"Дубинским надо усилить руководство нашей фракции. Его выдавливают из политики доносами в зарубежные страны", - "слуга народа" Куницкий

"Слуга народа" Александр Куницкий считает, что его коллега Александр Дубинский должен "усилить руководство фракции" после того, как оппоненты Дубинского "перешли все красные линии".

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Такая мысль у него возникла после акции возле посольства США, которую он считает провокацией, а отсутствие реакции фракции воспринимает "как неспособность защищать интересы наших избирателей и отстаивать те позиции, которые они нам делегировали защищать в украинском парламенте".

"В таких условиях не только настаиваю на немедленном рассмотрении заявления моего коллеги Александра Дубинского, но и считаю, что необходимо усилить им руководство фракции.

Бойцовские качества Александра Дубинского - это как раз то, что больше всего сейчас необходимо нашей политической силе", - убежден Куницкий.

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