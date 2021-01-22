Необходим консенсус: в МИД РФ назвали условие для расширения "нормандского формата"

Для расширения "нормандского формата" по мирному урегулированию ситуации на Донбассе необходим консенсус всех сторон. На данный момент его нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили ТАСС в пятницу в МИД РФ.

"Подключение США (а нередко в этом контексте упоминается еще и Великобритания), по замыслу Киева, позволило бы усилить давление на Россию, которую пытаются выставить "агрессором и оккупантом", в интересах урегулирования конфликта по киевским лекалам, то есть в отход от положений минского Комплекса мер, который закреплен резолюцией 2202 СБ ООН", - отметили в дипведомстве.

"Конечно, мы бы только приветствовали прямую вовлеченность Вашингтона в "нормандские дискуссии", если бы это способствовало выполнению Киевом взятых на себя обязательств. Однако, к сожалению, судя по сигналам, идущим от формируемой новой администрации США, рассчитывать на это не приходится", - указали в министерстве.

Расширение числа участников "нормандского формата" возможно только при наличии консенсуса по этому вопросу, которого в данный момент нет, подчеркнули в ведомстве.

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"Расширение круга участников переговорного процесса возможно только на основе консенсуса, о наличии которого на сегодняшний день говорить не приходится", - указали в МИД.

"С учетом этого могли бы только пожелать украинской стороне вместо того, чтобы тешить себя иллюзиями, взяться, наконец, за честное и добросовестное выполнение своих обязательств по комплексу мер во всей их полноте и последовательности. Только такой выбор способен принести мир и спокойствие на Донбасс, о чем так лицемерно пекутся в Киеве", - резюмировали в дипведомстве.

Напомним, ранее глава ОБСЕ Анн Линде заявила, что Украина выполнила все условия для проведения следующего нормандского саммита с участием лидеров России, Германии и Франции. Однако российская сторона не выполнила свою часть обязательств.