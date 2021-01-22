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Байден поручил разведке США собрать данные об отравлении Навального и вмешательстве РФ в президентские выборы

Байден поручил разведке США собрать данные об отравлении Навального и вмешательстве РФ в президентские выборы

Президент США Джо Байден поручил американской разведке изучить кибератаки SolarWinds, вероятное вмешательство России в выборы 2020 года, а также применение властями РФ химического оружия против оппозиционера Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

"Даже если мы работаем с Россией для продвижения интересов США, мы также работаем над тем, чтобы заставить РФ отвечать за ее безрассудные и враждебные действия", - сказала она.

Помимо этого, разведка США также изучит историю о предполагаемых наградах от России за убитых американских солдат в Афганистане, отметила Псаки.

Кроме того, она заявила, что Байден добивается продления договора о контроле над ядерными вооружениями с Россией.

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Автор: 

Байден Джо (2785) россия (95393) США (26471) Навальный Алексей (855) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+12
Чую кого-то будут драть в тупой собачий рот
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22.01.2021 17:06
+10
Кацапия явно нарушила Договор запрета химического оружия, наплевала в который раз на международные договора - заслуживает санкций еще более сильных и жестких.
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22.01.2021 17:05
+6
Чомусь соросята живуть в середньому на 20 років більше ніж *******, різні раси.
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22.01.2021 17:12
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Чомусь соросята живуть в середньому на 20 років більше ніж *******, різні раси.
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22.01.2021 17:12 Ответить
Соросята "рулят статістікой"
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22.01.2021 17:49 Ответить
Кацапия явно нарушила Договор запрета химического оружия, наплевала в который раз на международные договора - заслуживает санкций еще более сильных и жестких.
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22.01.2021 17:05 Ответить
Пора кацяпомутантів утилізувати, і спустити в каналізацію.
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22.01.2021 17:42 Ответить
І з "рускоязичной чєлюстью" теж?
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22.01.2021 17:52 Ответить
тока без вещдоков, плиз, а тож они еще тот кацапский перебродивший новичек в страну припрут, а он тут тожно никому не нужен...)))
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22.01.2021 17:05 Ответить
нет уж, плиз, с вещдоками. новичок так новичок - выложь на бочку
а то одно досье уже расследовали без вещдоков
комиссию пусть сделают парламентскую
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22.01.2021 17:15 Ответить
согласен, погорячился...
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22.01.2021 17:18 Ответить
нужны в этот раз железные доказательства чтобы и народ успокоить и европа не сомневалась и тогда врезать единым фронтом
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22.01.2021 17:24 Ответить
тa нихто и не сомневается, включая самих кацапов, - так, по привычке в орицалово упали и брешут, бо не брехать они не умеют...
не брешущий кацап - ето персонаж вымышленный.
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22.01.2021 17:31 Ответить
Чую кого-то будут драть в тупой собачий рот
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22.01.2021 17:06 Ответить
дубинскому в кайф...
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22.01.2021 17:19 Ответить
Байден поручил разведке США собрать данные об отравлении Навального и вмешательстве РФ в президентские выборы - Цензор.НЕТ 5478
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22.01.2021 17:21 Ответить
в этот раз вазелина не будет...... это не рыжий обормот....
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22.01.2021 17:09 Ответить
Всё идёт к тому, что плешивого царя будут драть без вазелина !
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22.01.2021 17:10 Ответить
Дал поручение..Гм..Это как в одном из фильмов Гайдая, ненастоящий царь(Иван Васильевич) послал войска брать Казань по-второму кругу.)))))
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22.01.2021 17:11 Ответить
Так с ними, Джо, - пора уконтропупить бункерного дедушку=)
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22.01.2021 17:13 Ответить
Рассказываю про многоходовочку:

1. Отпустить Навального, иначе закроют СП-2.
2. Не отпускают.
3. Собираются евро-деятели и ставят официальный ультиматум -- Навальный или СП-2.
4. Навального отпускают.
6. Все хлопают в ладоши.

5. СП-2 продолжает строиться.
6. Все хлопают себя ушами по щекам...
Классно я придумал? *)
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22.01.2021 17:14 Ответить
Навальний це просто привід для торгу, щоб викачати з москалів більше грошей.
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22.01.2021 17:15 Ответить
Столько, сколько вливают бабла в москалей за их газ и нефть -- 100 Навальных не окупят...
Это всё копейки за дорогие понты.
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22.01.2021 17:18 Ответить
Навальный однажды пообещал ************, что в случае его добровольного ухода, мЕсти не будет. Так что, Навальный - это его последний шанс и грязевладелец это прекрасно понимает, поэтому Алексею ничего не угрожает. Это патовая ситуация и как долго она продлиться время покажет.
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22.01.2021 17:45 Ответить
...і Русскій Рубъль якось присів до 75...
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22.01.2021 18:14 Ответить
Раз Байден поручил, и поручил именно то, что поручил,то скорей всего просто формализуется то, что Байден намерен сделать. И то, что он намерен сделать, лично меня очень радует
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22.01.2021 18:16 Ответить
Появилась информация, што Байден поручил изменить герб Северной Нигерии. Теперь вместо сиамского питуха на гербе рахи будет красовацца северный зверёк под названием Песец !!!
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22.01.2021 18:17 Ответить
В оличие от трампа Байден верит своей разведке.И это хорошо. Бункереый карлик разминает попу.
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22.01.2021 18:48 Ответить
Эрегированый в красную полоску со звёздочками буй стал усерднее протискиватся между синекраснобелых булок.
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22.01.2021 19:18 Ответить
кучеряво излагаешь!
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22.01.2021 19:57 Ответить
Ну нарешті почалося!
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22.01.2021 20:27 Ответить
а что там разведовать? В журнале Lancet всё напечатано, можно расследования самого Навального скачать.
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22.01.2021 22:27 Ответить
Хорошо Овальный устроился. Сосет двух маток (ФСБ и ФБР)!
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23.01.2021 06:27 Ответить
 
 