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Необходим консенсус: в МИД РФ назвали условие для расширения "нормандского формата"

Необходим консенсус: в МИД РФ назвали условие для расширения

Для расширения "нормандского формата" по мирному урегулированию ситуации на Донбассе необходим консенсус всех сторон. На данный момент его нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили ТАСС в пятницу в МИД РФ.

"Подключение США (а нередко в этом контексте упоминается еще и Великобритания), по замыслу Киева, позволило бы усилить давление на Россию, которую пытаются выставить "агрессором и оккупантом", в интересах урегулирования конфликта по киевским лекалам, то есть в отход от положений минского Комплекса мер, который закреплен резолюцией 2202 СБ ООН", - отметили в дипведомстве.

"Конечно, мы бы только приветствовали прямую вовлеченность Вашингтона в "нормандские дискуссии", если бы это способствовало выполнению Киевом взятых на себя обязательств. Однако, к сожалению, судя по сигналам, идущим от формируемой новой администрации США, рассчитывать на это не приходится", - указали в министерстве.

Расширение числа участников "нормандского формата" возможно только при наличии консенсуса по этому вопросу, которого в данный момент нет, подчеркнули в ведомстве.

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"Расширение круга участников переговорного процесса возможно только на основе консенсуса, о наличии которого на сегодняшний день говорить не приходится", - указали в МИД.

"С учетом этого могли бы только пожелать украинской стороне вместо того, чтобы тешить себя иллюзиями, взяться, наконец, за честное и добросовестное выполнение своих обязательств по комплексу мер во всей их полноте и последовательности. Только такой выбор способен принести мир и спокойствие на Донбасс, о чем так лицемерно пекутся в Киеве", - резюмировали в дипведомстве.

Напомним, ранее глава ОБСЕ Анн Линде заявила, что Украина выполнила все условия для проведения следующего нормандского саммита с участием лидеров России, Германии и Франции. Однако российская сторона не выполнила свою часть обязательств.

МИД РФ (1665) нормандская четверка (1596)


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Необходим ликвиденсус кацапенсус.
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22.01.2021 15:27 Ответить
Необхідно тушити СВІФТ. до повного розпаду імперії зла.
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22.01.2021 15:31 Ответить
"Расширение круга участников переговорного процесса возможно только на основе консенсуса -твари нарушившие Будапештский консенсус,в котором были и США И Британия,которые нарушили Хельсинскую бумагу по консенсосу в Европе,и совковую консенсусною бумагу о передаче Крыма Украине рассказывают о консенсусе
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22.01.2021 15:32 Ответить
Необходим консенсус: в МИД РФ назвали условие для расширения "нормандского формата" - Цензор.НЕТ 5042
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22.01.2021 15:33 Ответить
ничьо новава. мордору нужна только капитуляция. ну что ж. а нам нужен развал мокашандии, который уже давно напрашивается
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22.01.2021 15:44 Ответить
 
 