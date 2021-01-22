УЗ на открытом аукционе смогла существенно повысить стоимость услуг по использованию собственных вагонов

АО "Укрзализныця" провела ряд аукционов на использование вагонов по рыночным ценам.

Так, за последние два дня в указанных аукционах было продано 5 лотов общим количеством более 505 тыс. вагоноотправлений. Об этом говорится в пресс-релизе компании.



"Подчеркнем, что конечная стоимость ставки остается постоянной и конкурентоспособной - 480 гривен. Укрзализныця предлагает всем желающим компаниям приобрести необходимый подвижной состав удобными небольшими объемами, сформированными на основе подсчета процента утилизации вагонов парка. Непосредственно для компании данная инициатива обеспечивает дополнительную прибыль и гарантирует сохранность подвижного состава в рабочем состоянии", - говорится в заявлении компании.



Как ранее сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в своем официальном телеграмм-канале, в декабре цена вагона составляла 343 грн в сутки. Соответственно, Укрзализныця заключает долгосрочные договоры по цене значительно выше текущей цены на рынке.

Напомним, что "UZ-Cargo" с целью усиления позиций компании в сфере грузоперевозок разработала план установления рыночных цен на использование грузовых вагонов.

Главная цель "UZ-Cargo" - обеспечить прозрачность финансовых потоков, повысить качество управления каждым видом деятельности и подготовиться к появлению частных конкурентов на рынке железнодорожных перевозок.