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Послы G7 ожидают прозрачного отбора нового главы САП и независимости антикоррупционных органов

Послы G7 ожидают прозрачного отбора нового главы САП и независимости антикоррупционных органов

Послы стран "Большой семерки" отмечают важность обеспечения независимости украинских антикоррупционных органов и ожидают прозрачности в отборе нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом говорится в сообщении группы послов стран G7 в Украине в Twitter в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 сегодня продолжили свой диалог с Генеральной прокуратурой Украины. Они отметили продвижение в реформировании Офиса генпрокурора, ожидают прозрачного отбора нового руководителя САП на основе профессиональных качеств и подчеркнули важность независимости украинских антикоррупционных учреждений", - говорится в сообщении.

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Напомним, после увольнения Назара Холодницкого с поста главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры в августе 2020 года и.о. главы САП автоматически назначен его первый заместитель Максим Грищук.

Послы G7 ожидают прозрачного отбора нового главы САП и независимости антикоррупционных органов 01

G7 (833) конкурс (1142) САП (2060)


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Вместо диалога с сегодняшней Генпрокуратурой можно было бы сразу диалог с Беней и Портянкой начинать.
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22.01.2021 16:02 Ответить
Антикорупційні органи , як високо звучить... А хто знає, що НАЗК має в кожній держустанові та організації уповноважену особу з запобіганню корупції. Вся робота яких зводиться до подачі двох звітів в НАЗК в рік В дійсності ці особи працюють секретутками чи секретутами в директорів, за якими теоретично повинні наглядати та запобігати. Ось так витрачаються народні мільярди.
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22.01.2021 16:29 Ответить
венендиктова с ермаком и их песик зельц из кожи вылезут, чтобы ожидания G7 не оправдались, к бабке не ходи.
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22.01.2021 16:19 Ответить
Да сколько угодно, вы Портнова спросите...
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22.01.2021 16:23 Ответить
Мы тоже уже с 2014 года все ожидаем и ожидаем, но 2019 превзошел все наши ожидания.
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22.01.2021 16:45 Ответить
В 2019 г. народу "ожидать" надоело и он психанул. Не угадал. И теперь "ожидание" переросло в накопление злости и ненависти.
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22.01.2021 17:23 Ответить
 
 