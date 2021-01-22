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Завершен демонтаж упавших и провисавших конструкций потолка в переходе на Майдане Независимости, - Киевавтодор. ФОТО

Завершен демонтаж упавших и провисавших конструкций потолка в переходе на Майдане Независимости, - Киевавтодор. ФОТО

Демонтаж подвесных конструкций потолка подземного перехода на Майдане Независимости в Киеве завершен.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киевавтодор".

"Работники КП ДЭУ Шевченковского района завершили демонтаж подвесных конструкций потолка, которые упали, а также провисали. В общем убрали около 50 м кв конструкций", - подчеркивают в "Киевавтодоре".

Также сообщается, что балансодержатель проверит другие подвесные конструкции потолка этого подземного перехода.

"Сейчас идут восстановительные работы подвесных конструкций потолка. Предварительно, работники ДЭУ будут работать в течение 2 дней", - следует из сообщения. 

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В "Киевавтодоре" также напоминают, что подвесной потолок в переходе обустраивали к Евро-2012 за средства инвесторов. Работы выполняла частная подрядная организация. В последний раз капитальный ремонт перехода на Майдане Независимости осуществлялиеще в 2002 году.

Завершен демонтаж упавших и провисавших конструкций потолка в переходе на Майдане Независимости, - Киевавтодор 01
Завершен демонтаж упавших и провисавших конструкций потолка в переходе на Майдане Независимости, - Киевавтодор 02
Завершен демонтаж упавших и провисавших конструкций потолка в переходе на Майдане Независимости, - Киевавтодор 03

Автор: 

Киев (25484) Метрополитен (1014) Киевавтодор (152)


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Топ комментарии
+5
І жодного поганого слова за тодішнього мера Києва Попова...
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22.01.2021 17:35
+3
КМДА абсолютно не виконує своїх функцій, вже другий термін поспіль. Жирні коти мишей не ловлять.
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22.01.2021 17:13
+2
Шо, потолок тоже устал?
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22.01.2021 17:11
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Шо, потолок тоже устал?
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22.01.2021 17:11 Ответить
КМДА абсолютно не виконує своїх функцій, вже другий термін поспіль. Жирні коти мишей не ловлять.
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22.01.2021 17:13 Ответить
Klich дивиться тільки за фінансовими потоками, Київ став бомжарським містом.
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22.01.2021 17:38 Ответить
Ну то абсолютно логічно що на голови киян падає залізна стеля, бо Господь вже хоче постукати чимось важким по дурним головам виборців Кличка.
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22.01.2021 17:54 Ответить
как платят
так и монтируют
бабки украли
а рабочим заплатить забыли
ото оно и падает
поманеньку)))
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22.01.2021 17:21 Ответить
Было б замечательно если б тем металом накрыло кличковского выборца, был бы символизм.
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22.01.2021 17:29 Ответить
І жодного поганого слова за тодішнього мера Києва Попова...
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22.01.2021 17:35 Ответить
Попов никогда не был мером Киева, если что.
Формально мером еще был Черновецкий, исполняла Герега.
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22.01.2021 17:54 Ответить
5-й глава https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Киевской городской государственной администрации 16 ноября 2010 - 25 января 2014 года
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22.01.2021 18:08 Ответить
Ты разнице между мером и главой администрации слышал?
Мера обирают жители, гдаву назначает кабмин.
Это две разные должности.
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22.01.2021 18:22 Ответить
Та слишал...маю право на помилку...118 Конституції України, голову місцевої державної адміністрації призначає та звільняє з посади Президент України за поданням Кабінету Міністрів.30 лип. 2019 р.
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22.01.2021 18:41 Ответить
Тут просто человеку нужно правильно объяснить: Киев является административной единицей, подобно области, отсюда есть Киев-город, а есть более широкий Киев-регион, отсюда у некоторых в сознании две должности сливаются в одну.
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22.01.2021 19:47 Ответить
это победа
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22.01.2021 17:54 Ответить
Какой позор. Странно что в переходе никого не было.
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22.01.2021 18:13 Ответить
Если золотой батон Януковича конвертировать в ремонт переходов под Крещатиком -
Токио, Торонто, Нью-Йорк и Монако от зависти будут кусать губы.
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23.01.2021 02:31 Ответить
 
 