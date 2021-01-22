Завершен демонтаж упавших и провисавших конструкций потолка в переходе на Майдане Независимости, - Киевавтодор. ФОТО

Демонтаж подвесных конструкций потолка подземного перехода на Майдане Независимости в Киеве завершен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киевавтодор".

"Работники КП ДЭУ Шевченковского района завершили демонтаж подвесных конструкций потолка, которые упали, а также провисали. В общем убрали около 50 м кв конструкций", - подчеркивают в "Киевавтодоре".

Также сообщается, что балансодержатель проверит другие подвесные конструкции потолка этого подземного перехода.

"Сейчас идут восстановительные работы подвесных конструкций потолка. Предварительно, работники ДЭУ будут работать в течение 2 дней", - следует из сообщения.

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В "Киевавтодоре" также напоминают, что подвесной потолок в переходе обустраивали к Евро-2012 за средства инвесторов. Работы выполняла частная подрядная организация. В последний раз капитальный ремонт перехода на Майдане Независимости осуществлялиеще в 2002 году.





