Байден поручил разведке США собрать данные об отравлении Навального и вмешательстве РФ в президентские выборы

Президент США Джо Байден поручил американской разведке изучить кибератаки SolarWinds, вероятное вмешательство России в выборы 2020 года, а также применение властями РФ химического оружия против оппозиционера Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

"Даже если мы работаем с Россией для продвижения интересов США, мы также работаем над тем, чтобы заставить РФ отвечать за ее безрассудные и враждебные действия", - сказала она.

Помимо этого, разведка США также изучит историю о предполагаемых наградах от России за убитых американских солдат в Афганистане, отметила Псаки.

Кроме того, она заявила, что Байден добивается продления договора о контроле над ядерными вооружениями с Россией.

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