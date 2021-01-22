РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12856 посетителей онлайн
Новости
10 354 59

Расследование Навального о дворце Путина и квартирах его любовниц набрало в YouTube рекордные 57 млн просмотров за трое суток

Расследование Навального о дворце Путина и квартирах его любовниц набрало в YouTube рекордные 57 млн просмотров за трое суток

Расследование "Фонда борьбы с коррупцией" российского оппозиционера Алексея Навального о тайном дворце президента РФ Владимира Путина за трое суток набрало более 57 млн просмотров в YouTube.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На данный момент под видео, которое было опубликовано три дня назад, указано 57 471 388 просмотров.

Кроме этого, к нему уже добавлено 1 205 109 комментариев.

Читайте также: Расследование Навального о дворце Путина возглавило топ трендов YouTube

Напомним, 19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм-расследование "Дворец для Путина" - в нем рассказывается, что на Черном море под Геленджиком возведен дворец для президента России площадью 17,7 тысячи квадратных метров. Впервые об этом дворце стало известно еще в 2010 году.

Пресс-секретарь Путина Песков назвал расследование "переливанием из пустого в порожнее" и заявил, что в материале якобы "не представлено ничего нового", а цель расследования - собрать у граждан пожертвования.

YouTube (105) путин владимир (31218) расследование (3039)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+25
Я думаю, видео с похорон Ху*ла наберёт такое количество просмотров за пол дня...
показать весь комментарий
22.01.2021 16:34
+24
Теперь бы все эти 57 миллионов вышли бы на улицу.
Эх, мечты мечты....
показать весь комментарий
22.01.2021 16:30
+22
Теперь эти 57 миллионов будут гордится тем что их доморощенный царь живет богаче, чем какие то там царьки в "бедных" странах.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Теперь бы все эти 57 миллионов вышли бы на улицу.
Эх, мечты мечты....
показать весь комментарий
22.01.2021 16:30 Ответить
вони подивляться, поплюються і підуть іконку путіна цілувати... раби, холопи одним словом...
показать весь комментарий
22.01.2021 16:35 Ответить
А без ЦАРЯ нельзя.А кому челобитную бить??? То все бояре виноваты.А Путин помазанник ГОВНОМ божьим.
показать весь комментарий
22.01.2021 17:46 Ответить
еще и гордится будут, дескать у нас царь самый богатый, а Навальный ему жить мешает по приказу4 госдепа.
показать весь комментарий
22.01.2021 18:19 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2021 16:54 Ответить
А хіба всі вони росіяни? Ютуб дивиться весь світ
показать весь комментарий
22.01.2021 18:22 Ответить
https://mobile.twitter.com/77DVD77

https://mobile.twitter.com/77DVD77 Scythian https://mobile.twitter.com/77DVD77 @77DVD77 https://mobile.twitter.com/77DVD77/status/1352382644122755072 16 ч

Последние 300 лет, начиная с Петра, все тотально сдирается в подражании иноземцам, при этом их хают как могут. Народ безмолвствует, верхи пьют кофий, шпрехают, парле ву франсе, золото, суд, Сибирь, конец династии. Потом красные цари Made in Deutschland. Конец известен.

Американцы построили заводы, провели индустриализацию. Шпионы из Америки сперли ракетно-атомные секреты с немецкими корнями - готово - Юру запульнули на орбиту, мегатонная кузькина мать пугает мир. Кукуруза не взошла, Афган не сросся, Чернобыль собран на коленке, бах - все, зеро.

С 1990х до сего дня вся "политика" России - шоу политтехнологов, пионеров приняли в масоны, коммунистов в олигархи, результат очевиден.

Является ли Навальный сложнейшим, но, на первый взгляд, очевидным проектом ухода путинской клики от тюрьмы и конфискаций - вопрос сложный. Для нас, украинцев, Навальный после бутерброда в основном малоинтересен. Но как явный гвоздь в седалище газикфюрера, почему бы и нет.

Посадка брата, отравление самого его (похоже было), тупая ярость и бодание рогами с его роликами - это скорее реакция совковой зажравшейся бюрократии третьего сорта на мало-мальски системную работу по поиску их схем, выворачивание карманов и селфи с наворованным добром.

