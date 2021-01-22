РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13005 посетителей онлайн
Новости
4 738 46

ОП не модерирует процесс допуска в КС. Тупицкому пора прекратить разыгрывать странный спектакль перед входом в здание, - Подоляк

ОП не модерирует процесс допуска в КС. Тупицкому пора прекратить разыгрывать странный спектакль перед входом в здание, - Подоляк

Офис президента не занимается модерированием процессов допуска и недопуска в здание Конституционного суда, а незнание главой КС Александра Тупицкого процедуры работы режимных учреждений вызывает удивление.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что Офис президента точно не занимается модерированием процессов допуска или недопуска каких-либо лиц в здание Конституционного суда и не осуществляет управление охраной этой институции. Допуск или недопуск лиц в режимные учреждения - строго прописаны в соответствующих разделах нормативных актов", - сказал Подоляк.

В то же время в Офисе президента отметили, что незнание Тупицким процедуры работы режимных учреждений вызывает удивление, как и попытка превратить рутинное событие в медийный скандал.

"Вполне возможно, что если Александр Тупицкий до сих пор не смог осознать, что юридически обоснованное отстранение от работы означает, в том числе, и невозможность физически пройти на рабочее место, то советуем ему проконсультироваться с юридически подкованным человеком для получения соответствующих разъяснений. После которых он, наконец, сможет прекратить разыгрывать странный спектакль перед входом в здание Конституционного суда и дискредитировать государственные институты", - подчеркнул Подоляк.

Кроме того, он добавил, что человек, получивший в законном порядке обоснованное подозрение в совершении преступлений против правосудия, "не может как ни в чем не бывало приходить на свое рабочее место в суд и делать вид, что ничего не происходит".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тупицкий - Зеленскому: Прошу привлечь к ответственности сотрудников охраны КС и созвать СНБО. ДОКУМЕНТ

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда.

Автор: 

КС (2248) Тупицкий Александр (233) Офис Президента (1796) Подоляк Михаил (246)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
От нагле, ****! Як кацап. Його в двері, він у вікно Ні гідності ні честі. Хоча.... Про що я?...
показать весь комментарий
22.01.2021 15:59
+6
ОПа как всегда в ..опе

Вы Тупицкого или отстраняйте, но только законно!!!!!,
Или не болтайте ерундой и дайте работать, иначе он через Евросуд вас привлечет, импотентов 🤔
показать весь комментарий
22.01.2021 16:05
+6
Ты о ком-то конкретно, или об обоих -
Тупицком и Подоляке ? 😁
показать весь комментарий
22.01.2021 16:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От нагле, ****! Як кацап. Його в двері, він у вікно Ні гідності ні честі. Хоча.... Про що я?...
показать весь комментарий
22.01.2021 15:59 Ответить
Ты о ком-то конкретно, или об обоих -
Тупицком и Подоляке ? 😁
показать весь комментарий
22.01.2021 16:07 Ответить
Та про того в кого морда свиняча На ХВото
показать весь комментарий
22.01.2021 16:17 Ответить
А там, внатуре, тупость написана на самiй опецькуватiй мордяцi...
показать весь комментарий
22.01.2021 17:48 Ответить
блин даже сквозь пуховик последний размер бюзика проступает, вот это льоха поросна, i як йому не соромно так набиватити свiй кендюх... Це ж скiльки лайна вiн кожен день носить в собi, поки випорожнить пряму кишку...ХМЫ...ОП не модерує процес допуску в КС. Тупицькому пора припинити розігрувати дивний спектакль перед входом у будівлю, - Подоляк - Цензор.НЕТ 9743
показать весь комментарий
22.01.2021 17:53 Ответить
Хочааа.... я передумав... Обидва варіанти підходять
показать весь комментарий
22.01.2021 16:20 Ответить
Довго думав ? 😕
показать весь комментарий
22.01.2021 16:32 Ответить
Та ні, трохи близько хвилини
показать весь комментарий
22.01.2021 16:37 Ответить
Классный ответ.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:00 Ответить
Какой ответ?
Есть бумажка об отстранении Тупицкого?
Нет такой бумажки, потому как и быть не может!

ОПа ЗЕльонского - полные импотенты !🤔
показать весь комментарий
22.01.2021 16:10 Ответить
А які слова"модерують"?! Класні пацани.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:39 Ответить
западляк, ти таке ж саме лайно, як й тупицький.
Якби вас усіх у газенваген
показать весь комментарий
22.01.2021 16:00 Ответить
хай доедают друг друга...
показать весь комментарий
22.01.2021 16:03 Ответить
Аби ж то.
Та це шоу, вигідне і зЕзидентській ОПі, і всій плісняві, разом з їх Янелохом.
А нищить воно лише підтримку України Заходом.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:21 Ответить
Гірше, набагато гірше
показать весь комментарий
22.01.2021 16:21 Ответить
глава кс не обращался ни к советнику, ни к руководителю оп
почему зеленский молчит...может его изолировали, как горбачева в форосе
показать весь комментарий
22.01.2021 16:04 Ответить
ага, в "кокосе" изолировали.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:09 Ответить
😂
показать весь комментарий
22.01.2021 16:12 Ответить
ОПа как всегда в ..опе

