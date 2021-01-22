"Дубинским надо усилить руководство нашей фракции. Его выдавливают из политики доносами в зарубежные страны", - "слуга народа" Куницкий
"Слуга народа" Александр Куницкий считает, что его коллега Александр Дубинский должен "усилить руководство фракции" после того, как оппоненты Дубинского "перешли все красные линии".
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Такая мысль у него возникла после акции возле посольства США, которую он считает провокацией, а отсутствие реакции фракции воспринимает "как неспособность защищать интересы наших избирателей и отстаивать те позиции, которые они нам делегировали защищать в украинском парламенте".
"В таких условиях не только настаиваю на немедленном рассмотрении заявления моего коллеги Александра Дубинского, но и считаю, что необходимо усилить им руководство фракции.
Бойцовские качества Александра Дубинского - это как раз то, что больше всего сейчас необходимо нашей политической силе", - убежден Куницкий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А Джо Байден в курсе????
Помойная фрикция холуёв уродов.
Альо, бакланов, лови чорта.
https://www.facebook.com/zpsanek
Там йому його виборці-бляхери навалюють ))
Усе вороги-шакали винні в усьому. Прямо ВКП(б) якесь ...
P.S. Згадую, як він брехав з Дубинським на пару, що у нього не має ізраїльського громадянства
Вава, тебе же говорили, не лезь ты в политику. Полез. Ну, теперь жонглируй на шпагате.
- Їсти хочеш?...
- Та, можна було-б…
- Ну то швидко жери матеріали кримінальної справи стосовно Порошенка і Байдена…
После расследований деятельности Александра Куницкого в парламенте журналисты отнесли его к «ручным депутатам» олигарха Игоря Коломойскогоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-23 [23] , которыми руководит Александр Дубинский.
Родился https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 25 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1983 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5 Запорожье . Образование профессионально-техническое. Учился в Центре профессионального технического образования № 6 г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5 Запорожье (специальность «Повар-кондитер)»
После этого эмигрировал в Израиль где получил гражданство и отслужил три года в армии.
В июле 2014 года Куницкий поехал в уже присоединенный к России Крым, где не критиковал местную власть и самопровозглашенную систему ДПС, а сделал им комплиментарный сюжет. Кроме того, признал Крым российским
№ 6 г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5 Запорожье ) завдяки ЗЕ стало " політиком" і творить закони для України. Люди,хоч трішки включайте мізки, коли голосуєте! Звісно,якщо маєте.