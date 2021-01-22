Послы G7 ожидают прозрачного отбора нового главы САП и независимости антикоррупционных органов

Послы стран "Большой семерки" отмечают важность обеспечения независимости украинских антикоррупционных органов и ожидают прозрачности в отборе нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом говорится в сообщении группы послов стран G7 в Украине в Twitter в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 сегодня продолжили свой диалог с Генеральной прокуратурой Украины. Они отметили продвижение в реформировании Офиса генпрокурора, ожидают прозрачного отбора нового руководителя САП на основе профессиональных качеств и подчеркнули важность независимости украинских антикоррупционных учреждений", - говорится в сообщении.

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Напомним, после увольнения Назара Холодницкого с поста главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры в августе 2020 года и.о. главы САП автоматически назначен его первый заместитель Максим Грищук.