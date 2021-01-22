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Клименко объяснил, почему закрыли дело против Байдена: "В действиях гражданина США не было состава уголовного проступка"

Клименко объяснил, почему закрыли дело против Байдена:

Национальная полиция закрыла уголовное производство по факту возможного вмешательства Президента США Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина в связи с отсутствием в действиях Байдена состава преступления.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы проводили досудебное расследование на основании постановления следственного судьи Печерского суда. В сентябре 2020 года принято решение о закрытии производства, поскольку в действиях гражданина США не было состава уголовного проступка", - сказал глава Нацполиции.

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Как сообщалось, ранее судья Печерского суда Киева Сергей Вовк обязал открыть дело из-за якобы "неправомерного вмешательства" бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в деятельность экс-Генпрокурора Виктора Шокина. 10 ноября стало известно, что Национальная полиция закрыла уголовное производство в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению экс-Генпрокурора Шокина. Ранее Шокин заявил, что в 2016 году его уволили с должности Генпрокурора якобы из-за давления бывшего вице-президента США Байдена. Шокин считает, что причиной стало расследование деятельности компании Burisma, в правление которой входил сын Джо Байдена Хантер. 20 января 2021 года новый президент США Джо Байден принял присягу и стал 46-м главой Американского государства.

Автор: 

Байден Джо (2785) Нацполиция (16433) США (26471) Шокин Виктор (731) Клименко Игорь (393)


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Топ комментарии
+14
Клименко объяснил, почему закрыли дело против Байдена: "В действиях гражданина США не было состава уголовного проступка" - Цензор.НЕТ 4704
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22.01.2021 16:56
+14
Клименко объяснил, почему закрыли дело против Байдена: "В действиях гражданина США не было состава уголовного проступка" - Цензор.НЕТ 7215
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22.01.2021 16:56
+13
В этом сообщении прекрасно всё!
А зря закрыли дело, вызвали бы гражданина Байдена в Печерский суд повесткой, прославились бы на весь мир.
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22.01.2021 16:58
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Клименко объяснил, почему закрыли дело против Байдена: "В действиях гражданина США не было состава уголовного проступка" - Цензор.НЕТ 4704
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22.01.2021 16:56 Ответить
яка сувора українська правоохоронна система
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22.01.2021 21:41 Ответить
переобуваются на ходу.....
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22.01.2021 16:56 Ответить
Клименко объяснил, почему закрыли дело против Байдена: "В действиях гражданина США не было состава уголовного проступка" - Цензор.НЕТ 7215
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22.01.2021 16:56 Ответить
Первый абзац данного сообщения можно сразу в цитатники. То есть гражданин Байден всё-таки не вмешивался в дела гражданина Шокина?... Абсурд и пиз...ец нашей "правоохранительной" системы
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22.01.2021 16:58 Ответить
В этом сообщении прекрасно всё!
А зря закрыли дело, вызвали бы гражданина Байдена в Печерский суд повесткой, прославились бы на весь мир.
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22.01.2021 16:58 Ответить
Нет, сначала на допрос в пилицию. Там тонко намекнуть что за определенную сумму дело можно закрыть... что же Вы так сразу в суд... так пилицианты на одну зарплату будут жить...
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22.01.2021 17:01 Ответить
Согласна, это было бы еще прекраснее.
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22.01.2021 17:50 Ответить
А якби ж Трамп виграв би вибори, може б і інакше було б. Хто зна?! Закон він такий не передбачуваний.
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22.01.2021 16:58 Ответить
А если б у бабки был ...у... то она была бы дедом
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22.01.2021 17:03 Ответить
Врятуймо рядового Тайлера! https://www.youtube.com/hashtag/savegeekjournal #saveGeekJournal

У складні часи не можемо лишитись осторонь і закликаємо підтримати нашого колегу Тайлера Андерсона у несподіваному протистоянні з 1+1

