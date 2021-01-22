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Полиция составила уже более 78 тысяч протоколов за нарушение масочного режима

Полиция составила уже более 78 тысяч протоколов за нарушение масочного режима

Сотрудники полиции составили уже больше 78 тысяч административных постановлений за несоблюдение масочного режима.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы составили более 78 тыс. административных постановлений за несоблюдение масочного режима. Мы совместно добились того, что граждане, которые находятся в транспорте, закрытых помещениях, ТРЦ и т.д. все-таки носят маски, уважая друг друга. Для государства это большой плюс", - уточнил Клименко.

Он поинформировал, что коронавирусом в Нацполиции уже переболели более 15 тысяч человек, 21 человек умер.

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"Это молодые люди, до 40 лет. Часть из тех, кто уже переболел коронавирусом имеют другие проблемы со здоровьем. Мы серьезно относимся к этой проблеме. Введен карантин или нет - мы выполняем свою функцию, в первую очередь. В то же время, если от полиции будет зависеть соблюдение масочного режима и других карантинных требований, то полиция будет делать все необходимое, чтобы сохранить здоровье наших граждан", - сказал глава НПУ.

Как сообщалось, в Украине с 8 января начали действовать усиленные жесткие карантинные ограничения, введенные до 24 января включительно с целью предотвращения распространения COVID-19. В это время запрещается, в частности, работа предприятий общественного питания, фитнес-центров, спортзалов, бассейнов, ТРЦ, учреждений культуры.

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маска (166) Нацполиция (16433) штраф (1283) Клименко Игорь (393) маски (115)


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Человек, лишенный матраца, - жалок. Он не существует. Он не платит налогов, не имеет жены, знакомые не занимают ему денег до среды, шоферы такси посылают ему вдогонку оскорбительные слова, девушки смеются над ним - они не любят идеалистов.(с)
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22.01.2021 15:32 Ответить
И правильно. Дебилы ходят без масок, а потом люди умирают!
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22.01.2021 15:37 Ответить
А чого ж вони померли, якщо були надійно захищені намордниками?
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22.01.2021 16:21 Ответить
Маска тебя не защищает! Она защищает окружающих от инфицирования от тебя - не знала? Не нося маску, ты представляешь опасность для окружающих!
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22.01.2021 16:45 Ответить
...кстати, на фотке к статье чувак в респираторе с выпускным клапаном - не помню, чтобы в нем стоял фильтр... Окружающим от такой "защиты" никакой пользы...
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22.01.2021 15:38 Ответить
В пункті 3.2 описової частини рішення КСУ №10-р від 28.08.20 р. зазначається таке: "Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України."
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22.01.2021 16:17 Ответить
Комерційна структура "Національна поліція" не має права порушувати Конституцію і утискати права громадян. Хто за цим має слідкувати? Є у нас правові органи контролю???
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22.01.2021 16:22 Ответить
Цькування людей і бізнесу завжди було улюбленою справою поліцаїв. Це вам не злочинців ловити.
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22.01.2021 16:23 Ответить
 
 