5ty9DWr8fwXaYgHEt7hV6qQlpobR1qJAM8vB0x5a2H27wLWcyzSm-ZZH5ifnRtbg3TJZ8lUuyT5Eriv8gLFnswNuSQxURr7mQ2x5CWeUdwDQiO94P8BBG73az9Kw-******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=KH-R Geek Journal , на якому 100 тисяч підписників, може закрити YouTube просто тому, що канал подав скаргу на використання кадрів з їх крадених шоу і російських серіалів.

Мені просто цікаво, дорогі співробітники 1+1, вам досі приємно працювати на Коломойського? Ви усвідомлюєте, що ваші милі «Сніданки» вже є міжпрограмкою до російського порядку денного?
Як вам таке, пане міністре, і за сумісництвом почесний президент каналу 1+1 Олександр Ткаченко? Хороший канал? Радите дивитися? Все тут в порядку в культурі? Якої країни міністром культури ви є, нагадайте, будь ласка?
Чи є якийсь шанс на https://www.facebook.com/hashtag/savegeekjournal?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBpsA0H5ty9DWr8fwXaYgHEt7hV6qQlpobR1qJAM8vB0x5a2H27wLWcyzSm-ZZH5ifnRtbg3TJZ8lUuyT5Eriv8gLFnswNuSQxURr7mQ2x5CWeUdwDQiO94P8BBG73az9Kw-******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=%2ANKH-R #saveGeekJournal ? Чи хтось у цьому може допомогти, скажімо, серед українців, що працюють в YouTube?
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22.01.2021 15:08 Ответить
Они уже выходили каялись когда-то. Но если журна-шлюха так это неизличимо
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22.01.2021 15:11 Ответить
Потрібно бойкотувати 1+1
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22.01.2021 15:13 Ответить
...объяви об этом в своей палате
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22.01.2021 15:22 Ответить
Закон про референдум не потрібен, він дозволить олігархам протягувати рішення через референдум, маніпулюя громадською думкою через телебачення та ЗМІ. У нас є Верховна Рада України яка фінансується для законотворчої діяльності і додаткові референдуми не потрібні! Досить того що олігархи мають вплив на Верховну Раду, не можна давати олігархам ще можливості впливати на державні рішення через референдуми.
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22.01.2021 15:11 Ответить
от кортить зеленим мухам прийняти закон про референдум, щоб потім будь-які рішення протаскувати
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22.01.2021 15:10 Ответить
Первый закон по требованию народа, разрешить самим вершить правосудие над ними ...
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22.01.2021 15:17 Ответить
ст.5 Конституції.
Щодо правосуддя, то це вже залежить від самих людей. Поки ще більшість - мовчазне стадо
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22.01.2021 15:23 Ответить
Да хватит уже от Зели реформ! Пусть уходит! А мы проведём реформы без него. Одна земельная реформа чего стоит!
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22.01.2021 15:10 Ответить
это я так понял, что шпионов они не будут ловить,
а тока корупционеров за очень бальшие дэньги
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22.01.2021 15:17 Ответить
сказ про те, як "зірка телебачення України"
перетворилася на гє плюс гє і стала голосом окупанта

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1352349542407172099 1 ч

Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
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22.01.2021 15:10 Ответить
"По его словам, депутаты будут рассматривать законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. "Народ Украины должен выступать главным арбитром в решении самых спорных для страны вопросов. А решение украинцев на референдуме должно быть обязательным к исполнению органами государственной власти", - добавил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук."

Вот и решат "украинский вопрос" присоединением к вражеской Орде.

Ведь не важно как голосуют важно как считают.
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22.01.2021 15:17 Ответить
Украина точно -- другая планета... -- всех в Мире колбасит вирусно и экономически, а тут всё пытаются родить новый Народ Украины (который) должен выступать главным арбитром в решении самых спорных для страны вопросов.
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22.01.2021 15:17 Ответить
Це не Україна і не українці, а нацменшини, які планують виконати наказ фуйла- коламойського, переклавши відповідальність на "мудрий" нарід.
Хлібом і вакциною, пліснява, забеспечувати нарід не хоче. Тому знову буде намагатися влаштувати шоу для лохів.
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22.01.2021 15:39 Ответить
Их выбрало большинство граждан, пришедших на выборы и большинство, не пришедших! -- подавляющее большинство, в общем...
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22.01.2021 15:45 Ответить
В моєму оточенні не залишилось жодного з прихильників плісняви. Жодного. Самі офіківають, як вони могли на це повестись.
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22.01.2021 15:59 Ответить
Вы у них спросите, от кого они потом ещё больше будут офигивать? -- сами обалдеете...*)
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22.01.2021 16:01 Ответить
А ещё, озвучьте им мою точку зрения: Порох не потянет пост-Зеленскую катастрофу... -- он будет восстанавливать старое, а не строить новое.
Из тех, кого я сейчас в Украине наблюдаю -- никто не потянет. А надо бы найти такого...
Пусть подавляющее большинство озаботится -- без них меньшинство, эту страну не благоустроит.
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22.01.2021 16:10 Ответить
Вангую:
"Закон о народовластии через референдум" - это вариации на тему "перепись населения за 8 млрд. грн.". Очередная "большая стройка" по воровству денег.

"создании Бюро экономической безопасности" - создание очередной ментовской кормушки по доению бизнеса.

"реформа СБУ" - это как "реформа публичного дома". Фасад покрасили, проституток заменили, а суть не поменялась.
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22.01.2021 15:18 Ответить
в стране где 73% дыбилов проводить референдумы очень опасно..
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22.01.2021 15:19 Ответить
Невже 8% імбецилів самотужки не в змозі врятувати цей світ?
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22.01.2021 17:51 Ответить
Плохо то. что те кто должен принимать таблетки и учиться, принимает законы!!!
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22.01.2021 15:19 Ответить
Референдум старая медвечуковская тема.
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22.01.2021 15:31 Ответить
Тема гебнява. Сам по собі Медведчук - ніхто
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22.01.2021 17:54 Ответить
Бюро экономической безопасности, который будет заниматься расследованием экономических преступлений. Чтобы это, не было очередным распилом бюджета, на неработающую структуру на Украинский народ. Нужно разрешить и дать право за 10% от возвращённого в бюджет Украины , расследовать с соблюдением Украинских законов, группы следователей США и их действующих спецов, профильных, наделить всеми правами , пригласить оффициально поработать в Украине, и поделиться опытом, и подготовить специалистов!
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22.01.2021 15:31 Ответить
Як вам ця перлина від СБУ з її листа до ДМСУ ...співробітник цієї служби може знаходититсь в зоні митного контролю у звязку з можливим порушенням митного контролю. Я звичайно вибачаюсь а далі буде співробітник СБУ має право першої шлюбної ночі у зв'язку з можливим зараженням невісткою громадян України. Панове депутати наведіть лад з повноваженнями СБУ, бо "крота" в ОПУ вона тупо не бачить, як і вивезення останього лісу, а от тинятись , в ласій на хабарі, зоні митного контролю може.
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22.01.2021 15:36 Ответить
И поверьте они накопают, и им пофиг, кто двери ногами к чиновникам открывает. А 10% стимул на команду следаков , по факту зачисления в бюджет, они и законодательную базу очистят от всех введенных хотелок в реформе Порошенка. И многих тысяч поправок в законы.
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22.01.2021 15:43 Ответить
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ
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22.01.2021 15:47 Ответить
 
 