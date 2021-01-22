Полиция завершила расследование преступлений видеоблогеров, которые пропагандировали насилие и жестокость. ФОТО

Детективы полиции Житомирщины завершили расследование преступлений группы видеоблогеров, которые пропагандировали культ насилия и жестокости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национальной полиции.

"22 января детективы следственного управления ГУНП в Житомирской области завершили расследование уголовного производства по изготовлению и распространению видеопродукции, в которой пропагандируется культ насилия и жестокости. В указанных уголовных деяниях обвиняются пятеро жителей области. Им грозит до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что ранее неоднократно судимый 33-летний житель области организовал создание преступной группы, в которую привлек бывшую жену и специалиста в области информационных технологий, а также еще двух других лиц.

"Деятельность группы продолжалась в течение 2017-2020 годов. Они занимались распространением видеопродукции насильственной тематики. В частности, снимали примитивные сценарии с избиением друг друга, издевательством и унижением достоинства, среди которых - нанесение ударов руками, кнутом, поражения током и огнем т.д.", - рассказали в полиции.

Видеозаписи распространяли через Интернет для получения прибыли.

"Зрители указанного контента перечисляли средства на электронный кошелек, откуда они поступали на банковские карточки членов группы. Для сокрытия своей преступной деятельности "видеоблогеры" постоянно меняли место съемки, перемещаясь в разных городах Украины с соблюдением правил конспирации", - говорится в сообщении.

Как отмечают в полиции, члены группы обвиняются в изготовлении, распространении видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости, совершенных повторно, организованной группой, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 3 ст. 300 (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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