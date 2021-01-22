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Решили отказаться от понятия "коллаборант" в законопроекте о госполитике переходного периода, - Резников

Решили отказаться от понятия

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявляет, что в проекте закона о государственной политике переходного периода отказались от использования понятия коллаборант.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы для себя приняли решение отказаться от слова коллаборант. Я сам сначала использовал его в своих публичных интервью и даже говорил, что мы должны принять законодательство о коллаборантах. Но когда мы начали изучать международный опыт, в том числе исторический, то мы увидели, что коллаборация имеет очень спорное значение и носит негативную коннотацию в отношении ко всем, и под коллаборацию могут попасть с большой вероятностью нормальные люди, заложники", - рассказал вице-премьер.

По его мнению, это очень рискованная тема, в связи с чем от такой терминологии решили отказаться.

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"В своем большинстве люди на оккупированной территории заложники, поэтому мы предлагаем ввести градацию сотрудничества с оккупационными режимами, чтобы была возможность четко различать", - добавил Резников

Также законопроектом предлагается определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства. Это как новые, так и усовершенствованные сроки: оккупационные силы и оккупационные службы РФ, политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные общины на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деоккупированные территории, реинтеграция деоккуповированных территорий, прочный мир, территории приоритетного развития.

Как сообщалось, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило о завершении разработки проекта закона о государственной политике переходного периода.

Резников заявляет, что проекта закона о государственной политике переходного периода является рамочным, который устанавливает некие политики и принципы, и будет требовать принятия отдельных профильных законов. В частности, об амнистии, выборах, люстрации и конвалидации.

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Автор: 

законопроект (3219) коллаборационизм (870) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+32
"...и под коллаборацию могут попасть с большой вероятностью нормальные люди".

Это он имеет в виду Зелю, Дерьмака и себя любимого.
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22.01.2021 16:33
+31
Що там собі Резнікови вигадали Україну не цікавить. Колаборанти будуть позбавлені громадянства, майна і соціальних виплат і видворені з України!
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22.01.2021 16:40
+26
Конечно заложники, работают на оккупантов, потом едут за выплатами на Украину.
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22.01.2021 16:32
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Правила форума Совет форумчан
Конечно заложники, работают на оккупантов, потом едут за выплатами на Украину.
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22.01.2021 16:32 Ответить
Що там собі Резнікови вигадали Україну не цікавить. Колаборанти будуть позбавлені громадянства, майна і соціальних виплат і видворені з України!
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22.01.2021 16:40 Ответить
Это из фантастических романов про альтернативную историю. К сожалению Украина повторяет историю УНР 1918-1933.
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22.01.2021 16:51 Ответить
какая унр в 1933?
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22.01.2021 16:58 Ответить
по сути такая же как и сейчас, под оккупацией роССии.

кто не в курсе, УНР была раздерибанена большевистской россией, Польшей, Румынией и Венгрией.
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22.01.2021 17:04 Ответить
сверь свои знания истории с календарем...можно даже с юлианским (разница в 2 недели роли не играет)
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22.01.2021 17:07 Ответить
я вашей ордынской историей не интересуюсь
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22.01.2021 17:08 Ответить
а свою кукушку с календарем таки сверь...мало ли. вдруг у тебя по календарю еще адольф рейхсканцлером...
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22.01.2021 17:19 Ответить
Ну вот реально, какая, нахрен, УНР в 1933 году, если на то время уже 11 лет была УССР ?

Может у тебя и СССР до сих пор существует ?
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22.01.2021 17:20 Ответить
1918 - 1921
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22.01.2021 17:25 Ответить
дебил ты еще с рождения.
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22.01.2021 18:16 Ответить
Норм, а потом братишками сепаров назовём и профинансируем за счёт бюджета, правильно?
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22.01.2021 16:32 Ответить
Решили отказаться от понятия "коллаборант" в законопроекте о госполитике переходного периода, - Резников - Цензор.НЕТ 7075
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22.01.2021 16:34 Ответить
почему потом?там про это уже есть "территории приоритетного развития" это оно...
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22.01.2021 17:00 Ответить
"...и под коллаборацию могут попасть с большой вероятностью нормальные люди".

