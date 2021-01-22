Клименко объяснил, почему закрыли дело против Байдена: "В действиях гражданина США не было состава уголовного проступка"

Национальная полиция закрыла уголовное производство по факту возможного вмешательства Президента США Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина в связи с отсутствием в действиях Байдена состава преступления.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы проводили досудебное расследование на основании постановления следственного судьи Печерского суда. В сентябре 2020 года принято решение о закрытии производства, поскольку в действиях гражданина США не было состава уголовного проступка", - сказал глава Нацполиции.

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Как сообщалось, ранее судья Печерского суда Киева Сергей Вовк обязал открыть дело из-за якобы "неправомерного вмешательства" бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в деятельность экс-Генпрокурора Виктора Шокина. 10 ноября стало известно, что Национальная полиция закрыла уголовное производство в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению экс-Генпрокурора Шокина. Ранее Шокин заявил, что в 2016 году его уволили с должности Генпрокурора якобы из-за давления бывшего вице-президента США Байдена. Шокин считает, что причиной стало расследование деятельности компании Burisma, в правление которой входил сын Джо Байдена Хантер. 20 января 2021 года новый президент США Джо Байден принял присягу и стал 46-м главой Американского государства.