Они тупо не были к этому готовы, они не понимают молодежь, не понимают, как работает интернет и почему не смотрят их сладкое ТВ, куда они льют миллиарды. Запретить, купить, запугать, набрать компромат и завербовать - вот и весь их арсенал. С Трампом получилось, дальше - нет.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:31 Ответить
Кількість переглядів у цьому випадку - то кацапчегам кортить поглянути, як їхній "кормчий" на їхні кошти життям насолоджується...
показать весь комментарий
22.01.2021 16:32 Ответить
Теперь эти 57 миллионов будут гордится тем что их доморощенный царь живет богаче, чем какие то там царьки в "бедных" странах.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:32 Ответить
Наши псевдопатриоты любят обсирать Навального
Тут на цензоре таких дуроков тоже полно. Иногда даже кажется, что они не с порошеновской бото-фермы, а с кацапской
показать весь комментарий
22.01.2021 16:32 Ответить
Ну если Навальный прийдет к власти и вернет крым, то я думаю отношение к нему изменится. в любом случае построить "прекрасную рассию будующего" с окупированым крымом невозможно.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:36 Ответить
Ненужно Навального прощать или любить, он говнюк
Но Навальный гвредит Путину и кацапстану, поэтому мы не должны его унижать Можно же не любить Навального, но поддержать его морально в борьбе с путиным?
показать весь комментарий
22.01.2021 16:43 Ответить
Чим цей бутерброд краще за путіна? Що за цього для України стане краще?
показать весь комментарий
22.01.2021 21:30 Ответить
Цього= нього
показать весь комментарий
22.01.2021 21:31 Ответить
Недоимперия и помойка. Люди - рабы. Ждем распада...
показать весь комментарий
22.01.2021 16:34 Ответить
Недоімперія та раби - усе вірно, але до розпаду там дуже далеко.
показать весь комментарий
22.01.2021 21:34 Ответить
Я думаю, видео с похорон Ху*ла наберёт такое количество просмотров за пол дня...
показать весь комментарий
22.01.2021 16:34 Ответить
да сервера через полчаса лягут, пытаясь обеспечить доступ...
показать весь комментарий
22.01.2021 16:44 Ответить
и ещё больше лайков
показать весь комментарий
22.01.2021 17:15 Ответить
Украинцы могли бы снять подобный фильм про Коломойского или Ахметова, у которого до сих пор заводы в Донецке и который платит налоги в ДНР
показать весь комментарий
22.01.2021 16:35 Ответить
Украинцы сняли уже давно фильмы про этих персонажей. Даже про дворцы зеленского. Вам на израиле наверное интернет недоступен?
показать весь комментарий
22.01.2021 16:40 Ответить
.Bolsinstvo konecno rosijan zyvut na minimalke 130 evro,a vot jedenici kak putin za nix ciot imejet dvorci.Dlia nix eto normalno
показать весь комментарий
22.01.2021 16:37 Ответить
}{уйло- запускай в новый дворец кошек. Потом можешь не успеть.
Расследование Навального о дворце Путина и квартирах его любовниц набрало в YouTube рекордные 57 млн просмотров за трое суток - Цензор.НЕТ 7190
показать весь комментарий
22.01.2021 16:39 Ответить
Рекламная компания гапона набирает обороты.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:39 Ответить
Г-н Соловьев? Иди хворост собирай, сцарь разрешил...
показать весь комментарий
22.01.2021 16:47 Ответить
Мнение пiд-рашек людей не интересует. Можешь своё мнение заткнуть в х-йло.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:47 Ответить
А у нас в Украине Гапон медведчук..
показать весь комментарий
22.01.2021 17:22 Ответить
То куратор. А гапон - потерпевший вiслюк.
показать весь комментарий
22.01.2021 17:23 Ответить
Главное чтобы в Сербии, Франции, Германии все посмотрели, шобы меньше ностальгировали по ГДР и не голосвали за Ле Пен
показать весь комментарий
22.01.2021 16:42 Ответить
ХТО БРЕШЕ ???
показать весь комментарий
22.01.2021 16:42 Ответить
Розслідування Навального про палац Путіна і квартири його коханок набрало в YouTube рекордні 57 млн ​​переглядів за три доби - Цензор.НЕТ 4838
показать весь комментарий
22.01.2021 16:43 Ответить
Гэбня начала операцию преемник. Лысого лепрекона меняют на гламурную няшку. Куйло уже не в силах вылазить часто из бункера, теперь курировать потоки левого лавэ кооператива озеро, будет лешка-водочник
показать весь комментарий
22.01.2021 16:43 Ответить
Не воняй УБЛЮДОК *****.
показать весь комментарий
22.01.2021 23:41 Ответить
Росіянам як це звичайно буває насували повний рот, вони ковтнуть і будуть далі мовчати в тряпочку. Іронія, через їх рабський менталітет і боягузство віддуваємося ми.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:43 Ответить
Розслідування Навального про палац Путіна і квартири його коханок набрало в YouTube рекордні 57 млн ​​переглядів за три доби - Цензор.НЕТ 2867
показать весь комментарий
22.01.2021 16:44 Ответить
нам его давайте. пусть по кончезаспам пошастает.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:49 Ответить
А.Невзоров

