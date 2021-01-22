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"Так называемые активисты делают из нас подопытных кроликов, шкурки и скальпы которых будут развешаны на столбах", - "слуга народа" Куницкий

"Слуга народа" Александр Куницкий не доволен последними событиями, якобы нацеленными против его коллеги Александра Дубинского.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Он считает, что акция возле посольства США является провокацией.

"Шакалы пытаются выдавить из политики не только Александра, но и всех нас. Причём грязными, аморальными и незаконными методами. Используя весь арсенал: от лжи и провокаций до манипуляций и доносов в зарубежные страны.

Они заявляют о каких-то экспериментах над нами и руководство фракции молча наблюдает, как из нас делают подопытных кроликов, шкурки и скальпы которых будут радостно развешены на "позорных" столбах", - пишет Куницкий.

Смотрите также: Митинг в защиту "слуги народа" Дубинского прошел под посольством США, Дубинский говорит, что это провокация. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Так называемые активисты делают из нас подопытных кроликов, шкурки и скальпы которых будут развешаны на столбах, - слуга народа Куницкий 01

посольство (1079) США (26471) Куницкий Александр (45) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+77
О, распятый мальчик уже вырос
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22.01.2021 15:22
+61
ПОЧИТАЙТЕ биографию этого куницкого-----имет два гражданства /украины и израиля/,в РОЗЫСКЕ с 2019 г за драку с АТОшником, ПОСЕЩАЛ оккупированный Крым и т.д И ЭТА зеленая подстилка будет учить нас как жить,да по нему ТЮРЯГА плачет,а ОНО жопу просиживает в Раде !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.01.2021 15:44
+55
Дубинские, Куницкие, Бужанские, Коломойские, Зеленские и прочие "украинцы" учат нас жить.
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22.01.2021 15:26
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О, распятый мальчик уже вырос
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22.01.2021 15:22 Ответить
ПОЧИТАЙТЕ биографию этого куницкого-----имет два гражданства /украины и израиля/,в РОЗЫСКЕ с 2019 г за драку с АТОшником, ПОСЕЩАЛ оккупированный Крым и т.д И ЭТА зеленая подстилка будет учить нас как жить,да по нему ТЮРЯГА плачет,а ОНО жопу просиживает в Раде !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.01.2021 15:44 Ответить
пора на заклание !!!

дурымар еще не понял, что его и других служек шкурки и скальпы таки будут вывешены на столбах позора
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22.01.2021 15:49 Ответить
А це тупе про щось здогадується. Тільки тихо, не злякайте зеленомордих, а то для того щоб їх розвісить, прийдеться щей ловити коли вони почнуть розбігатися
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22.01.2021 16:15 Ответить
і пора з нього зідрати шкуру , як він це і передбачає , ублюдок ватний .
Тільки рашка нападе , потрібно зразу знищити ось таких запроданців, а їх тисячі .
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22.01.2021 17:38 Ответить
хтось надзурив у штани
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22.01.2021 15:22 Ответить
а потім дружньо будуть ...ти в ваш тупий свинособачий рот!!!
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22.01.2021 15:23 Ответить
Дубинские, Куницкие, Бужанские, Коломойские, Зеленские и прочие "украинцы" учат нас жить.
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22.01.2021 15:26 Ответить
мабуть вони исконн1 поляки
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22.01.2021 16:00 Ответить
Используя весь арсенал: от лжи и провокаций до манипуляций и доносов в зарубежные страны)))))))) по моему он про выборы 2019.