Это он имеет в виду Зелю, Дерьмака и себя любимого.
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22.01.2021 16:33 Ответить
Ще назвіть отих патріотами
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22.01.2021 16:34 Ответить
Скорее партнерами,что ближе к истине.
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22.01.2021 16:43 Ответить
таки да, они (российские коллаборанты) патриоты роССии.
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22.01.2021 17:07 Ответить
Зелёные коллаборанты против слова "коллаборант"... Смешно.
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22.01.2021 16:34 Ответить
ну, для позначення перекинчиків, зрадників і попихачів загарбника
в українській мові є чудове і коротке слово
ХРУНЬ
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22.01.2021 16:40 Ответить
👍
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22.01.2021 16:54 Ответить
І у Кримінальному Кодексі є??
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22.01.2021 17:27 Ответить
От дурной "щедрости душевной" всех оптом "понять и простить".
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22.01.2021 16:35 Ответить
Решение разумное, иначе у "карателей" ВСУ патронов не хватит на зачистку дыныры от коллаборантов....🤔
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22.01.2021 16:37 Ответить
Украина платит пенсии тем, кто кричал, что Россия - это их дом. Так кто заложник?
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22.01.2021 16:37 Ответить
- Вы слышали, донбаситы, лугондонцы с КРЫСчанами будут не сепаратистами не коллоборантами и не предателями!
- Виноват, а кто же тогда они?
- Пока не сказали. Может быть они будут повстанцы, а может быть и угнетённые хохлами.
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22.01.2021 16:37 Ответить
Был когда-то термин "лишенцы" 😂
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22.01.2021 16:51 Ответить
А може - опущені рашкою?
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22.01.2021 19:56 Ответить
под коллаборацию могут попасть с большой вероятностью нормальные люди, заложники", - рассказал вице-премьер.
______________________________________

