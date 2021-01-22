"Так называемые активисты делают из нас подопытных кроликов, шкурки и скальпы которых будут развешаны на столбах", - "слуга народа" Куницкий
"Слуга народа" Александр Куницкий не доволен последними событиями, якобы нацеленными против его коллеги Александра Дубинского.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Он считает, что акция возле посольства США является провокацией.
"Шакалы пытаются выдавить из политики не только Александра, но и всех нас. Причём грязными, аморальными и незаконными методами. Используя весь арсенал: от лжи и провокаций до манипуляций и доносов в зарубежные страны.
Они заявляют о каких-то экспериментах над нами и руководство фракции молча наблюдает, как из нас делают подопытных кроликов, шкурки и скальпы которых будут радостно развешены на "позорных" столбах", - пишет Куницкий.
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дурымар еще не понял, что его и других служек шкурки и скальпы таки будут вывешены на столбах позора
Тільки рашка нападе , потрібно зразу знищити ось таких запроданців, а їх тисячі .
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин, советник В.Путина по геополитике. 2018г
А сцанные тряпки не пробовали? Говорят слугам помогают
А где можно посмотреть? Представьте селфи со шкурками, шнурками и скальпами слуг ....
очередь гарантирована
Не хочется тянуть мазу за "старших товарищей"?
"Пока еще не поздно сделать остановку"... вали.
И пребудут твои шкурка и скальп с тобой.
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Попытка Зеленского убрать Дубинского из фракции в основном реакция на панические сообщения Ельченко (.) о полном игнорировании его в США. Все усилия дипкорпуса посольства ни к чему не приводят.
Хроника одного президента
22.01.2021
Попытка Зеленского убрать Дубинского из фракции в основном реакция на панические сообщения Ельченко (посол Украины в США) о полном игнорировании его в США. Все усилия дипкорпуса посольства ни к чему не приводят.Разрыв с Дубинским, попавшим под санкции - обязательное условие хоть какого то прогресса в США.