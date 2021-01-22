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Клименко об увольнении с компенсацией и повторном назначении мужа Венедиктовой: "Национальная полиция действовала по закону"

Клименко об увольнении с компенсацией и повторном назначении мужа Венедиктовой:

Глава Национальной полиции Игорь Клименко, говоря о ситуации с увольнением мужа генерального прокурора Ирины Венедиктовой из органов полиции, а потом его назначения снова в ряды полицейских, уточнил, что Нацполиция действовала по закону.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Национальная полиция действовала по закону. Этот сотрудник имел соответствующую выслугу, которая позволяла ему на тот момент выйти на пенсию и получить соответствующую компенсацию. Более того, после этого он участвовал в конкурсе на замещение вакантной должности заместителя начальника департамента. Он прошел этот конкурс и на законных основаниях занял эту должность. Все остальное - домыслы и субъективное мнение тех, кто об этом писал", - уточнил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Муж Венедиктовой Колесник уволился из киберполиции, получил более 750 тыс. компенсации и через 10 дней возобновился в должности, - СМИ

Ранее СМИ сообщали, что муж генпрокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился с должности замначальника киберполиции. Он получил при увольнении почти 780 000 грн, а через неделю подал заявление на конкурс на ту же должность. Позже Киберполиция пояснила увольнение и возврат на службу мужа Венедиктовой Колесника следующим образом: Сокращение должности и назначение пенсии.

Автор: 

выплаты (644) назначение (2168) Нацполиция (16433) увольнение (2674) Колесник (24) Венедиктова Ирина (726) Клименко Игорь (393)


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Топ комментарии
+20
Клименко об увольнении с компенсацией и повторном назначении мужа Венедиктовой: "Национальная полиция действовала по закону" - Цензор.НЕТ 2430
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22.01.2021 16:46
+16
Вибачте! Я стидаюся запитати, а Ви врахуваєте при призначенні(конкурсах) моральні якості кандидатів? Чи слово мораль Вам не відомо?
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22.01.2021 16:48
+13
Главное о чести Офицера не забудьте и...и новое звание ему...ну и раз десять так ещё уволился-восстановился! Уроды мерзкие."Новая полиция" - Старая Мусарня...Вотчина авакова, который засиделся, прихватизировал МВД.
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22.01.2021 16:47
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"Дякую, було весело"©😁😁😁 їжте разом 😉😉😉
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22.01.2021 16:46 Ответить
А що Венедиктова досі не повернула гроші які вимутив її чоловік? Тоді Венедиктова має посадити власного чоловіка на держзабезпечення в тюрму а його власність конфіскувати на користь держави. Якщо Венедиктова цього не зробить тоді в неї конфлікт інтересів і вона має піти у відставку!
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22.01.2021 17:06 Ответить
Клименко об увольнении с компенсацией и повторном назначении мужа Венедиктовой: "Национальная полиция действовала по закону" - Цензор.НЕТ 3573
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22.01.2021 16:46 Ответить
СУКИ !!! У ВАС СОВЕСТЬ ЕСТЬ ????? или все уже просрали !!!!!!!!
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22.01.2021 16:49 Ответить
Клименко об увольнении с компенсацией и повторном назначении мужа Венедиктовой: "Национальная полиция действовала по закону" - Цензор.НЕТ 2430
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22.01.2021 16:46 Ответить
Хто б , сумнівався, що у вас все по закону! Боже збав.
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22.01.2021 16:47 Ответить
І 170 мільйонів Вітренка, теж по закону. Взагалі вся ваша "шобла", це суцільний законний дерібан.
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22.01.2021 16:51 Ответить
Ще й шмаркля зі 100% своїм генпрокурором на дачах у Конча Заспі і теж по закону. А як же ж інакше...
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22.01.2021 16:54 Ответить
Главное о чести Офицера не забудьте и...и новое звание ему...ну и раз десять так ещё уволился-восстановился! Уроды мерзкие."Новая полиция" - Старая Мусарня...Вотчина авакова, который засиделся, прихватизировал МВД.
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22.01.2021 16:47 Ответить
Продолжают ссать народу в глаза.А че не ссать,если 73% от этого балдеют?
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22.01.2021 16:47 Ответить
БЕЗ СЛОВ
Клименко об увольнении с компенсацией и повторном назначении мужа Венедиктовой: "Национальная полиция действовала по закону" - Цензор.НЕТ 2837

