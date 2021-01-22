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УЗ на открытом аукционе смогла существенно повысить стоимость услуг по использованию собственных вагонов

УЗ на открытом аукционе смогла существенно повысить стоимость услуг по использованию собственных вагонов

АО "Укрзализныця" провела ряд аукционов на использование вагонов по рыночным ценам.

 Так, за последние два дня в указанных аукционах было продано 5 лотов общим количеством более 505 тыс. вагоноотправлений. Об этом говорится в пресс-релизе компании.


"Подчеркнем, что конечная стоимость ставки остается постоянной и конкурентоспособной - 480 гривен.  Укрзализныця предлагает всем желающим компаниям приобрести необходимый подвижной состав удобными небольшими объемами, сформированными на основе подсчета процента утилизации вагонов парка. Непосредственно для компании данная инициатива обеспечивает дополнительную прибыль и гарантирует сохранность подвижного состава в рабочем состоянии", - говорится в заявлении компании.


Как ранее сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в своем официальном телеграмм-канале, в декабре цена вагона составляла 343 грн в сутки. Соответственно, Укрзализныця заключает долгосрочные договоры по цене значительно выше текущей цены на рынке.
Напомним, что "UZ-Cargo" с целью усиления позиций компании в сфере грузоперевозок разработала план установления рыночных цен на использование грузовых вагонов.
Главная цель "UZ-Cargo" - обеспечить прозрачность финансовых потоков, повысить качество управления каждым видом деятельности и подготовиться к появлению частных конкурентов на рынке железнодорожных перевозок.

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Это "очень тяжело" сделать! У нее "полно" конкурентов! Тарифы УЗ на грузовые перевозки в два раза ниже чем в России и в разы меньше чем в ЕС. А руду,металл,зерно и другое сырье продают нам по МИРОВЫМ ценам. Так почему ГОСУДАРСТВЕННАЯ УЗ делает скидки ЧАСТНЫМ компаниям? ПОЧЕМУ чиновники "принимают" ТАКИЕ тарифы- должны ответить "компетентные" органы. Но поскольку "компетентные" органы заняты тем же что и чиновники по тарифам УЗ - УЗ убыточна все годы независимости Украины,закупает импортные ( разы дороже) вагоны и локомотивы( благодаря чему убит и парк вагонов,локомотивов и отечественный производитель),до сих пор электрофицированна процентов на 50( деребаны на дизтопливе). И МЫ платим за "убытки",которые плавно перетекают в карманы тех кому мы платим за В ДВА РАЗА большие тарифы за энергоносители чем в ЕС( та же электроэнергия). Почему то МЫ получая МАЛЕНЬКИЕ или МИЗЕРНЫЕ доходы "МОЖЕМ" это делать,а получающие миллиардные доходы "НЕ МОГУТ"? Какая сюрреалистическая логика. Товарищи паны- что бы капитализм не сгнил он ДОЛЖЕН ОГРАНИЧИВАТЬ свое стремление к прибыльности. Естественно ни сам "вылупившийся из социализма капиталист" ни государство( в лице чиновников-"обезьян феодалов") не понимают что это нужно делать. А мы нарид- тупая дойная корова,занятая бытом,просирающая свое будущее и будущее своих внуков!
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23.01.2021 08:26 Ответить
 
 