"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин, советник В.Путина по геополитике. 2018г
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22.01.2021 15:26 Ответить
карлик, если этот кагал не контролировать и вотвремя не поправлять то они продадут не только Украину а и всех украинцев! ты этого хочешь?
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22.01.2021 16:06 Ответить
кому продадут? кому она нах нужна, наша многострадальная Украина, со стадом тупых баранов, голосующих за кагал. Кага́л (Кахал[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник? ], https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 ивр. ‏קָהָל‏‎ - букв. «толпа») - в широком смысле слова - община https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 евреев , в узком - административная форма самоуправления евреев https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польши и других стран Восточной Европы в XVI-XVIII веках, в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F российской империи 1772 - 1893 годовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB#cite_note-1 [1] .
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22.01.2021 16:38 Ответить
Вскрылся, консерва. Его дружбан из Харькова с мусоров бабки сбивал, а потом в США сбежал, а этот под Коломойского лег. Здец.
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22.01.2021 15:26 Ответить
а як по іншому проти "грязных, аморальних выродков"
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22.01.2021 15:27 Ответить
Омерзительная четверка:
"Так называемые активисты делают из нас подопытных кроликов, шкурки и скальпы которых будут развешаны на столбах", - "слуга народа" Куницкий - Цензор.НЕТ 6347
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22.01.2021 15:27 Ответить
Лізи Богуцькоі не вистачає.
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22.01.2021 15:32 Ответить
а Лукаш?
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22.01.2021 15:35 Ответить
Та кого там ще не вистачає і яких, можна оголошувати весь список.
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22.01.2021 17:53 Ответить
...пора всей зеленой партии подарить именное оружие...
"Так называемые активисты делают из нас подопытных кроликов, шкурки и скальпы которых будут развешаны на столбах", - "слуга народа" Куницкий - Цензор.НЕТ 7714
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22.01.2021 15:27 Ответить
Слабувато. Лобова броня то більше 10 мм, не проб*є.
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22.01.2021 17:56 Ответить
Я уж переживать начал что Куницкий молчит по поводу Дубинского) А нет ,отозвался)) Видать и его это коснулось,как ни как а егож контора битки из США возит ,а Дубинский судя по истерике в теме))
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22.01.2021 15:27 Ответить
говорящая жопа каламойши сруль дубинский- ангел во плоти
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22.01.2021 15:27 Ответить
Які "шкуркі"? Ви, "слуги" всі обрізані!
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22.01.2021 15:28 Ответить
😂👍
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22.01.2021 15:31 Ответить
"Так называемые активисты делают из нас подопытных кроликов, шкурки и скальпы которых будут развешаны на столбах", - "слуга народа" Куницкий - Цензор.НЕТ 418
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22.01.2021 15:29 Ответить
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22.01.2021 15:31 Ответить
а також відшпекані в їх тупий собачий рот
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22.01.2021 15:31 Ответить
Как этот ватник вообще стал депутатом с двумя гражданствами?
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22.01.2021 15:34 Ответить
так же как изя каломыйский с тремя гражданствами стал олигархом и куратором вовы зеленского и ермака (да и всей ******* команды в целом). бабки, лаве, валюта, капуста, пенензы, сармак и т.д.
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22.01.2021 16:12 Ответить
єдинний вихід перевибори. Вже не криються. Астанавитесь!
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22.01.2021 16:54 Ответить
Про перевыборы и Медведчук мечтает. У него улучшиться положение в ВРУ
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22.01.2021 18:54 Ответить
Как же тошнит от так называемых "народных депутатов" вообще и от "Слуг народа" в частности!
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22.01.2021 15:34 Ответить
Зельоний дебіл КУНІцкій! Не знаю, хто ці креативні активісти, але з великим задоволенням допоможу їм розвішувати ваші з дубіною та буженіною обрєзкі по всіх бєрьозках, шо знайду в Україні!)))
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22.01.2021 15:35 Ответить
Ох, скорей бы увидеть ваши сучьи шкуры на столбах!
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22.01.2021 15:40 Ответить
"Шакалы пытаются выдавить из политики не только Александра, но и всех нас. Причём грязными, аморальными и незаконными методами."
А сцанные тряпки не пробовали? Говорят слугам помогают
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22.01.2021 15:41 Ответить
как из нас делают подопытных кроликов, шкурки и скальпы которых будут радостно развешены на "позорных" столбах", - пишет Куницкий.