Единственное, о чем я пожалел, когда смотрел навальновский фильм, так это о том, что до этого дворца в Геленджике не дошел Каир Кожахметов, не дошел тот самый тихий, робкий, старательный фельдшер из Тюмени с зарплатой в 20 тысяч рублей, который за какими-то медицинскими приборами пешком шел на морозе при минус 30, потому что медпункта автомобиля нету. Был какой-то старенький - давным-давно заглох. Обещали новый уазик еще 6 лет назад. Нет нового уазика, потому что нет денег. И Каиру Кожахметову надо было пройти по темной проселочной дороге с температурой минус 30 на улице 50 километров, чтобы забрать это оборудование. На 27-м километре он погиб.
И вот если бы он сменил направление и, возможно, рано или поздно добрался бы до Геленджика, он мог бы потрогать, как они эти 100 миллиардов на ощупь, потрогать ворота, которые сделаны в точности, как ворота Эрмитажа. И даже, наверное, он нашел бы свой маленький уазик, который волшебным образом превратился в 114-ю завитушку слева на этих воротах. А это тот самый уазик. Больше этой завитушке взяться было неоткуда.
И вот, наверное, если бы ему это удалось, то тихий фельдшер, наверное, понял бы, за что он умирает и по чьей вине тоже.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:49 Ответить
Половина Кацапстана посмотрела и ещё больше возлюбила сцаря.. Потому-что он - царь, ему и вера, а Навальный врет - он холоп и наглый смутьян.
показать весь комментарий
22.01.2021 17:05 Ответить
Лучше почитай "коменты" кацапов - даже вата уже давно готова деда КАБАЯ на колбасу пустить, просто достать его нереально. Да и грабить награбленное на РАШКЕ - это любимое занятие.
показать весь комментарий
22.01.2021 23:49 Ответить
Неплохо кто-то поднялся на просмотрах - может это и была главная цель?
показать весь комментарий
22.01.2021 17:07 Ответить
Розслідування Навального про палац Путіна і квартири його коханок набрало в YouTube рекордні 57 млн ​​переглядів за три доби - Цензор.НЕТ 5776

....
показать весь комментарий
22.01.2021 17:13 Ответить
не тот случай. там скорее холопы из овального чучело сделают и поставят перед входом во дворец, радуясь за сцаря, за то, какой у него великий дворец, соответствующий величию самого сцаря.
показать весь комментарий
22.01.2021 17:21 Ответить
Двадцать первый век, а всё тоже-успех по трупам.
показать весь комментарий
22.01.2021 17:25 Ответить
Вот что значит правильная реклама
показать весь комментарий
22.01.2021 17:53 Ответить
У тебя красивая фамилия! Если ее начинать читать с пятой буквы,а потом опять с начала. Это не реклама!
показать весь комментарий
22.01.2021 18:46 Ответить
Извращенец )))))
показать весь комментарий
22.01.2021 20:09 Ответить
Я так думаю, что *****, когда планировало и строило это, делало акцент на то, что бы провести параллели с великими людьми прошлого.
Мол я, это уровень Сталина, Черчиля, Ришелье и тд.
Только вот получилось убожество в стиле Эскобара, Каддафи и Бокассы...
показать весь комментарий
22.01.2021 19:27 Ответить
Завтра для них тест.Вийдуть ті хто вважає себе народом.Насєлєніє залишиться дома.
показать весь комментарий
22.01.2021 19:35 Ответить
Помню как читал об этом дворце на Цензоре много лет назад.
показать весь комментарий
22.01.2021 19:36 Ответить
Путіну щоб відмазатись треба запустити в той палац страусів і Федоровича щоб той дав інтервью як він розкрутився на чужині.Таке пояснення влаштує 73% росіян і спровокує ендорфіни ностальгії у бувшого легітимного.
показать весь комментарий
22.01.2021 19:41 Ответить
Ви напевно багато добились в житті якщо робите такі висновки.На мій смак то хатинка Віті більш затишніша ніж Володіна.
показать весь комментарий
22.01.2021 19:56 Ответить
молодчина Навальный и его команда.
показать весь комментарий
22.01.2021 22:18 Ответить
Да, молодчина, за псевдоотравление получит звёздочку на погон.
показать весь комментарий
23.01.2021 02:23 Ответить
молодец, лахта, хорошо отрабтываешь росс копейки. пора уже и тебя псевдоотравить.
показать весь комментарий
23.01.2021 04:08 Ответить
Ну набрало просмотры, и людям ни холодно, ни жарко.
Навальный - фейковая оппозиция. Если его таки протолкнут в президенты -
в политике кремля ничего не изменится.
показать весь комментарий
23.01.2021 02:22 Ответить
слабенько, пригожинец, работаешь, тебе тут никто поверит.
показать весь комментарий
23.01.2021 04:10 Ответить
 
 