Полиция составила уже более 78 тысяч протоколов за нарушение масочного режима

Сотрудники полиции составили уже больше 78 тысяч административных постановлений за несоблюдение масочного режима.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы составили более 78 тыс. административных постановлений за несоблюдение масочного режима. Мы совместно добились того, что граждане, которые находятся в транспорте, закрытых помещениях, ТРЦ и т.д. все-таки носят маски, уважая друг друга. Для государства это большой плюс", - уточнил Клименко.

Он поинформировал, что коронавирусом в Нацполиции уже переболели более 15 тысяч человек, 21 человек умер.

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"Это молодые люди, до 40 лет. Часть из тех, кто уже переболел коронавирусом имеют другие проблемы со здоровьем. Мы серьезно относимся к этой проблеме. Введен карантин или нет - мы выполняем свою функцию, в первую очередь. В то же время, если от полиции будет зависеть соблюдение масочного режима и других карантинных требований, то полиция будет делать все необходимое, чтобы сохранить здоровье наших граждан", - сказал глава НПУ.

Как сообщалось, в Украине с 8 января начали действовать усиленные жесткие карантинные ограничения, введенные до 24 января включительно с целью предотвращения распространения COVID-19. В это время запрещается, в частности, работа предприятий общественного питания, фитнес-центров, спортзалов, бассейнов, ТРЦ, учреждений культуры.