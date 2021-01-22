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Сотрудников МВД РФ собирают 23 января на рабочих местах под предлогом уборки помещений

Сотрудников МВД РФ собирают 23 января на рабочих местах под предлогом уборки помещений

Заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика поручил в субботу, 23 января, собрать личный состав на рабочих местах для уборки помещений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, копия распоряжения Шулики есть у "Медузы", а ее подлинность подтвердили два источника в МВД.

"Организовать проведение личным составом 22-23 января 2021 г. мероприятий по обеспечению чистоты и порядка в служебных помещениях", - говорится в распоряжении. Необходимость уборки объясняется профилактикой распространения коронавируса.

Распоряжение датировано 20 января и адресовано руководителям подразделений центрального аппарата МВД, территориальных органов и организаций системы МВД.

Один источник "Медузы" заявил, что с практикой уборки рабочих мест по субботам в МВД он сталкивается впервые, и предположил, что это неофициальная мобилизация в связи с акциями в поддержку Алексея Навального. Еще два источника усомнились в такой версии. По словам одного из них, в профильных подразделениях центрального аппарата МВД "обычное усиление", которое касается только мужчин.

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23 января сторонники политика Алексея Навального, задержанного на 30 суток после прилета в Россию, планируют проведение акций в его поддержку в десятках российских городов. Требование об освобождении политика поддержали многие известные артисты, общественные деятели и журналисты.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

акция (2423) МВД РФ (190) россия (95393) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+3
Они что прикалываются?

Неужели "великий русский народ" собирается восстать ? 😂
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22.01.2021 16:14
+3
Сотрудников МВД РФ собирают 23 января на рабочих местах под предлогом уборки помещений - Цензор.НЕТ 8831
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22.01.2021 16:26
+2
офф топ
Антон Орехъ
Зуб мудрости и колоноскопия

Глаза у страха властей не просто велики, а занимают уже львиную долю кремлевского организма. 23-го января* в верхах ждут почти как минувшего воскресенья, когда самолет с Навальным приземлился в Москве. Ждут так, словно им всем одновременно придется удалять без наркоза зуб мудрости (которой у них нет) и делать колоноскопию - что может быть хуже!
Я-то думаю, что ничего революционного на улицах наших городов в субботу не случится. Для массы людей есть масса сдерживающих факторов. Холодно - и лучше посидеть в тепле. Коронавирус - а в толпе велик риск заразиться. Выходной - а это вообще святое! Но есть и еще один момент. Навальный призывал выходить на улицы не за него, Навального, а за себя - то есть каждый, кто пойдет на акцию, должен идти так, словно это необходимо персонально ему. А граждане наши таковы, что свой персональный интерес увидят только тогда, когда кто-то именно в их квартире выбьет дверь сапогом, заберет у них все вещи, отнимет деньги и даст по башке - вот тогда обыватель почувствует, что лично его касается. И власти могли бы сделать ставку на эту многовековую апатию и пофигизм и просто проигнорировать это 23 января - ну, выйдут и выйдут, погуляют и разойдутся.
Однако инстинкт авторитарной системы таков, что для нее любой несогласный с нею, даже один человек - это страшная угроза, проблема и повод для злости. И повод для репрессий. Отсюда этот обход по домам активистов и журналистов. Отсюда этот истерический кавардак в школьных чатах, где родителям настоятельно рекомендуют усадить детей дома и запереть двери на ключ. А то непуганое поколение школьников повадилось массово снимать со стен портреты Путина, фиксировать этот процесс на видео и устраивать из него челлендж.
У педагогов и директоров теперь тоже паника. Уверен, что синоптики внезапно спрогнозируют чудовищное похолодание, спортивные организации проведут на свежем воздухе веселые старты именно в тех местах, где ожидаются протестующие. Всегда можно вспомнить про фестивали мёда, про экстренный ремонт под снегом асфальта, археологические раскопки и прорыв канализации на маршруте движения колонн. Но самым эффективным орудием остаются одинаковые парни в одинаковой форме с одинаковыми дубинками, которые уже лет двадцать одинаково бьют, кидаясь по десять на одного, а потом тащат за руки и за ноги в автобус с решетками. Меняются только марки автобусов и модели автозаков.
Подростки, которых били на протестах в начале нулевых, сегодня уже седые дядьки, а омоновцы, которые били на протестах в начале нулевых, сегодня уже, наверное, военные пенсионеры или старшие командиры. Борясь с протестами, власть рекламирует их лучше всяких призывов. А запретами отсекает от мирного выражения несогласия обычных людей, и выводит на улицы самых отчаянных, которые смотрят на Навального, видят в нем героя и «могут повторить». Власть умножает потенциальную энергию бунта. А в школе нас учили, что потенциальная энергия переходит в кинетическую. Но, поди, объясни это тем, у кого из всей мудрости разве что одноименный зуб.
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22.01.2021 16:18
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+ неужели Вова решил сплести лапти????
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22.01.2021 16:13 Ответить
НЕТ! операция "приемник" в действии, ДУМАЙ-ТЕ!
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22.01.2021 16:23 Ответить
Они что прикалываются?

