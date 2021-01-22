Клименко объяснил, почему закрыли дело против Байдена: "В действиях гражданина США не было состава уголовного проступка"
Национальная полиция закрыла уголовное производство по факту возможного вмешательства Президента США Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина в связи с отсутствием в действиях Байдена состава преступления.
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы проводили досудебное расследование на основании постановления следственного судьи Печерского суда. В сентябре 2020 года принято решение о закрытии производства, поскольку в действиях гражданина США не было состава уголовного проступка", - сказал глава Нацполиции.
Как сообщалось, ранее судья Печерского суда Киева Сергей Вовк обязал открыть дело из-за якобы "неправомерного вмешательства" бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в деятельность экс-Генпрокурора Виктора Шокина. 10 ноября стало известно, что Национальная полиция закрыла уголовное производство в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению экс-Генпрокурора Шокина. Ранее Шокин заявил, что в 2016 году его уволили с должности Генпрокурора якобы из-за давления бывшего вице-президента США Байдена. Шокин считает, что причиной стало расследование деятельности компании Burisma, в правление которой входил сын Джо Байдена Хантер. 20 января 2021 года новый президент США Джо Байден принял присягу и стал 46-м главой Американского государства.
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А зря закрыли дело, вызвали бы гражданина Байдена в Печерский суд повесткой, прославились бы на весь мир.
У складні часи не можемо лишитись осторонь і закликаємо підтримати нашого колегу Тайлера Андерсона у несподіваному протистоянні з 1+1
https://www.youtube.com/watch?v=Sj4ScW4O2os&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
Ххххххххххххххххххх
Ущипните меня...некто "судья" Вовк, получая ЗП от налогоплательщиков, обязал других получающих ЗП от налогоплательщиков открьіть производство против Джо Байдена.
Те бросились исполнять и после победьі на вьіборах президента США Джо Байдена, пришли к вьіводу что ничего крамольного в его действиях не бьіло.
При етом что они(исполнители), что Вовк исправно получали ЗП от налогоплательщиков.
У меня вопрос: а не заставить ли етих деятелей вернуть ЗП и оплатить ею сотне пенсионеров коммунальньіе услуги?
Ну сказал бы этот хрен Клименко правду, что после инаугурации Байдена постоянно ходить в обоссаных и обосраных штанах не комильфо.
Ну вызвали бы гр. Байдена повесткой, тот бы вместо себя прислал бы какой-нибудь "Зумволт" с сотней "Томогавков" - на Богомольца 10 полицайское гавнище из окон бы потекло.
- А может быть, собака и генеральская...- думает вслух городовой.
- На морде у ней не написано... Намедни во дворе у него такую видел.
- Вестимо, генеральская! - говорит голос из толпы.
- Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит... Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал... И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу... Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака - нежная тварь... А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..
- Повар генеральский идет, его спросим... Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?
- Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!
- И спрашивать тут долго нечего,- говорит полицейский надзиратель Очумелов.
- Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать... Ежели сказал, что бродячая, стало быть и бродячая... Истребить, вот и всё.