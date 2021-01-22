Решили отказаться от понятия "коллаборант" в законопроекте о госполитике переходного периода, - Резников
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявляет, что в проекте закона о государственной политике переходного периода отказались от использования понятия коллаборант.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы для себя приняли решение отказаться от слова коллаборант. Я сам сначала использовал его в своих публичных интервью и даже говорил, что мы должны принять законодательство о коллаборантах. Но когда мы начали изучать международный опыт, в том числе исторический, то мы увидели, что коллаборация имеет очень спорное значение и носит негативную коннотацию в отношении ко всем, и под коллаборацию могут попасть с большой вероятностью нормальные люди, заложники", - рассказал вице-премьер.
По его мнению, это очень рискованная тема, в связи с чем от такой терминологии решили отказаться.
"В своем большинстве люди на оккупированной территории заложники, поэтому мы предлагаем ввести градацию сотрудничества с оккупационными режимами, чтобы была возможность четко различать", - добавил Резников
Также законопроектом предлагается определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства. Это как новые, так и усовершенствованные сроки: оккупационные силы и оккупационные службы РФ, политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные общины на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деоккупированные территории, реинтеграция деоккуповированных территорий, прочный мир, территории приоритетного развития.
Как сообщалось, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило о завершении разработки проекта закона о государственной политике переходного периода.
Резников заявляет, что проекта закона о государственной политике переходного периода является рамочным, который устанавливает некие политики и принципы, и будет требовать принятия отдельных профильных законов. В частности, об амнистии, выборах, люстрации и конвалидации.
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кто не в курсе, УНР была раздерибанена большевистской россией, Польшей, Румынией и Венгрией.
Может у тебя и СССР до сих пор существует ?
Это он имеет в виду Зелю, Дерьмака и себя любимого.
в українській мові є чудове і коротке слово
ХРУНЬ
- Виноват, а кто же тогда они?
- Пока не сказали. Может быть они будут повстанцы, а может быть и угнетённые хохлами.
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То есть дают зелёный свет всем в ОРДЛО для получения ДНР и РФ паспортов.
"Вибачення неможливе. Потрібна військова перемога. Нехай через кілька років, після побудови нормальної армії, але повертати Донбас треба військовим шляхом. І тоді проблеми Донбасу будуть розв'язані протягом півроку-максимум року. Бо для людей головне - нормальне життя і спокій. Тоді питання реінтеграції Донбасу не стоятиме", - запевняє корінний донеччанин Вадим Хомаха.
"А колаборанти мають бути засуджені і у разі амністії - вислані до Росії. Ідеться про 100-150 тисяч людей. Запевняю, це небагато. Але це дозволить зробити основне: зруйнувати ядро. Коли ядра не буде і не буде впливу колаборантів, все буде набагато простіше. Люди між собою домовляться", - сказав експерт в інтерв'ю ВВС Україна. Іще один, не менш радикальний сценарій обговорювали навіть депутати парламенту після того, як http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/03/150317_rada_special_status_donbas_vc Верховна Рада визнала територію самопроголошених "республік" окупованими. Зокрема, деякі представники фракції "Самопоміч" пропонували від'єднати ці території і вести країну до ЄС, не маючи такого величезного тягаря
Питання: Якою б мала бути Україна, якою б Ви хотіли бачити свою державу?
- Самостійна, щоб нею ніхто не розпоряджався зі сторонніх, щоб мала можливість спілкуватись з усім світом, будувати своє життя так, як вона хоче. У нас ще проблеми в армії, чиновники все розкрадають, озброєння слабке, на всякі важливі потреби в державі немає грошей. Фізично я вже зовсім не той, яким був, без палки не можу дійти, але морально духом сильний. 95-й мені, але які роки довелось прожити важкі. Я часом думаю, що я давно вже мав померти. Якщо я не вмер, то це не моя сила, воля, а Божа воля. Ми можемо збудувати свою державу. Кажу молоді, щоб продовжили нашу боротьбу прямо, чесно, відкрито до повної перемоги, бо без повної перемоги не може бути держави.
Это понятно ибо предатели коллаборанты против себя не пойдут они пойдут против украинцев как было в УНР 1918-1933.
Еще раз показывает что Украина захвачена врагом а украинцы опять проспали как тогда. Проснулись уже когда ели своих детей.
Слишком много "Но", что бы признать коллаборантом. Суды запарятся.
українців. Тести на лояльність і співбесіду з комісією департаменту паспортизації. І лише тоді видавати свідоцтво легалізації, що дозволяє брати участь у виборчому процесі.
Безкарність.