А где можно посмотреть? Представьте селфи со шкурками, шнурками и скальпами слуг ....
очередь гарантирована
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22.01.2021 15:46 Ответить
Освіта професійно-технічна. Навчався в Центрі професійної технічної освіти № 6 м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F Запоріжжя (спеціальність «Кухар-кондитер)».Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] . Співголова групи з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%96%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8 міжпарламентських зв'язків з Державою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C Ізраїль https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] , керівник групи з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8 міжпарламентських зв'язків з Республікою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83 Перу .=========Згідно з матеріалами журналістів програми "Схеми", Куницький використовує власний депутатський мандат для власних інтересів, що пов'язані з його бізнесом - компанією "Автоентерпрайз", яка є однією з ключових гравців ринку електромобілів в Україні. Нардеп займається рекламою бізнесу, що суперечить положенням Конституції України. Очільник компанії Дмитро Ніконов у власній анкеті вказав, що Куницький є його бізнес-партнером на момент його перебування на посаді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Народного депутата https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] .=======Соратники по ДК, зокрема лідер організації Ростислав Шапошников, звинувачували Куницького і Косенка у роботі на МВС під виглядом «м'якої опозиції» і замовні «наїзди» на певних чиновників та працівників https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ДАІ . Неодноразово постраждалі особи звинувачували Куницького-Косенка у шантажуванні та вимаганні грошей.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] ===Влітку 21 червня 2016 року Комунарський райсуд м. Запоріжжя визнав Віталія Косенка винним у вимаганні (ч.1 ст.189 КК України) і призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном тривалістю 12 місяців.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [
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22.01.2021 16:03 Ответить
Ути-пути. Свидетели "полвареника" негодують 😁
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22.01.2021 15:48 Ответить
Вы бабло получаете с наших налогов , еще и воруете , поэтому народ Украины имеет полное право и на ваши шкурки, и на ваши скальпы, и даже на ваши я*ца!
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22.01.2021 15:50 Ответить
Куне показан кунилингус, а он ошибся полом и решил лизнуть у дубины
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22.01.2021 15:50 Ответить
​#SaveGeekJournal
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22.01.2021 15:52 Ответить
Сашко а що ти ерепинишся в цьому списку є і ти.А що мама Дуби не любить санкцій?
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22.01.2021 15:55 Ответить
Риторический вопрос-почему депутата Зеленского, гражданина Израиля, "выдавливают из Украинской политики"? Это ж антисемитизм!
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22.01.2021 15:59 Ответить
куницкий, ты присягу депутата намверность народу Украины принимал? а что ты сдубинским полезного для украинцев сделал? я от вас кроме с р а ча ничего не видел!
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22.01.2021 16:03 Ответить
Восстание миланских мальчиков?
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22.01.2021 16:08 Ответить
Чекаем наступну серію слуха народу
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22.01.2021 16:11 Ответить
Всё знают, и про "шкурки" и про "скальпы", и все-равно борзеют ****** упоротые.
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22.01.2021 16:13 Ответить
скальпи то позавчорашній день. От черепа, оце воно!
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22.01.2021 16:14 Ответить
Твоя шкурка піде на домашні тапочкі бабулі бєні...
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22.01.2021 16:16 Ответить
Скальп? На столбах? Это интересно. Но сначала - обрезание.
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22.01.2021 16:20 Ответить
Дубинский политик !? Этот зеленый клоун хоть знает, что Дубинский в лидерах по НЕ голосованию в Раде?
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22.01.2021 16:26 Ответить
А ведь правду вещает...его шккурка таки будет сохнуть на заборе..
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22.01.2021 16:26 Ответить
Дубинский в Раду чисто пожрать приходит, потому что там буфет дешевый.
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22.01.2021 16:27 Ответить
Вот это фантазия разгулялась у подопытного кролика, эксперименты над которым ставит его же кукловод.
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22.01.2021 16:43 Ответить
> шкурки и скальпы которых будут радостно развешены на "позорных" столбах

Не хочется тянуть мазу за "старших товарищей"?
"Пока еще не поздно сделать остановку"... вали.
И пребудут твои шкурка и скальп с тобой.
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22.01.2021 16:48 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1352624944430125056 19 мин

Попытка Зеленского убрать Дубинского из фракции в основном реакция на панические сообщения Ельченко (.) о полном игнорировании его в США. Все усилия дипкорпуса посольства ни к чему не приводят.

Хроника одного президента

‎22.‎01.‎2021

Попытка Зеленского убрать Дубинского из фракции в основном реакция на панические сообщения Ельченко (посол Украины в США) о полном игнорировании его в США. Все усилия дипкорпуса посольства ни к чему не приводят.Разрыв с Дубинским, попавшим под санкции - обязательное условие хоть какого то прогресса в США.
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22.01.2021 16:51 Ответить
Я ЗНАЮ МНОГО ПОРЯДОЧНЫХ ЕВРЕЕВ ...НО ЭТО ОПЯТЬ КАГОЕТНО ГАГНО !
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22.01.2021 16:55 Ответить
СН - це на 90% відбірні покидьки типу: Мама любіт скорість!
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22.01.2021 17:02 Ответить
А що буде якщо справжні патріоти візумуться за справу, а не так звані?
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22.01.2021 17:45 Ответить
Всех вас не только из политики надо выдавить. Надо просто ВЫДАВИТЬ всех вас. И сразу станет легче.
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22.01.2021 18:54 Ответить
"по стовпах" їх треба було у 91му. Зараз тільки "на палю". Їх та їхніх гнід.
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22.01.2021 21:09 Ответить
 
 