То есть дают зелёный свет всем в ОРДЛО для получения ДНР и РФ паспортов.
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22.01.2021 16:37 Ответить
"коллаборант" с паспортом страны-агрессора, с оружием страны-агрессора, и на зарплате страны-агрессора - враг, подлежащий уничтожению.
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22.01.2021 16:38 Ответить
А зря вы курвиметры отказываетесь "...от понятия "коллаборант" в законопроекте о госполитике переходного периода...",вы же потом под него попадёте.Могли бы себе соломки подстелить,ну шобб не дуже було боляче.
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22.01.2021 16:39 Ответить
про заручників - давно так треба було , а із колаборацією складніше - не всі розуміють , що колаборанти - це ті , хто співпрацює із Україною , колабораціоністи - ті , хто співпрацює із ворогом , але досі небагато хто бачить різницю . Краще послуговуватись зрозумілою мовою - помічники ворога , ворожі посіпаки .
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22.01.2021 16:39 Ответить
вместо "коллаборант" можно использовать "слуга народа"
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22.01.2021 16:40 Ответить
можна , але недоосвічені люди можуть зрозуміти це в негативному сенсі , якщо не вказувати із ким та колаборація відбувається . Краще використовувати ті слова , які Ви розумієте . І не лінуватись заглядати в словники .
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22.01.2021 16:45 Ответить
А шо, могут абидица?
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22.01.2021 16:41 Ответить
Папа в Кремле-велит.Он не может ждать-беспредельно.А серьезно-уроды пля.Уже не враги и оккупанты.В следующей редакции-друзья,товарищи.
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22.01.2021 16:49 Ответить
наче шось інше від колаборантів очікували
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22.01.2021 16:42 Ответить
Решили отказаться от понятия "коллаборант" в законопроекте о госполитике переходного периода, - Резников - Цензор.НЕТ 5354
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22.01.2021 16:42 Ответить
З якого це твору Шевченка?
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22.01.2021 17:30 Ответить
Сім років пройшло, а так і немає в кримінальному кодексі поняття "колаборант".
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22.01.2021 16:42 Ответить
Нужен закон о коллаборации, нужен давно. Не привязанный к оккупированным территориям. Нужен, чтобы наказывать таких как Медведчук, Новинский, Дубинский, Бужанский, Ленка Бондаренко и другую шваль, работающую (или служащую) против Украины, её суверенитета и территориальной целостности.
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22.01.2021 16:42 Ответить
Ничего нового в Украине не происходит. Это исторически уже сложилось, что патриотов Украины со времкенем начинают гнобить, а предателей возносить. Так было всегда.Снова сливается Украина в паРашу. Для чего только столько людей погибло? Украинціы! На будущее знайте. Ничего у вас не получится.Всё равно вернетесь в стойло к паРаше.
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22.01.2021 16:43 Ответить
"Вибачення неможливе"
"Вибачення неможливе. Потрібна військова перемога. Нехай через кілька років, після побудови нормальної армії, але повертати Донбас треба військовим шляхом. І тоді проблеми Донбасу будуть розв'язані протягом півроку-максимум року. Бо для людей головне - нормальне життя і спокій. Тоді питання реінтеграції Донбасу не стоятиме", - запевняє корінний донеччанин Вадим Хомаха.
"А колаборанти мають бути засуджені і у разі амністії - вислані до Росії. Ідеться про 100-150 тисяч людей. Запевняю, це небагато. Але це дозволить зробити основне: зруйнувати ядро. Коли ядра не буде і не буде впливу колаборантів, все буде набагато простіше. Люди між собою домовляться", - сказав експерт в інтерв'ю ВВС Україна. Іще один, не менш радикальний сценарій обговорювали навіть депутати парламенту після того, як http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/03/150317_rada_special_status_donbas_vc Верховна Рада визнала територію самопроголошених "республік" окупованими. Зокрема, деякі представники фракції "Самопоміч" пропонували від'єднати ці території і вести країну до ЄС, не маючи такого величезного тягаря
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22.01.2021 16:43 Ответить
Аткажитєсь і від добробатів, за наказом путіна. Невже проковтнете це від пропутінських іопатих врот владників?
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22.01.2021 16:44 Ответить
відмову від добровільчих батальонів за наказом ***** Ви вже проковтнули , прокиньтесь .
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22.01.2021 16:47 Ответить
сотрудинчество с оккупационными властями? я пропустил что ДНР и ЛНР уже "государства"?
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22.01.2021 16:44 Ответить
Сповідь патріота, борця за незалежність України, за свободу українців, справжнього бандерівця, воїна УПА. «Бій йшов із 8-9-ї ранку і до вечора… З наших хлопців було вбито двоє і я поранений»
Питання: Якою б мала бути Україна, якою б Ви хотіли бачити свою державу?
- Самостійна, щоб нею ніхто не розпоряджався зі сторонніх, щоб мала можливість спілкуватись з усім світом, будувати своє життя так, як вона хоче. У нас ще проблеми в армії, чиновники все розкрадають, озброєння слабке, на всякі важливі потреби в державі немає грошей. Фізично я вже зовсім не той, яким був, без палки не можу дійти, але морально духом сильний. 95-й мені, але які роки довелось прожити важкі. Я часом думаю, що я давно вже мав померти. Якщо я не вмер, то це не моя сила, воля, а Божа воля. Ми можемо збудувати свою державу. Кажу молоді, щоб продовжили нашу боротьбу прямо, чесно, відкрито до повної перемоги, бо без повної перемоги не може бути держави.
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22.01.2021 16:46 Ответить
Командир сотні Української повстанської армії, 94-річний Мирослав Симчич проживає у Коломиї. Він провів у тюрмах і таборах у радянський час 32 з половиною роки, але нікого зі своїх побратимів не видав. Він прославився боєм за Космач у січні 1945 року, коли разом зі своїми побратимами - Березівською сотнею, в якій воювали понад 200 упівців, знищив каральний полк НКВС, а це понад 400 осіб (разом із померлими від поранень). Ця битва за «бандерівську столицю» є темою досліджень не лише українських істориків. Ветеран УПА поділився своїми спогадами з Радіо Свобода.
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22.01.2021 16:47 Ответить
Цей полк НКВС, доречі, виселяв чеченів і кримських татарів перед тим. Але пішли на добрива в Карпатах...
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22.01.2021 18:41 Ответить
В цьому бою від упівців був один загиблий, а Симчич(Кривоніс) отримав поранення в руку і втратив свідомість від втрати крові. В Дніпрі Симчич робив лекцію і я теж був присутній. Це було ще до війни з Рашою і цілком можливо, що тисяча дніпровців, після цієї лекції, прославила своє місто у борні за Україну.
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22.01.2021 18:49 Ответить
Решили отказаться от понятия "коллаборант" - Резников

Это понятно ибо предатели коллаборанты против себя не пойдут они пойдут против украинцев как было в УНР 1918-1933.

Еще раз показывает что Украина захвачена врагом а украинцы опять проспали как тогда. Проснулись уже когда ели своих детей.
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22.01.2021 16:46 Ответить
проще отказаться от резникова и всех его гнилы "понятий". потому как он сам коллаборант.
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22.01.2021 16:47 Ответить
Колаборант рєзніков - молодожон!) Тьолкє, тіпо дружині, бабло надо. А нам нафуя цей собачій зєльоний цирк?!
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22.01.2021 16:59 Ответить
Все вірно, замість слова колаборант тре використовувати зрадник та злочинець.
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22.01.2021 16:49 Ответить
не прикривати їх красивими іншомовними термінами , а називати речі своїми іменами . Терористами ще доречно ворога називати .
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22.01.2021 16:51 Ответить
Коллаборант коллаборанту глаз не выклюет..
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22.01.2021 16:49 Ответить
Колаборантка #1- э лэнка зэлэнка, яка зазивала дезебілів стучати , як і де там ВСУ пересуваєцця. Опровєргайте, зебуіни, якщо це нетак!
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22.01.2021 16:52 Ответить
Какие законы о коллаборантах могут написать коллаборанты Резников, Зеленский, Мертверчук и прочие? Или они думают, что они навсегда и никто не будет расследовать их незаконные действия?
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22.01.2021 16:53 Ответить
Коллаборациони́зм (фр. collaboration - «сотрудничество») - осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству.
Слишком много "Но", что бы признать коллаборантом. Суды запарятся.
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22.01.2021 16:54 Ответить
красава , поважаю ! а тепер для кращого розуміння ситуації , нижче на цій самій сторінці , подивіться слово "колаборація" ! краще в українському словнику .
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22.01.2021 16:59 Ответить
Просто вы такое же д-мо, как и сепаратисты, воюющие против Украины.
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22.01.2021 16:54 Ответить
тогда предатель тоже подходит
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22.01.2021 16:55 Ответить
Слово коллаборант там должно быть обязательно. Иначе это не закон!
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22.01.2021 16:58 Ответить
для того й прибрали ці терміни , бо більшість дописувачів не розрізняють колаборацію і колабораціонізм . Використовуйте ті слова , значення яких Ви усвідомлюєте .
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22.01.2021 17:02 Ответить
Ця заява вказує що при владі колабранти.
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22.01.2021 17:01 Ответить
🤦.
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22.01.2021 17:04 Ответить
как люди назовут-так и будет...независимо от принятых нынешними коллаборантами законов
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22.01.2021 17:02 Ответить
называть их Гордые ЛуганДонцы
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22.01.2021 17:05 Ответить
є хтось з кабінету міністрів ? потрібна просвітницька робота в засобах масової інформації на тему "колаборація і колабораціонізм , грунтовні відмінності за схожої вимови ".
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22.01.2021 17:12 Ответить
Птому что ЗЕ-власть и есть колаборанты.
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22.01.2021 17:29 Ответить
Колаборант РЕЗ вирішив відмовитися , щоб його називали колаборантом.
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22.01.2021 17:52 Ответить
Прописати себе, торговий люд з хабадної олігархії, крота з ОПУ, кинутого на радість вовків Журавля в полі, їм совіть перед окупантом РФ не дозволяє.
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22.01.2021 17:30 Ответить
Он о себе заботится. Он, в первую очередь, подпадает под это определение: коллаборант. Он, сексот. Враг украинцев. Среди зеленых "слуг урода" имени Путина, там только для камуфляжа имеется несколько десятков, якобы украинцев, - остальные, это -матерые стукачи-коллаборанты; "бойцы невидимого фронта". Что вы, украинцы, хотели услышать от одного из таких уродов?
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22.01.2021 17:38 Ответить
Вирішили відмовитися від поняття "колаборант" у законопроєкті про держполітику перехідного періоду, - Резніков - Цензор.НЕТ 942
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22.01.2021 17:45 Ответить
Повторю те, що було видалено Це вже нижче плінтуса Кацапо --єврейське бидло--знищує Україну.
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22.01.2021 17:42 Ответить
Колоборант - они же наши люди, зрада - особиста думка, російські окупанти - "та сторона", військова агресія- "просто подвинули кордон", окупована територія - той степ, ополченці - обмануті люди, російські військові - заблукалі, обстріл наших позицій - незначна провокація тієї сторини з території того степу, амністія ополченцям - реабілітація обманутих заблукалими людей, які донесли до нас свою особисту думку, війна - мір. ТАК ВСЕ НЕ ТАК І ПОГАНО.
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22.01.2021 18:01 Ответить
на жаль. наша вонюча, тому що зелена, влада - так і вважає. або - нас бажає заставити так вважати.
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23.01.2021 10:04 Ответить
Треба не дамбасів засуджувати, а робити іспити української для ВСІХ
українців. Тести на лояльність і співбесіду з комісією департаменту паспортизації. І лише тоді видавати свідоцтво легалізації, що дозволяє брати участь у виборчому процесі.
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22.01.2021 18:35 Ответить
Колаборанты это в первую очередь местные донбассяне,которые взяли поставленное рашооккупантами оружие и пошли воевать против законной украинской власти.Это нужно прописать в первую очередь.
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22.01.2021 18:51 Ответить
А як їх тоді називати - "аступівшиєся сожитєлі"?!
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22.01.2021 19:34 Ответить
Гнидами.
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22.01.2021 19:59 Ответить
Назвати неважливо як! Яке покараня?!! Зроблять як з подвійним грмадянством - заборона є,а покараня нема!
Безкарність.
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22.01.2021 20:58 Ответить
Народ Дамбасса одобряіть
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22.01.2021 22:15 Ответить
 
 