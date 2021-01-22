Двум организаторам незаконного "референдума" на Луганщине дали по 5 лет условно

Районный суд Луганской области приговорил двух активных участников незаконного "референдума" за отделение Луганской области от Украины в 2014 году к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, информирует Цензор.НЕТ.

"20 января 2021 районным судом Луганской области по результатам проведения досудебного расследования сторонники "псевдогосударства" признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 110 УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с испытательным сроком 1 год", – сказано в сообщении.

Согласно информации ведомства, в конце 2020 года оперативники Луганского пограничного отряда им. Героя Украины полковника Евгения Пикуса обнаружили двух человек, которые в 2014 году принимали активное участие в организации и проведении в 2014 году так называемого "референдума" об отделении Луганской области от Украины.

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Во время дальнейшего уголовного производства было подтверждено их участие в антигосударственной преступной деятельности.