Двум организаторам незаконного "референдума" на Луганщине дали по 5 лет условно
Районный суд Луганской области приговорил двух активных участников незаконного "референдума" за отделение Луганской области от Украины в 2014 году к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, информирует Цензор.НЕТ.
"20 января 2021 районным судом Луганской области по результатам проведения досудебного расследования сторонники "псевдогосударства" признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 110 УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с испытательным сроком 1 год", – сказано в сообщении.
Согласно информации ведомства, в конце 2020 года оперативники Луганского пограничного отряда им. Героя Украины полковника Евгения Пикуса обнаружили двух человек, которые в 2014 году принимали активное участие в организации и проведении в 2014 году так называемого "референдума" об отделении Луганской области от Украины.
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Во время дальнейшего уголовного производства было подтверждено их участие в антигосударственной преступной деятельности.
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Іще один, не менш радикальний сценарій обговорювали навіть депутати парламенту після того, як http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/03/150317_rada_special_status_donbas_vc Верховна Рада визнала територію самопроголошених "республік" окупованими. Зокрема, деякі представники фракції "Самопоміч" пропонували від'єднати ці території і вести країну до ЄС, не маючи такого величезного тягаря.