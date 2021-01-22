Сотрудников МВД РФ собирают 23 января на рабочих местах под предлогом уборки помещений

Заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика поручил в субботу, 23 января, собрать личный состав на рабочих местах для уборки помещений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, копия распоряжения Шулики есть у "Медузы", а ее подлинность подтвердили два источника в МВД.

"Организовать проведение личным составом 22-23 января 2021 г. мероприятий по обеспечению чистоты и порядка в служебных помещениях", - говорится в распоряжении. Необходимость уборки объясняется профилактикой распространения коронавируса.

Распоряжение датировано 20 января и адресовано руководителям подразделений центрального аппарата МВД, территориальных органов и организаций системы МВД.

Один источник "Медузы" заявил, что с практикой уборки рабочих мест по субботам в МВД он сталкивается впервые, и предположил, что это неофициальная мобилизация в связи с акциями в поддержку Алексея Навального. Еще два источника усомнились в такой версии. По словам одного из них, в профильных подразделениях центрального аппарата МВД "обычное усиление", которое касается только мужчин.

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23 января сторонники политика Алексея Навального, задержанного на 30 суток после прилета в Россию, планируют проведение акций в его поддержку в десятках российских городов. Требование об освобождении политика поддержали многие известные артисты, общественные деятели и журналисты.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.