Неужели "великий русский народ" собирается восстать ? 😂
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22.01.2021 16:14 Ответить
У Навального, на митингах, "народ" в возрасте 12-16 лет. Их в автобусы тащат, чтобы родителям передать, и оштрафовать.
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22.01.2021 16:35 Ответить
ні, то ментура скрєпоносцев проти гебні навальністської мобілізується, як у них повелося
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22.01.2021 16:36 Ответить
Гы! Помещения!) Так протестующих на рашке ещьо никто не называл!)))))
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22.01.2021 16:14 Ответить
Слабенькая конспирация.
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22.01.2021 16:15 Ответить
Соцсеть ВКонтакте, принадлежащая Mail ru Group путинского олигарха Алишера Усманова заблокировала паблики про митинги в поддержку Навального.
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22.01.2021 16:17 Ответить
Беспалева...
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22.01.2021 16:18 Ответить
офф топ
Антон Орехъ
Зуб мудрости и колоноскопия

Глаза у страха властей не просто велики, а занимают уже львиную долю кремлевского организма. 23-го января* в верхах ждут почти как минувшего воскресенья, когда самолет с Навальным приземлился в Москве. Ждут так, словно им всем одновременно придется удалять без наркоза зуб мудрости (которой у них нет) и делать колоноскопию - что может быть хуже!
Я-то думаю, что ничего революционного на улицах наших городов в субботу не случится. Для массы людей есть масса сдерживающих факторов. Холодно - и лучше посидеть в тепле. Коронавирус - а в толпе велик риск заразиться. Выходной - а это вообще святое! Но есть и еще один момент. Навальный призывал выходить на улицы не за него, Навального, а за себя - то есть каждый, кто пойдет на акцию, должен идти так, словно это необходимо персонально ему. А граждане наши таковы, что свой персональный интерес увидят только тогда, когда кто-то именно в их квартире выбьет дверь сапогом, заберет у них все вещи, отнимет деньги и даст по башке - вот тогда обыватель почувствует, что лично его касается. И власти могли бы сделать ставку на эту многовековую апатию и пофигизм и просто проигнорировать это 23 января - ну, выйдут и выйдут, погуляют и разойдутся.
Однако инстинкт авторитарной системы таков, что для нее любой несогласный с нею, даже один человек - это страшная угроза, проблема и повод для злости. И повод для репрессий. Отсюда этот обход по домам активистов и журналистов. Отсюда этот истерический кавардак в школьных чатах, где родителям настоятельно рекомендуют усадить детей дома и запереть двери на ключ. А то непуганое поколение школьников повадилось массово снимать со стен портреты Путина, фиксировать этот процесс на видео и устраивать из него челлендж.
У педагогов и директоров теперь тоже паника. Уверен, что синоптики внезапно спрогнозируют чудовищное похолодание, спортивные организации проведут на свежем воздухе веселые старты именно в тех местах, где ожидаются протестующие. Всегда можно вспомнить про фестивали мёда, про экстренный ремонт под снегом асфальта, археологические раскопки и прорыв канализации на маршруте движения колонн. Но самым эффективным орудием остаются одинаковые парни в одинаковой форме с одинаковыми дубинками, которые уже лет двадцать одинаково бьют, кидаясь по десять на одного, а потом тащат за руки и за ноги в автобус с решетками. Меняются только марки автобусов и модели автозаков.
Подростки, которых били на протестах в начале нулевых, сегодня уже седые дядьки, а омоновцы, которые били на протестах в начале нулевых, сегодня уже, наверное, военные пенсионеры или старшие командиры. Борясь с протестами, власть рекламирует их лучше всяких призывов. А запретами отсекает от мирного выражения несогласия обычных людей, и выводит на улицы самых отчаянных, которые смотрят на Навального, видят в нем героя и «могут повторить». Власть умножает потенциальную энергию бунта. А в школе нас учили, что потенциальная энергия переходит в кинетическую. Но, поди, объясни это тем, у кого из всей мудрости разве что одноименный зуб.
