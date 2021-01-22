"Так называемые активисты делают из нас подопытных кроликов, шкурки и скальпы которых будут развешаны на столбах", - "слуга народа" Куницкий

"Слуга народа" Александр Куницкий не доволен последними событиями, якобы нацеленными против его коллеги Александра Дубинского.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Он считает, что акция возле посольства США является провокацией.

"Шакалы пытаются выдавить из политики не только Александра, но и всех нас. Причём грязными, аморальными и незаконными методами. Используя весь арсенал: от лжи и провокаций до манипуляций и доносов в зарубежные страны.

Они заявляют о каких-то экспериментах над нами и руководство фракции молча наблюдает, как из нас делают подопытных кроликов, шкурки и скальпы которых будут радостно развешены на "позорных" столбах", - пишет Куницкий.

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