https://www.youtube.com/watch?v=Sj4ScW4O2os&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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22.01.2021 16:59 Ответить
Фу-х, отлегло, останется на свободе.
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22.01.2021 16:59 Ответить
Смішно! І в той же час сумно. По самі вуха!
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22.01.2021 17:03 Ответить
А еще этот гражданин стал президентом. И у вовочки начинает подгорать. Все попытки Ельченко в Вашингтоне как-то пробиться к "гражданину", не проходят. Там хотят видеть яйца дубинского в тупой пасти самого же дубинского. Без этого вообще любой прогресс там невозможен.
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22.01.2021 17:05 Ответить
Разумков удалил из стенограммы свои слова о создании следственной комиссии по делу Байдена. Тоже, наверное, в связи с тем, что ничего криминального "гражданин" не совершал. Один вовочка в бегах и ничего не предпринимает
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22.01.2021 17:26 Ответить
Когда при клоуне открыли дело против Бурисмы, и когда закрыли, даты есть?
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22.01.2021 17:07 Ответить
Бубочка просто обоссался
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22.01.2021 17:08 Ответить
У кращих традиціях кварталу: на скору руку організували кримінальну справу, навіть не подумавши проти кого і які наслідки це може мати не тільки для організаторів, але й для держави. (Шавки безмізкові). Мабуть було замовлення жирного клієнта, якому не відмовиш. А коли запахло смаженим - так само швидко і закрили "за відсутністю..." Мовляв нічого і не було, якби сам янелохоманський не коментував цю справу на пресконференції.
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22.01.2021 17:16 Ответить
Тема, почему Петро уволил борца с коррупционерами и генерального прокурора Украины Шокина - не раскрыта!
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22.01.2021 17:16 Ответить
И почему Петро так упирался, что аж Байдену пришлось придержать американскую помощь до увольнения этого старого пердуна.
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23.01.2021 08:28 Ответить
Клименко объяснил, почему закрыли дело против Байдена: "В действиях гражданина США не было состава уголовного проступка" - Цензор.НЕТ 7202
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22.01.2021 17:28 Ответить
"Время - деньги. Когда видишь деньги, не теряй времени!"
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22.01.2021 17:35 Ответить
Мы проводили досудебное расследование на основании постановления следственного судьи Печерского суда. В сентябре 2020 года принято решение о закрытии производства, поскольку в действиях гражданина США не было состава уголовного проступка", - сказал глава Нацполиции.Источник: https://censor.net/ru/n3243498
Ххххххххххххххххххх
Ущипните меня...некто "судья" Вовк, получая ЗП от налогоплательщиков, обязал других получающих ЗП от налогоплательщиков открьіть производство против Джо Байдена.
Те бросились исполнять и после победьі на вьіборах президента США Джо Байдена, пришли к вьіводу что ничего крамольного в его действиях не бьіло.
При етом что они(исполнители), что Вовк исправно получали ЗП от налогоплательщиков.
У меня вопрос: а не заставить ли етих деятелей вернуть ЗП и оплатить ею сотне пенсионеров коммунальньіе услуги?
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22.01.2021 17:28 Ответить
А до инаугурации Байдена, мол, типа не могли разобраться?
Ну сказал бы этот хрен Клименко правду, что после инаугурации Байдена постоянно ходить в обоссаных и обосраных штанах не комильфо.
Ну вызвали бы гр. Байдена повесткой, тот бы вместо себя прислал бы какой-нибудь "Зумволт" с сотней "Томогавков" - на Богомольца 10 полицайское гавнище из окон бы потекло.
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22.01.2021 17:40 Ответить
Клименко объяснил, почему закрыли дело против Байдена: "В действиях гражданина США не было состава уголовного проступка" - Цензор.НЕТ 1088
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22.01.2021 17:45 Ответить
Клименко пояснив, чому закрили справу проти Байдена: "У діях громадянина США не було складу кримінального проступку" - Цензор.НЕТ 9443
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22.01.2021 18:23 Ответить
Цікаво, а в справі є протокол допиту Байдена?
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22.01.2021 18:33 Ответить
краще б цього неписали але товариш байден щасливий що його не судив печерний суд
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22.01.2021 18:39 Ответить
багато букв нічого не зрозумів - так Байден затримував фінансову допомогу вимагаючи звільненя Шокіна чи ні? він же сам це визнав перед аудіторією
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22.01.2021 19:03 Ответить
Напоминает история рассказ Чехова " Хамелеон"

- А может быть, собака и генеральская...- думает вслух городовой.
- На морде у ней не написано... Намедни во дворе у него такую видел.
- Вестимо, генеральская! - говорит голос из толпы.

- Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит... Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал... И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу... Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака - нежная тварь... А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..

- Повар генеральский идет, его спросим... Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?

- Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!

- И спрашивать тут долго нечего,- говорит полицейский надзиратель Очумелов.
- Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать... Ежели сказал, что бродячая, стало быть и бродячая... Истребить, вот и всё.
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22.01.2021 19:04 Ответить
нарешті байден буде спати спокійно
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22.01.2021 19:21 Ответить
Интересно, какие еще странах возбуждали уголовные дела на президента США
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23.01.2021 10:59 Ответить
 
 