Байден поручил разведке США собрать данные об отравлении Навального и вмешательстве РФ в президентские выборы
Президент США Джо Байден поручил американской разведке изучить кибератаки SolarWinds, вероятное вмешательство России в выборы 2020 года, а также применение властями РФ химического оружия против оппозиционера Алексея Навального.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.
"Даже если мы работаем с Россией для продвижения интересов США, мы также работаем над тем, чтобы заставить РФ отвечать за ее безрассудные и враждебные действия", - сказала она.
Помимо этого, разведка США также изучит историю о предполагаемых наградах от России за убитых американских солдат в Афганистане, отметила Псаки.
Кроме того, она заявила, что Байден добивается продления договора о контроле над ядерными вооружениями с Россией.
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а то одно досье уже расследовали без вещдоков
комиссию пусть сделают парламентскую
не брешущий кацап - ето персонаж вымышленный.
1. Отпустить Навального, иначе закроют СП-2.
2. Не отпускают.
3. Собираются евро-деятели и ставят официальный ультиматум -- Навальный или СП-2.
4. Навального отпускают.
6. Все хлопают в ладоши.
5. СП-2 продолжает строиться.
6. Все хлопают себя ушами по щекам...
Классно я придумал? *)
Это всё копейки за дорогие понты.