Решили отказаться от понятия "коллаборант" в законопроекте о госполитике переходного периода, - Резников

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявляет, что в проекте закона о государственной политике переходного периода отказались от использования понятия коллаборант.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы для себя приняли решение отказаться от слова коллаборант. Я сам сначала использовал его в своих публичных интервью и даже говорил, что мы должны принять законодательство о коллаборантах. Но когда мы начали изучать международный опыт, в том числе исторический, то мы увидели, что коллаборация имеет очень спорное значение и носит негативную коннотацию в отношении ко всем, и под коллаборацию могут попасть с большой вероятностью нормальные люди, заложники", - рассказал вице-премьер.

По его мнению, это очень рискованная тема, в связи с чем от такой терминологии решили отказаться.

Также читайте: В рамках "Минска" не может быть решен вопрос о прекращении войны, - Резников

"В своем большинстве люди на оккупированной территории заложники, поэтому мы предлагаем ввести градацию сотрудничества с оккупационными режимами, чтобы была возможность четко различать", - добавил Резников

Также законопроектом предлагается определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства. Это как новые, так и усовершенствованные сроки: оккупационные силы и оккупационные службы РФ, политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные общины на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деоккупированные территории, реинтеграция деоккуповированных территорий, прочный мир, территории приоритетного развития.

Как сообщалось, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило о завершении разработки проекта закона о государственной политике переходного периода.

Резников заявляет, что проекта закона о государственной политике переходного периода является рамочным, который устанавливает некие политики и принципы, и будет требовать принятия отдельных профильных законов. В частности, об амнистии, выборах, люстрации и конвалидации.

Также читайте: Резников о Минских договоренностях: Возможности для дальнейших шагов практически исчерпаны