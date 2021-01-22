ОП не модерирует процесс допуска в КС. Тупицкому пора прекратить разыгрывать странный спектакль перед входом в здание, - Подоляк

Офис президента не занимается модерированием процессов допуска и недопуска в здание Конституционного суда, а незнание главой КС Александра Тупицкого процедуры работы режимных учреждений вызывает удивление.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что Офис президента точно не занимается модерированием процессов допуска или недопуска каких-либо лиц в здание Конституционного суда и не осуществляет управление охраной этой институции. Допуск или недопуск лиц в режимные учреждения - строго прописаны в соответствующих разделах нормативных актов", - сказал Подоляк.

В то же время в Офисе президента отметили, что незнание Тупицким процедуры работы режимных учреждений вызывает удивление, как и попытка превратить рутинное событие в медийный скандал.

"Вполне возможно, что если Александр Тупицкий до сих пор не смог осознать, что юридически обоснованное отстранение от работы означает, в том числе, и невозможность физически пройти на рабочее место, то советуем ему проконсультироваться с юридически подкованным человеком для получения соответствующих разъяснений. После которых он, наконец, сможет прекратить разыгрывать странный спектакль перед входом в здание Конституционного суда и дискредитировать государственные институты", - подчеркнул Подоляк.

Кроме того, он добавил, что человек, получивший в законном порядке обоснованное подозрение в совершении преступлений против правосудия, "не может как ни в чем не бывало приходить на свое рабочее место в суд и делать вид, что ничего не происходит".

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Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда.