Клименко об увольнении с компенсацией и повторном назначении мужа Венедиктовой: "Национальная полиция действовала по закону"

Глава Национальной полиции Игорь Клименко, говоря о ситуации с увольнением мужа генерального прокурора Ирины Венедиктовой из органов полиции, а потом его назначения снова в ряды полицейских, уточнил, что Нацполиция действовала по закону.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Национальная полиция действовала по закону. Этот сотрудник имел соответствующую выслугу, которая позволяла ему на тот момент выйти на пенсию и получить соответствующую компенсацию. Более того, после этого он участвовал в конкурсе на замещение вакантной должности заместителя начальника департамента. Он прошел этот конкурс и на законных основаниях занял эту должность. Все остальное - домыслы и субъективное мнение тех, кто об этом писал", - уточнил он.

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Ранее СМИ сообщали, что муж генпрокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился с должности замначальника киберполиции. Он получил при увольнении почти 780 000 грн, а через неделю подал заявление на конкурс на ту же должность. Позже Киберполиция пояснила увольнение и возврат на службу мужа Венедиктовой Колесника следующим образом: Сокращение должности и назначение пенсии.