Завершен демонтаж упавших и провисавших конструкций потолка в переходе на Майдане Независимости, - Киевавтодор. ФОТО
Демонтаж подвесных конструкций потолка подземного перехода на Майдане Независимости в Киеве завершен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киевавтодор".
"Работники КП ДЭУ Шевченковского района завершили демонтаж подвесных конструкций потолка, которые упали, а также провисали. В общем убрали около 50 м кв конструкций", - подчеркивают в "Киевавтодоре".
Также сообщается, что балансодержатель проверит другие подвесные конструкции потолка этого подземного перехода.
"Сейчас идут восстановительные работы подвесных конструкций потолка. Предварительно, работники ДЭУ будут работать в течение 2 дней", - следует из сообщения.
В "Киевавтодоре" также напоминают, что подвесной потолок в переходе обустраивали к Евро-2012 за средства инвесторов. Работы выполняла частная подрядная организация. В последний раз капитальный ремонт перехода на Майдане Независимости осуществлялиеще в 2002 году.
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так и монтируют
бабки украли
а рабочим заплатить забыли
ото оно и падает
поманеньку)))
Формально мером еще был Черновецкий, исполняла Герега.
Мера обирают жители, гдаву назначает кабмин.
Это две разные должности.
Токио, Торонто, Нью-Йорк и Монако от зависти будут кусать губы.