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Двум организаторам незаконного "референдума" на Луганщине дали по 5 лет условно

Двум организаторам незаконного

Районный суд Луганской области приговорил двух активных участников незаконного "референдума" за отделение Луганской области от Украины в 2014 году к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, информирует Цензор.НЕТ.

"20 января 2021 районным судом Луганской области по результатам проведения досудебного расследования сторонники "псевдогосударства" признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 110 УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с испытательным сроком 1 год", – сказано в сообщении.

Согласно информации ведомства, в конце 2020 года оперативники Луганского пограничного отряда им. Героя Украины полковника Евгения Пикуса обнаружили двух человек, которые в 2014 году принимали активное участие в организации и проведении в 2014 году так называемого "референдума" об отделении Луганской области от Украины.

Также на Цензор.НЕТ: На Донетчине организатору "референдума" в 2014 году грозит 10 лет тюрьмы, - прокуратура

Во время дальнейшего уголовного производства было подтверждено их участие в антигосударственной преступной деятельности.

Автор: 

Госпогранслужба (6388) приговор (1211) референдум (1504) суд (25081) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+20
Шо за клоунада? Вообще-то это гос.измена...
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22.01.2021 16:58
+17
А потім дивуються - чому у нас кількість ватників не зменшується, а збільшується. Безкарність породжує вседозволеність...
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22.01.2021 17:02
+17
За це має бути 15 років безумовної тюрми без можливості виходу по УДО! Потрібно судити всіх терористів в Тернополі, бо суди на сході неспроможні виносити правосудні вироки терористам. Взагалі суди на сході України потрібно ліквідувати а всі справи передати на розгляд в інші регіони України!
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22.01.2021 17:04
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Шо за клоунада? Вообще-то это гос.измена...
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22.01.2021 16:58 Ответить
За це має бути 15 років безумовної тюрми без можливості виходу по УДО! Потрібно судити всіх терористів в Тернополі, бо суди на сході неспроможні виносити правосудні вироки терористам. Взагалі суди на сході України потрібно ліквідувати а всі справи передати на розгляд в інші регіони України!
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22.01.2021 17:04 Ответить
Чомусь навіть не смішно.
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22.01.2021 16:59 Ответить
Да......Многовато дали. А моли б и расстрелять,а потом полностью амнистировать.
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22.01.2021 17:38 Ответить
5 лет условно за предательство государства и 11 лет торнадовцам ни за что!!! Сцуки, ждите следующих референдумов, только вот боюсь защищать будет некому...
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22.01.2021 17:01 Ответить
Я представляю.КАК ТОРНАДОВЦАМ ОБИДНО ..Я после такой бы обиды УЕХАЛА БЫ ИЗ СТРАНЫ.
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22.01.2021 17:35 Ответить
а я бы мстил...
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22.01.2021 23:43 Ответить
А потім дивуються - чому у нас кількість ватників не зменшується, а збільшується. Безкарність породжує вседозволеність...
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22.01.2021 17:02 Ответить
Скажем так, недорого. Можно опять родиной торговать.
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22.01.2021 17:03 Ответить
А конфискация? Эта статья предусматривает конфискацию...
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22.01.2021 17:07 Ответить
немислиме за своєю жорстокістю покарання... 5 років умовно...
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22.01.2021 17:10 Ответить
"Вибачення неможливе"
"Вибачення неможливе. Потрібна військова перемога. Нехай через кілька років, після побудови нормальної армії, але повертати Донбас треба військовим шляхом. І тоді проблеми Донбасу будуть розв'язані протягом півроку-максимум року. Бо для людей головне - нормальне життя і спокій. Тоді питання реінтеграції Донбасу не стоятиме", - запевняє корінний донеччанин Вадим Хомаха.
"А колаборанти мають бути засуджені і у разі амністії - вислані до Росії. Ідеться про 100-150 тисяч людей. Запевняю, це небагато. Але це дозволить зробити основне: зруйнувати ядро. Коли ядра не буде і не буде впливу колаборантів, все буде набагато простіше. Люди між собою домовляться", - сказав експерт в інтерв'ю ВВС Україна.
Іще один, не менш радикальний сценарій обговорювали навіть депутати парламенту після того, як http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/03/150317_rada_special_status_donbas_vc Верховна Рада визнала територію самопроголошених "республік" окупованими. Зокрема, деякі представники фракції "Самопоміч" пропонували від'єднати ці території і вести країну до ЄС, не маючи такого величезного тягаря.
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22.01.2021 17:11 Ответить
Доблесна судова система вважає що торгувати державою можна .В нормальній країні такий суддя сидів би разом із підсудним ,а у нас все 95 -й квартал.
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22.01.2021 17:13 Ответить
Звери! Можно было и просто пальчиком погрозить.
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22.01.2021 17:13 Ответить
да ну,это уже слишком..
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22.01.2021 17:15 Ответить
Ну, я так понимаю, что "референдум" тоже был условный? Может этим ссученным ещё возместить судебные издержки и моральный ущерб?
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22.01.2021 17:15 Ответить
дайош больши ріфірєндумов, хароших і разних!
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22.01.2021 17:17 Ответить
а в цей час пропагандонська машина фашистської ********* розповідає про "звєрства хунти"
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22.01.2021 17:18 Ответить
Самый гуманный суд в мире. Словами Никиты Хрущева бы выразится не о судах, а о некоторых художниках.
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22.01.2021 17:19 Ответить
Ценные кадры. Нельзя их в тюрьму. Нужно ведь будет проводить новые референдумы. А тут такой опыт пропадает...
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22.01.2021 17:22 Ответить
Параша за страйкбольный пистолет украинцу дала 20 лет, ссучья прокацапская фемида орчьих холуев за госизмену домой отпускает.
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22.01.2021 17:58 Ответить
Сволочи! Хоть бы в угол их поставили на час - и то наказание. А то вообще домой пошли посмеиваясь. Офигенные суды в Украине!
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22.01.2021 18:13 Ответить
Что за бред? Сепарам дают по пять лет условно, а Рифмастер по липовым обвинениям уже год в СИЗО!!!!
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22.01.2021 18:25 Ответить
Ну значит и Януковичу ничего не будет.
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22.01.2021 18:47 Ответить
в луганде за украинську мову на подвал
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22.01.2021 18:48 Ответить
.... а судьи кто....
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22.01.2021 19:02 Ответить
А в Австрии(внимание -в Австрии ,невоюющей с рф стране) ватной курице за призывы к Тупину ввести , дали 15 РЕАЛЬНЫХ лет тюрьмы! С таким судейским корпусом и ватной властью, сепаров меньше не станет, они посчитают,что лучше взять 30-50-100 тысяч вечнозеленых от Моржовии и получить за это условный срок
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22.01.2021 19:10 Ответить
Так сильно наказали. Краще виплати їм премію і сказати - робіть дальше референдуми.
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22.01.2021 19:29 Ответить
круто! истоты принесли в Украину войну и разруху, а им пять, условно. да этим ****** тока расстрел и судьям тоже.
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22.01.2021 19:59 Ответить
Краще замінити 5 років умовних(!)... на 2роки розстріла.
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23.01.2021 10:26 Ответить
 
 