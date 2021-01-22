Расследование Навального о дворце Путина и квартирах его любовниц набрало в YouTube рекордные 57 млн просмотров за трое суток
Расследование "Фонда борьбы с коррупцией" российского оппозиционера Алексея Навального о тайном дворце президента РФ Владимира Путина за трое суток набрало более 57 млн просмотров в YouTube.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На данный момент под видео, которое было опубликовано три дня назад, указано 57 471 388 просмотров.
Кроме этого, к нему уже добавлено 1 205 109 комментариев.
Напомним, 19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм-расследование "Дворец для Путина" - в нем рассказывается, что на Черном море под Геленджиком возведен дворец для президента России площадью 17,7 тысячи квадратных метров. Впервые об этом дворце стало известно еще в 2010 году.
Пресс-секретарь Путина Песков назвал расследование "переливанием из пустого в порожнее" и заявил, что в материале якобы "не представлено ничего нового", а цель расследования - собрать у граждан пожертвования.
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Эх, мечты мечты....
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Последние 300 лет, начиная с Петра, все тотально сдирается в подражании иноземцам, при этом их хают как могут. Народ безмолвствует, верхи пьют кофий, шпрехают, парле ву франсе, золото, суд, Сибирь, конец династии. Потом красные цари Made in Deutschland. Конец известен.
Американцы построили заводы, провели индустриализацию. Шпионы из Америки сперли ракетно-атомные секреты с немецкими корнями - готово - Юру запульнули на орбиту, мегатонная кузькина мать пугает мир. Кукуруза не взошла, Афган не сросся, Чернобыль собран на коленке, бах - все, зеро.
С 1990х до сего дня вся "политика" России - шоу политтехнологов, пионеров приняли в масоны, коммунистов в олигархи, результат очевиден.
Является ли Навальный сложнейшим, но, на первый взгляд, очевидным проектом ухода путинской клики от тюрьмы и конфискаций - вопрос сложный. Для нас, украинцев, Навальный после бутерброда в основном малоинтересен. Но как явный гвоздь в седалище газикфюрера, почему бы и нет.
Посадка брата, отравление самого его (похоже было), тупая ярость и бодание рогами с его роликами - это скорее реакция совковой зажравшейся бюрократии третьего сорта на мало-мальски системную работу по поиску их схем, выворачивание карманов и селфи с наворованным добром.
Они тупо не были к этому готовы, они не понимают молодежь, не понимают, как работает интернет и почему не смотрят их сладкое ТВ, куда они льют миллиарды. Запретить, купить, запугать, набрать компромат и завербовать - вот и весь их арсенал. С Трампом получилось, дальше - нет.
Тут на цензоре таких дуроков тоже полно. Иногда даже кажется, что они не с порошеновской бото-фермы, а с кацапской
Но Навальный гвредит Путину и кацапстану, поэтому мы не должны его унижать Можно же не любить Навального, но поддержать его морально в борьбе с путиным?
Единственное, о чем я пожалел, когда смотрел навальновский фильм, так это о том, что до этого дворца в Геленджике не дошел Каир Кожахметов, не дошел тот самый тихий, робкий, старательный фельдшер из Тюмени с зарплатой в 20 тысяч рублей, который за какими-то медицинскими приборами пешком шел на морозе при минус 30, потому что медпункта автомобиля нету. Был какой-то старенький - давным-давно заглох. Обещали новый уазик еще 6 лет назад. Нет нового уазика, потому что нет денег. И Каиру Кожахметову надо было пройти по темной проселочной дороге с температурой минус 30 на улице 50 километров, чтобы забрать это оборудование. На 27-м километре он погиб.
И вот если бы он сменил направление и, возможно, рано или поздно добрался бы до Геленджика, он мог бы потрогать, как они эти 100 миллиардов на ощупь, потрогать ворота, которые сделаны в точности, как ворота Эрмитажа. И даже, наверное, он нашел бы свой маленький уазик, который волшебным образом превратился в 114-ю завитушку слева на этих воротах. А это тот самый уазик. Больше этой завитушке взяться было неоткуда.
И вот, наверное, если бы ему это удалось, то тихий фельдшер, наверное, понял бы, за что он умирает и по чьей вине тоже.
....
Мол я, это уровень Сталина, Черчиля, Ришелье и тд.
Только вот получилось убожество в стиле Эскобара, Каддафи и Бокассы...
Навальный - фейковая оппозиция. Если его таки протолкнут в президенты -
в политике кремля ничего не изменится.