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22.01.2021 16:18 Ответить
да , предлог так себе , лучше уже - практическая конференция по БДСМ практикам
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22.01.2021 16:18 Ответить
23 января (запрещённая в России дата)
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22.01.2021 16:18 Ответить
Навіщо нам хто там збирається у окупантів? Таке враження що живемо в одній країні з агресором. ПТН-0ПНХ.
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22.01.2021 16:19 Ответить
Для засланных к нам казачкам обьявление.
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22.01.2021 16:20 Ответить
Ты как Дима Иванов, только Александр, иди уже трассу перекрывать
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22.01.2021 16:25 Ответить
За вами не втолпишься.
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22.01.2021 16:29 Ответить
так и знал что ответишь)
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22.01.2021 16:33 Ответить
P.S.: "толпа" - українською "натовп", виправляй знання мови
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22.01.2021 16:37 Ответить
затем что гражданка в рашке ускорит возвращение окупированых територий
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22.01.2021 16:24 Ответить
Так это хорошо, если у кацапов начнется заваруха на всю кацапию. Чем больше у кацапов бардак тем Украине лучше.
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22.01.2021 16:34 Ответить
У кацапів нехай хоч кінець світу настане,чим швидше тим краще.
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22.01.2021 16:45 Ответить
Сотрудников МВД РФ собирают 23 января на рабочих местах под предлогом уборки помещений - Цензор.НЕТ 8831
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22.01.2021 16:26 Ответить
https://mobile.twitter.com/77DVD77 Scythian https://mobile.twitter.com/77DVD77 @77DVD77 https://mobile.twitter.com/77DVD77/status/1352382644122755072 16 ч

Последние 300 лет, начиная с Петра, все тотально сдирается в подражании иноземцам, при этом их хают как могут. Народ безмолвствует, верхи пьют кофий, шпрехают, парле ву франсе, золото, суд, Сибирь, конец династии. Потом красные цари Made in Deutschland. Конец известен.
Американцы построили заводы, провели индустриализацию. Шпионы из Америки сперли ракетно-атомные секреты с немецкими корнями - готово - Юру запульнули на орбиту, мегатонная кузькина мать пугает мир. Кукуруза не взошла, Афган не сросся, Чернобыль собран на коленке, бах - все, зеро.
С 1990х до сего дня вся "политика" России - шоу политтехнологов, пионеров приняли в масоны, коммунистов в олигархи, результат очевиден.
Является ли Навальный сложнейшим, но, на первый взгляд, очевидным проектом ухода путинской клики от тюрьмы и конфискаций - вопрос сложный. Для нас, украинцев, Навальный после бутерброда в основном малоинтересен. Но как явный гвоздь в седалище газикфюрера, почему бы и нет.
Посадка брата, отравление самого его (похоже было), тупая ярость и бодание рогами с его роликами - это скорее реакция совковой зажравшейся бюрократии третьего сорта на мало-мальски системную работу по поиску их схем, выворачивание карманов и селфи с наворованным добром.
Они тупо не были к этому готовы, они не понимают молодежь, не понимают, как работает интернет и почему не смотрят их сладкое ТВ, куда они льют миллиарды. Запретить, купить, запугать, набрать компромат и завербовать - вот и весь их арсенал. С Трампом получилось, дальше - нет.
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22.01.2021 16:37 Ответить
Видно хорошо Навальный навалял, раз уборку затеяли.
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22.01.2021 16:38 Ответить
 
 