Вы Тупицкого или отстраняйте, но только законно!!!!!,
Или не болтайте ерундой и дайте работать, иначе он через Евросуд вас привлечет, импотентов 🤔
показать весь комментарий
22.01.2021 16:05 Ответить
Ну да, а пройти ему в КС мешают "неизвестные" и все делают вид что не знают кто это такие.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:12 Ответить
Да этож сколько денег он теряет каждый день.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:07 Ответить
Нисколько. Его никто от работы не отстранял. Будет выплачена компенсация за вынужденный прогул. Плюс моральный ущерб, который он востребует.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:19 Ответить
Тупицький нічого не губить, мало того, він потім усі суди виграє, виключно з ЄСПЛ. І будемо йому винні ми (своїми податками), бо декому захотілося терміново КС розігнати.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:24 Ответить
А Подоляка будут судить, когда неЛох уйдет?
показать весь комментарий
22.01.2021 16:07 Ответить
Нет!
Этого сученыша без суда.... около кованого забора ОПы 😕
показать весь комментарий
22.01.2021 16:11 Ответить
Вопрос другой-кто Тупице за все эти спектакли платит, и .как видно очень хорошо платит. Здесь уже давно должно подключаться СБУ, потому что эта "тупая комедия" уже начинает угрожать государственной безопасности Украины, и наверняка, не без участия ее внешнего врага.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:10 Ответить
Може той самий, що доплачує і Подоляку з Татаровим?
показать весь комментарий
22.01.2021 16:17 Ответить
Ты что мелешь?
показать весь комментарий
22.01.2021 16:18 Ответить
недопуске до рабочего места - это уголовное дело. И на тех клоунов,что его не пускают, оно оано или поздно ,будет заведено. И
показать весь комментарий
22.01.2021 16:11 Ответить
Битва говен
показать весь комментарий
22.01.2021 16:11 Ответить
Зарплату с наших налогов получит... еще и за моральный ущерб. Мишаня с шефом не заплатят со своего кармана.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:13 Ответить
З початку у свинячий лич, а потім розмови,бо зажерлись паскуди у мантіях.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:15 Ответить
Великий знаток часів Януковича та начеб-то журналіст Подоляк вчить суддю великим досвідом. От це смішно.
Я так думаю, що і автор фейка про 300 тис. на день відпочинку Тупицького той самий же Подоляк.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:19 Ответить
Королевство кривых зеркал. Тупицкий рыг. Но совершенно законно требует допуска на работу. Цирк ОП его не пускает по беспределу. "Закона не пускать нет..но он нам не нравится" ..И клоун подоляк называет требование выполнять закон "спектакликом" ...А что ж вы там в ускоренном режиме понапринимали, если оставили законы, по которым Тупицкий нам не нравится, но прав ?
показать весь комментарий
22.01.2021 16:20 Ответить
так все почалося з розпуску ВР. У мене прхання до судів ОАСК, керуйтеся тільки законом, і не бійтеся СВП. Бачите, що сталося з Тупицьким, використали, а зараз знущаються. І ВРП задумайтеся. З шулерами в карти грати не варто.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:44 Ответить
Пока этому Тупицкому кто-то хорошенько не втащит в морду он будет эту комедию гнуть
показать весь комментарий
22.01.2021 16:21 Ответить
ОПУ як стара повія вдає з себе невинну дівчинку. Ситуація коли конституційна коса найшла на тоталітарний камінь.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:22 Ответить
Єрмаковська шестьорка Подоляк дурачком прикидується.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:23 Ответить
"разыгрывать странный спектакль"... - не понимают намека в ОП? клиент проводит пробы и просится в 96 квартал...- нам кловуны еще нужны??
показать весь комментарий
22.01.2021 16:42 Ответить
Запасаемся попкорном, тупицкий ща затупит, начнет сливать високопосадовий компромат... SURE... тупицкому нужно записываться в секту Кришны, там хоть бесплатно красную точку промеж глаз нарисуют... Каарочи, сколь веревочка ни вейся, а песенка спета...
показать весь комментарий
22.01.2021 18:01 Ответить
Вже одні тільки прізвища Дубінський, Тупицький в цих новинних повідомленнях викликають певні асоціації про владну верхівку. Дійсно, "встань Тарасе, подивися"!
показать весь комментарий
22.01.2021 18:15 Ответить
Відчуваю, що скоро у зелених потвор срака буде синя.
показать весь комментарий
22.01.2021 18:22 Ответить
Бюстгальтер у него прикольный - зимний наверное шоб сиськи не мерзли ))))
показать весь комментарий
23.01.2021 02:27 Ответить
Может спектакль не странный а сраный?
показать весь комментарий
23.01.2021 02:28 Ответить
 
 