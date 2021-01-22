РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12856 посетителей онлайн
Новости
8 042 6

Полиция завершила расследование преступлений видеоблогеров, которые пропагандировали насилие и жестокость. ФОТО

Детективы полиции Житомирщины завершили расследование преступлений группы видеоблогеров, которые пропагандировали культ насилия и жестокости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национальной полиции.

"22 января детективы следственного управления ГУНП в Житомирской области завершили расследование уголовного производства по изготовлению и распространению видеопродукции, в которой пропагандируется культ насилия и жестокости. В указанных уголовных деяниях обвиняются пятеро жителей области. Им грозит до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Полиция завершила расследование преступлений видеоблогеров, которые пропагандировали насилие и жестокость 01

Правоохранители выяснили, что ранее неоднократно судимый 33-летний житель области организовал создание преступной группы, в которую привлек бывшую жену и специалиста в области информационных технологий, а также еще двух других лиц.

"Деятельность группы продолжалась в течение 2017-2020 годов. Они занимались распространением видеопродукции насильственной тематики. В частности, снимали примитивные сценарии с избиением друг друга, издевательством и унижением достоинства, среди которых - нанесение ударов руками, кнутом, поражения током и огнем т.д.", - рассказали в полиции.

Видеозаписи распространяли через Интернет для получения прибыли.

Полиция завершила расследование преступлений видеоблогеров, которые пропагандировали насилие и жестокость 02

"Зрители указанного контента перечисляли средства на электронный кошелек, откуда они поступали на банковские карточки членов группы. Для сокрытия своей преступной деятельности "видеоблогеры" постоянно меняли место съемки, перемещаясь в разных городах Украины с соблюдением правил конспирации", - говорится в сообщении.

Полиция завершила расследование преступлений видеоблогеров, которые пропагандировали насилие и жестокость 03

Как отмечают в полиции, члены группы обвиняются в изготовлении, распространении видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости, совершенных повторно, организованной группой, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 3 ст. 300 (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подполковник полиции задержан на Харьковщине на взятке 40 тыс. грн за "крышевание" лесозаготовки, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполиция (16433) блогер (218) Житомирская область (1387)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і тут милота суцільна: зроби сам - кинь у сусіда...

Полиция завершила расследование преступлений видеоблогеров, которые пропагандировали насилие и жестокость - Цензор.НЕТ 5628
показать весь комментарий
22.01.2021 16:56 Ответить
маньяки! А с покупателями что?
показать весь комментарий
22.01.2021 17:03 Ответить
До 5 лет это ниочём.Этой жирной твари турику ,которое унижало для хайпа воина АТО и убило несколько бомжей, которых находили после его видео издевательств над ними.Ему нужно порвать все входящие и выходящие отверстия а потом и на пожизненное.
показать весь комментарий
22.01.2021 17:12 Ответить
Мопс?
показать весь комментарий
22.01.2021 18:42 Ответить
Квадрата давно пора было прибрать, уж больно застримился.
показать весь комментарий
23.01.2021 01:38 Ответить
 
 