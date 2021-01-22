На следующей неделе Рада рассмотрит законы о референдуме, реформе СБУ и создании БЭБ, - Корниенко
На следующей пленарной неделе парламент рассмотрит законопроекты о народовластии через референдум, создании Бюро экономической безопасности, реформе СБУ.
Об этом рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Это те фундаментальные вещи, которые прежде всего должны проработать народные депутаты. Вообще сейчас у нас есть много домашних заданий, которые нужно решить в последнюю неделю. Но есть и новые законодательные инициативы, которые наработали депутаты во время праздников и к которым нас подталкивает ситуация с тарифами", - подчеркнул он.
По его словам, депутаты будут рассматривать законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.
"Народ Украины должен выступать главным арбитром в решении самых спорных для страны вопросов. А решение украинцев на референдуме должно быть обязательным к исполнению органами государственной власти", - добавил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.
Кроме того, на этой неделе будут рассматривать создание нового органа - Бюро экономической безопасности, который будет заниматься расследованием экономических преступлений.
"В Украине может появиться современный независимый орган. Мы наконец ликвидируем налоговую полицию, а СБУ и Национальная полиция больше не будут заниматься правонарушениями в сфере экономики, которые им вообще несвойственны. К тому же создание этого органа является требованием бизнеса, который устал от давления, и позволит улучшить позиции Украины в рейтинге Doing Business. Таким образом, это следующий шаг для преобразования нашей финансовой системы в прозрачную, и такую, которая будет отвечать мировым и европейским образцам", - отметил Корниенко.
Также готовится документ по урегулированию деятельности облгазов. А именно мелких компаний-поставщиков, как "Лубныгаз" или "Тысменицагаз".
"Законопроект касается того, чтобы дать возможность вводить временные администрации в облгазы. И закрепить, что работать на рынке смогут только те компании, у которых как минимум 100 тысяч абонентов", - пояснила заместитель председатель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
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1+1 робить російські серіали російською мовою в Україні, краде без жодної ліцензії чужий формат і подає скарги на блогерів, які про це розповідають. Зараз крутий україномовний канал https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBpsA0H5ty9DWr8fwXaYgHEt7hV6qQlpobR1qJAM8vB0x5a2H27wLWcyzSm-ZZH5ifnRtbg3TJZ8lUuyT5Eriv8gLFnswNuSQxURr7mQ2x5CWeUdwDQiO94P8BBG73az9Kw-******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=KH-R Geek Journal , на якому 100 тисяч підписників, може закрити YouTube просто тому, що канал подав скаргу на використання кадрів з їх крадених шоу і російських серіалів.
Мені просто цікаво, дорогі співробітники 1+1, вам досі приємно працювати на Коломойського? Ви усвідомлюєте, що ваші милі «Сніданки» вже є міжпрограмкою до російського порядку денного?
Як вам таке, пане міністре, і за сумісництвом почесний президент каналу 1+1 Олександр Ткаченко? Хороший канал? Радите дивитися? Все тут в порядку в культурі? Якої країни міністром культури ви є, нагадайте, будь ласка?
Чи є якийсь шанс на https://www.facebook.com/hashtag/savegeekjournal?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBpsA0H5ty9DWr8fwXaYgHEt7hV6qQlpobR1qJAM8vB0x5a2H27wLWcyzSm-ZZH5ifnRtbg3TJZ8lUuyT5Eriv8gLFnswNuSQxURr7mQ2x5CWeUdwDQiO94P8BBG73az9Kw-******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=%2ANKH-R #saveGeekJournal ? Чи хтось у цьому може допомогти, скажімо, серед українців, що працюють в YouTube?
Щодо правосуддя, то це вже залежить від самих людей. Поки ще більшість - мовчазне стадо
а тока корупционеров за очень бальшие дэньги
перетворилася на гє плюс гє і стала голосом окупанта
https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1352349542407172099 1 ч
Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
Вот и решат "украинский вопрос" присоединением к вражеской Орде.
Ведь не важно как голосуют важно как считают.
Хлібом і вакциною, пліснява, забеспечувати нарід не хоче. Тому знову буде намагатися влаштувати шоу для лохів.
Из тех, кого я сейчас в Украине наблюдаю -- никто не потянет. А надо бы найти такого...
Пусть подавляющее большинство озаботится -- без них меньшинство, эту страну не благоустроит.
"Закон о народовластии через референдум" - это вариации на тему "перепись населения за 8 млрд. грн.". Очередная "большая стройка" по воровству денег.
"создании Бюро экономической безопасности" - создание очередной ментовской кормушки по доению бизнеса.
"реформа СБУ" - это как "реформа публичного дома". Фасад покрасили, проституток заменили, а суть не поменялась.
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