Клименко об увольнении с компенсацией и повторном назначении мужа Венедиктовой: "Национальная полиция действовала по закону" - Цензор.НЕТ 6890
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22.01.2021 16:48 Ответить
Вибачте! Я стидаюся запитати, а Ви врахуваєте при призначенні(конкурсах) моральні якості кандидатів? Чи слово мораль Вам не відомо?
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22.01.2021 16:48 Ответить
Зустрічне запитання від влади - а що таке моральність?
Мораль в карман не покладеш!
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22.01.2021 17:14 Ответить
Одно ОГП, типа Спрута Каттани.
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22.01.2021 16:49 Ответить
в черновцах отменили бесплатные завтраки ученикам младших классов- булочка и чай, даже этот мизер отменили, и говорят по закону , вот такие у нас законы
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22.01.2021 16:50 Ответить
Тю. А у ВАЗеленського все нормально.
"Зеленський торгує із рф. Клоунада на крові." https://www.youtube.com/watch?v=sxIZMv90ckM
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22.01.2021 17:22 Ответить
Бо закони прийняті під пограбунок бюджету, щоб утримувати злочинців при владі.Кожна наступна владав Україні перевершує минулу у злочинах зраді і корупції.
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22.01.2021 16:50 Ответить
чтоб задушился он этими деньгами, вон и януковичу хватило- сына потерял, ганька герман **** первосортная-двоих детей недосчиталась, югик луценко от рака сдыхает и вам всем законникам этого желаю
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22.01.2021 16:52 Ответить
про Корбана забыл
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22.01.2021 19:15 Ответить
Не хватало ещё, чтобы Нац.полиция нарушала закон.
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22.01.2021 16:54 Ответить
Аферист законник. Закон нельзя перепрыгнуть, но его можно обойти. Рада ау, прийміть відповідний закон на даний випадок на майбутнє.
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22.01.2021 16:55 Ответить
уміють намазувати...
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22.01.2021 16:57 Ответить
Якщо у нас є Рада, яка займається вдосконаленням законів, то вони повинні реагувати на цю діру в законі. Якщо ні, то навіщо нам Рада.
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22.01.2021 16:58 Ответить
У них "дно" понятие многослойное, за пробитым дном следует новое - непробитое, а значит есть над чем "постараться"
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22.01.2021 16:59 Ответить
Кроме законности существует политическая ответственность министра, премьера и гаранта. Правительство - в отставку, как минимум!
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22.01.2021 16:59 Ответить
Клименко про звільнення з компенсацією і повторне призначення чоловіка Венедіктової: "Національна поліція діяла за законом" - Цензор.НЕТ 7764 Поки ви гниди не будете підзвітні громаді,буде продовжуватись цей шабаш.
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22.01.2021 17:06 Ответить
Ура ! Теперь венедиктовский трахаль может еще раз переобуться ,,по закону,, А может раз, да еще раз, да еще много - много раз
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22.01.2021 17:08 Ответить
Якщо все було,як каже цей мєнт,по закону,то тоді чоловік Венедіктова при прийомі на посаду мав отримати ще й так звані "підйомні",адже тепер він вважається тільки но зарахованим на службу в МВС.А на таких посадах підйомні непогані.Отака муйня,малята.
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22.01.2021 17:08 Ответить
Коли бидло попадає у владу, воно швидко перетворюється в чванливе, жадібне, підлабузне, безпринципне лайно.
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22.01.2021 17:09 Ответить
Шо удивляться, если к власти пришла банда рейдеров, главное что по закону.
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22.01.2021 17:16 Ответить
Полицаи крутят Законом, как цыган солнцем!
А про моральный аспект нет желания высказаться?
Или мораль и полиция - несовместимые понятия?
П.С.
У полицаев отношение к Закону, как в том анекдоте про Ребе:
- Ребе, в торе столько запретов, что я несколько не выполняю!
- Ничего страшного, Абраша, я тоже парочку не выполняю....
- А какие, Ребе?
- Когда как.....
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22.01.2021 17:19 Ответить
В цьому році звільнятися, отримувати "відступне" і повертатися на роботу буде, чи як?
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22.01.2021 17:23 Ответить
Слов нет, - как говорится, - одни чуЙства остались! Когда ж уже вы натыритесь? Чтоб вас! гниды окаянные!
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22.01.2021 17:27 Ответить
ничего... вас тоже будут вскоре отстреливать по закону....
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22.01.2021 17:57 Ответить
может и законно, но то что аморально это точно
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22.01.2021 18:02 Ответить
Нууу....Венедиктова знает....закон це дишло, куди попреш туди і вишло. Не поймем? Законы бывают разными, черными, белыми и красными. Вы какой стезей идете ребята?
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22.01.2021 18:38 Ответить
***** Рюкзаковські, починаючи від курсантів закінчуючи Геращенко, шкіряками...
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22.01.2021 18:56 Ответить
этава кренделя мужа отой возьму на постоянной основе за 7 тыщ в месяц на работу.будет подыхать на работе.не сдохнет .венедиктова ты его каждый день будешь видеть.правда бухим..но мне насрать на ваши проблеммы.за пару лет его работы я емуповышу до 8.он тебе мароженое купит..тебе мало??что тебе надо????
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22.01.2021 19:03 Ответить
Покидьки
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22.01.2021 19:10 Ответить
Официальный трудовой стаж 40 лет,пенсия 2100гр..Всё по закону.Расчётные одного мента-как пенсия за 30 лет(лет,не месяцев)!Всё по-честному.
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22.01.2021 19:26 Ответить
По действующему законодательству, вакантной должность должна быть НЕ МЕНЕЕ месяца ДО конкурса ?!
Кто еще занал об этой вакансии, где она публиковалась и кто на нее еще подавалася ?
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22.01.2021 19:36 Ответить
А Шо, бєз увольнєнія його не можна було призначити? Кого ви ссуки розводите?! Кому ви лапшу на вуха вішаєте?!
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22.01.2021 19:36 Ответить
Та коли ж ви,тварі,вже понажираєтесь?
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22.01.2021 20:36 Ответить
"Підтверджую, так - це сеча в очі, але від кого надо сеча! Від поважної людини!"
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22.01.2021 21:19 Ответить
Это значит, что нужно менять закон. И убирать со службы таких полицейских.
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25.01.2021 09:11 Ответить
 
 