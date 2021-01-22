Расследование Навального о дворце Путина и квартирах его любовниц набрало в YouTube рекордные 57 млн просмотров за трое суток

Расследование "Фонда борьбы с коррупцией" российского оппозиционера Алексея Навального о тайном дворце президента РФ Владимира Путина за трое суток набрало более 57 млн просмотров в YouTube.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На данный момент под видео, которое было опубликовано три дня назад, указано 57 471 388 просмотров.

Кроме этого, к нему уже добавлено 1 205 109 комментариев.

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Напомним, 19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм-расследование "Дворец для Путина" - в нем рассказывается, что на Черном море под Геленджиком возведен дворец для президента России площадью 17,7 тысячи квадратных метров. Впервые об этом дворце стало известно еще в 2010 году.

Пресс-секретарь Путина Песков назвал расследование "переливанием из пустого в порожнее" и заявил, что в материале якобы "не представлено ничего нового", а цель расследования - собрать у граждан пожертвования.